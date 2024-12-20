Kur’an Kursunda Ölüm Oyunu: Arkadaşları Tarafından Havaya Atılan Genç Yere Düştü, Hayatını Kaybetti!
Kur’an Kursunda Ölüm Oyunu: Arkadaşları Tarafından Havaya Atılan Genç Yere Düştü, Hayatını Kaybetti!
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Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre İstanbul Beyoğlu’nda bir Kuran kursunda meydana gelen olayda, 14 yaşındaki Adem Nayır arkadaşları tarafından havaya fırlatıldı ancak yere düşerek başını çarptı. Beyin kanaması geçiren genç, 15 gün boyunca yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybetti.
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İddiaya göre, ders arasında eğlenen öğrenciler birbirlerini havaya fırlatırken Adem Nayır da arkadaşları tarafından yükseğe kaldırıldı. Ancak arkadaşlarının elinden kayan Nayır, zemine düştü ve başını sert bir şekilde çarptı.
Başını tutarak yürüdüğü görüntülenen genç, okuldan çıktıktan sonra eve gitti. Ancak kısa bir süre sonra fenalaşarak kusmaya başladı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Nayır’ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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