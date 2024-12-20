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İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak? 31 Aralık, 1 Ocak Yılbaşında Kar Var mı, Bekleniyor mu?

İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak? 31 Aralık, 1 Ocak Yılbaşında Kar Var mı, Bekleniyor mu?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.12.2024 - 17:23

İstanbul'da bir güneş bir yağış yaşanırken karın ne zaman yağacağı merak konusu oldu. Yılbaşının da yaklaşmasıyla 31 Aralık- 1 Ocak günlerinde megakentte havanın nasıl olacağı sıkça araştırılmaya başlandı. Meteoroloji yetkilileri, İstanbul’a kar yağışı için 15 Ocak sonrasını işaret etti. Havalimanında karla mücadele hazırlıkları tamamlandı; yedi filo, milyonlarca metrekarelik alanı kar ve buzdan temizlemek için görev bekliyor. Peki İstanbul bu kış ne kadar yağış alacak?

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İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak?

İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak?

İstanbul kış mevsiminin etkilerini hissetmeye başladı. Hafta sonu sağanak yağış beklenirken kar yağışı için tarih verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son raporlara göre 15 Ocak’a kadar İstanbul’da kar yağışı beklenmiyor. Ancak bu tarihten sonra megakentte karla kaplı günler yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Havalimanında Kar Hazırlıkları Tamam

Havalimanında Kar Hazırlıkları Tamam

İstanbul Havalimanı’nda kışa yönelik tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. Havalimanının Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, bu yıl kışın yağışlı geçeceğini belirterek “Ümit ederiz ki şiddetli fırtına ve yoğun kar yağışı yaşamayız.” dedi.

Havalimanında yapılan bilgilendirme toplantısında kar ve buzla mücadele planları detaylandırıldı.

Havalimanında yapılan bilgilendirme toplantısında kar ve buzla mücadele planları detaylandırıldı.

Bugün havalimanının apronunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Daha sonra basın toplantısında havalimanındaki hazırlıklara ilişkin bilgi verildi. Apron taksiyolları ve pistler gibi toplam 12 milyon metrekarelik alan yedi farklı bölgeye ayrıldı. Her bölgeye karla mücadele filosu yerleştirilirken filoların eş zamanlı çalışacağı belirtildi.

Büyükkaytan, İstanbul Havalimanı’nda MGM'nin dört ayrı istasyonu olduğunu, buradan anlık hava durumu bilgisini alabildiklerini belirtti.

Büyükkaytan, İstanbul Havalimanı’nda MGM'nin dört ayrı istasyonu olduğunu, buradan anlık hava durumu bilgisini alabildiklerini belirtti.

Basın toplantısında meteorolojiden alınan son raporları paylaşan Büyükkaytan, Meteoroloji ile yapılan görüşmelerde 15 Ocak’a kadar kar yağışının beklenmediğini vurguladı. Ancak bu tarihten sonra İstanbul’da kar beklendiğinin raporlandığını ifade etti.

Hafta Sonu Sağanak Var

Hafta Sonu Sağanak Var

Kar için biraz daha beklemek gerekse de İstanbul bu hafta sonu yağmura teslim olacak. Orta Akdeniz’den gelen yağışlı hava dalgası bu gece itibarıyla megakente ulaşacak. Cumartesi günü aralıklı sağanak yağış beklenirken, pazar günü ise hafif yağmurlu bir hava tahmin ediliyor.

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Yeni hafta ise parçalı bulutlu bir başlangıç yapacak.

Yeni hafta ise parçalı bulutlu bir başlangıç yapacak.

Ancak ilerleyen günlerde bir kez daha yağmur ihtimali gündemde. Meteoroloji ile yapılan değerlendirmelere göre İstanbul’da kar yağışının 15 Ocak sonrası etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de X hesabından yaptığı duyuruda hafta sonu birçok ilde yağışların etkili olacağını paylaştı.

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de X hesabından yaptığı duyuruda hafta sonu birçok ilde yağışların etkili olacağını paylaştı.
twitter.com

İstanbul için de gece yarısından sonra sağanacak yağış uyarısında bulundu.

İstanbul için de gece yarısından sonra sağanacak yağış uyarısında bulundu.
twitter.com

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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