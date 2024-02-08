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Toksik İlişkisine Katlandıkları İçin Arkadaşlarına Teşekkür Eden Kadının İsteği Herkesi Şaşkına Çevirdi!

Toksik İlişkisine Katlandıkları İçin Arkadaşlarına Teşekkür Eden Kadının İsteği Herkesi Şaşkına Çevirdi!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
08.02.2024 - 17:58

Twitter'da bir kullanıcı, arkadaşının kendisine attığı mesajı paylaştı. Mesajı atan kişi, arkadaşlarına 'toksik ilişkisine katlandıkları' için teşekkür etmiş ve garip bi' istekte bulundu. Gelin detaylara birlikte bakalım ve kimler neler demiş görelim!

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Hayatımızın bazı noktalarında ikili ilişkilerimiz toksik bir hal alabilir...

Hayatımızın bazı noktalarında ikili ilişkilerimiz toksik bir hal alabilir...

Kavga, tartışma, aşırı kısıtlama ve kıskançlıklar, yanlış anlaşılmalar, manipülasyonlar... Bu saydıklarımız afedersiniz ilişkinin içinden geçiyor bi' noktada!

Kavga, tartışma, aşırı kısıtlama ve kıskançlıklar, yanlış anlaşılmalar, manipülasyonlar... Bu saydıklarımız afedersiniz ilişkinin içinden geçiyor bi' noktada!

Yaşadığımız bu toksik ilişkilerin en büyük şahitleri ve dert ortaklarından birisi de yakın arkadaşlarımız oluyor. Bininci kez "Kanka bu sefer son, kesin bitti" dememize rağmen sanki ilk kez dinliyormuş gibi sabırla sözümüzün bitmesini bekleyip sonunda yüzümüze tükürüyorlar...

Yaşadığımız bu toksik ilişkilerin en büyük şahitleri ve dert ortaklarından birisi de yakın arkadaşlarımız oluyor. Bininci kez "Kanka bu sefer son, kesin bitti" dememize rağmen sanki ilk kez dinliyormuş gibi sabırla sözümüzün bitmesini bekleyip sonunda yüzümüze tükürüyorlar...

Bir Twitter kullanıcısı da arkadaşının toksik ilişkisine katlanmış ve bu ilişki bitince de tebrik/teşekkür mesajı almış. Fakat arkadaşı mesajın sonunda garip bi' istekte bulunmuş!

Bir Twitter kullanıcısı da arkadaşının toksik ilişkisine katlanmış ve bu ilişki bitince de tebrik/teşekkür mesajı almış. Fakat arkadaşı mesajın sonunda garip bi' istekte bulunmuş!
twitter.com

Bu toplu mesajı attığı her arkadaşından, eski sevgilisinin ona yaşattığı kötü bir olayı söylemelerini istemiş ki gün geldiğinde karşı taraf barışma talebinde bulunursa o anları hatırlayıp bu teklifi reddedecekmiş!

Bu mesajda kendinden bir parça bulanlar da hemen alıntılara koştu!

Bu mesajda kendinden bir parça bulanlar da hemen alıntılara koştu!
twitter.com
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Tüm kadınlar böyle demek ki!

Tüm kadınlar böyle demek ki!
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Kendi listesini kendi hazırlayanlar da vardı.

Kendi listesini kendi hazırlayanlar da vardı.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

Sizin de var mı böyle bir arkadaş grubunuz?

Sizin de var mı böyle bir arkadaş grubunuz?
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Yorumlarda buluşalım!

Yorumlarda buluşalım!
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