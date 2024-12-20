İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak? 31 Aralık, 1 Ocak Yılbaşında Kar Var mı, Bekleniyor mu?

İstanbul'da bir güneş bir yağış yaşanırken karın ne zaman yağacağı merak konusu oldu. Yılbaşının da yaklaşmasıyla 31 Aralık- 1 Ocak günlerinde megakentte havanın nasıl olacağı sıkça araştırılmaya başlandı. Meteoroloji yetkilileri, İstanbul’a kar yağışı için 15 Ocak sonrasını işaret etti. Havalimanında karla mücadele hazırlıkları tamamlandı; yedi filo, milyonlarca metrekarelik alanı kar ve buzdan temizlemek için görev bekliyor. Peki İstanbul bu kış ne kadar yağış alacak?