İstanbul Boğazı’nda Kaçak Villa İnşaatı: Hem Bakanlık Hem Belediyeden Açıklama Geldi

İstanbul Boğazı’ndaki Vaniköy’de yapılan kaçak villa inşaatı gündemde. Boğaz’ın en değerli bölgesine yapılan kaçak yapı ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı.