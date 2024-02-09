İstanbul'a Gitmek İsteyen Kızına Birlikte Vakit Geçirmek İçin Dil Döken Babanın Yazdıkları Yüreklere Dokundu!

İrem isimli Twitter kullanıcısı, İstanbul'a gideceği için babasının kendisine attığı mesajları hesabında paylaştı. Kızına 'Bence gitme, birlikte vakit geçirelim' diyerek türlü türlü teklifte bulunan babanın yazdıkları ise yüreklere dokundu!