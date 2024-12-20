İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak? 31 Aralık, 1 Ocak Yılbaşında Kar Var mı, Bekleniyor mu?
İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak? 31 Aralık, 1 Ocak Yılbaşında Kar Var mı, Bekleniyor mu?
İstanbul'da bir güneş bir yağış yaşanırken karın ne zaman yağacağı merak konusu oldu. Yılbaşının da yaklaşmasıyla 31 Aralık- 1 Ocak günlerinde megakentte havanın nasıl olacağı sıkça araştırılmaya başlandı. Meteoroloji yetkilileri, İstanbul’a kar yağışı için 15 Ocak sonrasını işaret etti. Havalimanında karla mücadele hazırlıkları tamamlandı; yedi filo, milyonlarca metrekarelik alanı kar ve buzdan temizlemek için görev bekliyor. Peki İstanbul bu kış ne kadar yağış alacak?
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İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak?
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Havalimanında Kar Hazırlıkları Tamam
Havalimanında yapılan bilgilendirme toplantısında kar ve buzla mücadele planları detaylandırıldı.
Büyükkaytan, İstanbul Havalimanı’nda MGM'nin dört ayrı istasyonu olduğunu, buradan anlık hava durumu bilgisini alabildiklerini belirtti.
Hafta Sonu Sağanak Var
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Yeni hafta ise parçalı bulutlu bir başlangıç yapacak.
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de X hesabından yaptığı duyuruda hafta sonu birçok ilde yağışların etkili olacağını paylaştı.
İstanbul için de gece yarısından sonra sağanacak yağış uyarısında bulundu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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