Kur’an Kursunda Ölüm Oyunu: Arkadaşları Tarafından Havaya Atılan Genç Yere Düştü, Hayatını Kaybetti!

İlk müdahalenin ardından doktorlar, beyin kanamasının stabil olduğunu belirtti. Bunun üzerine Nayır’ın ailesi, çocuğu hastaneden alarak eve götürdü. Ancak genç tekrar fenalaştı ve ikinci kez hastaneye kaldırıldı. Bu kez çok geçti; komaya giren Adem Nayır, 15 gün boyunca süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazayla ilgili Kuran kursunun tuttuğu tutanakta olay detayları yer aldı. Adem Nayır’ın ailesi ise kazanın ardından kimseden şikayetçi olmadı. Yine de olayla ilgili 7 öğrencinin ifadesi alınarak adli süreç başlatıldı.

Henüz 14 yaşında hayattan kopan Adem Nayır’ın trajik ölümü, ailesi ve arkadaşlarını yasa boğarken, olay eğlenceli bir oyun gibi başlayan anların nasıl trajediye dönüşebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.