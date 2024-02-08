Toksik İlişkisine Katlandıkları İçin Arkadaşlarına Teşekkür Eden Kadının İsteği Herkesi Şaşkına Çevirdi!
Toksik İlişkisine Katlandıkları İçin Arkadaşlarına Teşekkür Eden Kadının İsteği Herkesi Şaşkına Çevirdi!
Twitter'da bir kullanıcı, arkadaşının kendisine attığı mesajı paylaştı. Mesajı atan kişi, arkadaşlarına 'toksik ilişkisine katlandıkları' için teşekkür etmiş ve garip bi' istekte bulundu. Gelin detaylara birlikte bakalım ve kimler neler demiş görelim!
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Hayatımızın bazı noktalarında ikili ilişkilerimiz toksik bir hal alabilir...
Kavga, tartışma, aşırı kısıtlama ve kıskançlıklar, yanlış anlaşılmalar, manipülasyonlar... Bu saydıklarımız afedersiniz ilişkinin içinden geçiyor bi' noktada!
Yaşadığımız bu toksik ilişkilerin en büyük şahitleri ve dert ortaklarından birisi de yakın arkadaşlarımız oluyor. Bininci kez "Kanka bu sefer son, kesin bitti" dememize rağmen sanki ilk kez dinliyormuş gibi sabırla sözümüzün bitmesini bekleyip sonunda yüzümüze tükürüyorlar...
Bir Twitter kullanıcısı da arkadaşının toksik ilişkisine katlanmış ve bu ilişki bitince de tebrik/teşekkür mesajı almış. Fakat arkadaşı mesajın sonunda garip bi' istekte bulunmuş!
Bu mesajda kendinden bir parça bulanlar da hemen alıntılara koştu!
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Tüm kadınlar böyle demek ki!
Kendi listesini kendi hazırlayanlar da vardı.
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Sizin de var mı böyle bir arkadaş grubunuz?
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