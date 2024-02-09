İstanbul'a Gitmek İsteyen Kızına Birlikte Vakit Geçirmek İçin Dil Döken Babanın Yazdıkları Yüreklere Dokundu!
İstanbul'a Gitmek İsteyen Kızına Birlikte Vakit Geçirmek İçin Dil Döken Babanın Yazdıkları Yüreklere Dokundu!
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İrem isimli bir Twitter kullanıcısı, İstanbul seyahatinden önce babasının kendisine attığı mesajı hesabında paylaştı.
Ama öyle bir mesaj ki her ayrıntısı başka yürek yakıyor valla! Sabaha karşı atılmasından "Bizimle vakit geçir, gitme" demesine...
İrem'in dediğine göre bu mesajların sebebi babasının, İrem çok para harcamasın diye ikna etme çabasıymış. 😂
Babanın özellikle son mesajı birçok kişinin dikkatinden kaçmamış.
"Salata da var" diye belirtmesinin sebebi ise İrem'in vegan olmasıymış. Bugün de bu inceliğe ağlayacağız! 🥹
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