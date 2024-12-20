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Kur’an Kursunda Ölüm Oyunu: Arkadaşları Tarafından Havaya Atılan Genç Yere Düştü, Hayatını Kaybetti!

Kur’an Kursunda Ölüm Oyunu: Arkadaşları Tarafından Havaya Atılan Genç Yere Düştü, Hayatını Kaybetti!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.12.2024 - 15:56

İstanbul Beyoğlu’nda bir Kur’an kursunda meydana gelen olayda, 14 yaşındaki Adem Nayır arkadaşları tarafından havaya fırlatıldı ancak yere düşerek başını çarptı. Beyin kanaması geçiren genç, 15 gün boyunca yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre İstanbul Beyoğlu’nda bir Kuran kursunda meydana gelen olayda, 14 yaşındaki Adem Nayır arkadaşları tarafından havaya fırlatıldı ancak yere düşerek başını çarptı. Beyin kanaması geçiren genç, 15 gün boyunca yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybetti.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre İstanbul Beyoğlu’nda bir Kuran kursunda meydana gelen olayda, 14 yaşındaki Adem Nayır arkadaşları tarafından havaya fırlatıldı ancak yere düşerek başını çarptı. Beyin kanaması geçiren genç, 15 gün boyunca yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ders arasında eğlenen öğrenciler birbirlerini havaya fırlatırken Adem Nayır da arkadaşları tarafından yükseğe kaldırıldı. Ancak arkadaşlarının elinden kayan Nayır, zemine düştü ve başını sert bir şekilde çarptı.

İddiaya göre, ders arasında eğlenen öğrenciler birbirlerini havaya fırlatırken Adem Nayır da arkadaşları tarafından yükseğe kaldırıldı. Ancak arkadaşlarının elinden kayan Nayır, zemine düştü ve başını sert bir şekilde çarptı.

Başını tutarak yürüdüğü görüntülenen genç, okuldan çıktıktan sonra eve gitti. Ancak kısa bir süre sonra fenalaşarak kusmaya başladı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Nayır’ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Başını tutarak yürüdüğü görüntülenen genç, okuldan çıktıktan sonra eve gitti. Ancak kısa bir süre sonra fenalaşarak kusmaya başladı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Nayır’ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

İlk müdahalenin ardından doktorlar, beyin kanamasının stabil olduğunu belirtti. Bunun üzerine Nayır’ın ailesi, çocuğu hastaneden alarak eve götürdü. Ancak genç tekrar fenalaştı ve ikinci kez hastaneye kaldırıldı. Bu kez çok geçti; komaya giren Adem Nayır, 15 gün boyunca süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazayla ilgili Kuran kursunun tuttuğu tutanakta olay detayları yer aldı. Adem Nayır’ın ailesi ise kazanın ardından kimseden şikayetçi olmadı. Yine de olayla ilgili 7 öğrencinin ifadesi alınarak adli süreç başlatıldı.

Henüz 14 yaşında hayattan kopan Adem Nayır’ın trajik ölümü, ailesi ve arkadaşlarını yasa boğarken, olay eğlenceli bir oyun gibi başlayan anların nasıl trajediye dönüşebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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