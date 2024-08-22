İstanbul Boğazı’nda Kaçak Villa İnşaatı: Hem Bakanlık Hem Belediyeden Açıklama Geldi
İstanbul Boğazı’nda Kaçak Villa İnşaatı: Hem Bakanlık Hem Belediyeden Açıklama Geldi
İstanbul Boğazı’ndaki Vaniköy’de yapılan kaçak villa inşaatı gündemde. Boğaz’ın en değerli bölgesine yapılan kaçak yapı ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı.
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‘Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’ olan Vaniköy’de, inşaat yapımı sıkı denetime tabii tutuluyor.
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Boğaz’ın en değerli bölgelerinden olan Vaniköy’de yapılan villa inşaatı, hem bakanlık yetkililerini hem de İBB yetkililerini harekete geçirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, "Vaniköy, Boğaziçi Öngörünüm bölgesindeki bir alanda, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştiği İl Müdürlüğümüzce tespit edilmiştir. İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bulunan alanda yapılan incelemede, meskenle ilgili kişiler tarafından herhangi bir yapı inşaat izin belgesinin Bakanlığımıza ibraz edilmediği ve ruhsatsız inşa faaliyetinin devam ettiği anlaşılmıştır. İnşaat Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
İstanbul Boğazı’ndaki tepki çeken inşaat sebebiyle İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü de açıklamada bulundu.
“Özel mülkiyete konu Üsküdar ilçesi Vaniköy mahallesi 928 ada 3 parsel sayılı yerde, ikişer katlı dört bağımsız bölümden oluşan iki adet betonarme yapı bulunmaktadır ve bu yapıların tamamı yapı kullanma izin belgesine sahiptir. Ayrıca parsel üzerinde yapı kullanma izin belgesi eki röleve projesinde mevcut havuz yapısı da yer almaktadır. Parsel içerisinde geçmişte mevcut olan kaçak yapılar yıkılmıştır.”
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“Sonrasında yasal yapılarla ilişkili olarak, yapı ilgilileri tarafından tamir ve tadilat izni almak amacıyla kurumumuza başvuruda bulunulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlenmiştir.”
"Ancak, mahallen yapılan denetimler sonucunda, kısmen basit onarım izninin dışında kalan ve güçlendirme ruhsatı kapsamında yapılabilecek çalışmaların kurumumuza güçlendirme ruhsatı talebinde bunulmadan yapılmakta olduğu, yasal yapılara ilave ahşap ve prefabrik yapılarının inşa edilmekte olduğu tespit edilmiştir."
"Bu durum üzerine yasal süreç ivedilikle başlatılmış, 16.08.2024 tarih, 2089 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup inşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirilmiştir."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Boğaz’daki kaçak inşaat ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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