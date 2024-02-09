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İstanbul'a Gitmek İsteyen Kızına Birlikte Vakit Geçirmek İçin Dil Döken Babanın Yazdıkları Yüreklere Dokundu!

İstanbul'a Gitmek İsteyen Kızına Birlikte Vakit Geçirmek İçin Dil Döken Babanın Yazdıkları Yüreklere Dokundu!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
09.02.2024 - 17:25

İrem isimli Twitter kullanıcısı, İstanbul'a gideceği için babasının kendisine attığı mesajları hesabında paylaştı. Kızına 'Bence gitme, birlikte vakit geçirelim' diyerek türlü türlü teklifte bulunan babanın yazdıkları ise yüreklere dokundu!

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İrem isimli bir Twitter kullanıcısı, İstanbul seyahatinden önce babasının kendisine attığı mesajı hesabında paylaştı.

İrem isimli bir Twitter kullanıcısı, İstanbul seyahatinden önce babasının kendisine attığı mesajı hesabında paylaştı.

Ama öyle bir mesaj ki her ayrıntısı başka yürek yakıyor valla! Sabaha karşı atılmasından "Bizimle vakit geçir, gitme" demesine...

Ama öyle bir mesaj ki her ayrıntısı başka yürek yakıyor valla! Sabaha karşı atılmasından "Bizimle vakit geçir, gitme" demesine...
twitter.com

İrem'in dediğine göre bu mesajların sebebi babasının, İrem çok para harcamasın diye ikna etme çabasıymış. 😂

İrem'in dediğine göre bu mesajların sebebi babasının, İrem çok para harcamasın diye ikna etme çabasıymış. 😂
twitter.com

Babanın özellikle son mesajı birçok kişinin dikkatinden kaçmamış.

Babanın özellikle son mesajı birçok kişinin dikkatinden kaçmamış.
twitter.com

"Salata da var" diye belirtmesinin sebebi ise İrem'in vegan olmasıymış. Bugün de bu inceliğe ağlayacağız! 🥹

"Salata da var" diye belirtmesinin sebebi ise İrem'in vegan olmasıymış. Bugün de bu inceliğe ağlayacağız! 🥹
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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