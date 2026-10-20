İşsizlik Maaşında Hesaplama Değişiyor: İki İşyerinde Çalışanların Kazançları Toplanacak
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), aynı anda iki işyerinde çalışan sigortalıların işsizlik ödeneğinin kazançlar toplanmadan, aritmetik ortalamayla hesaplanmasına karşı İŞKUR'a tavsiye kararı verdi. İŞKUR, başvurucunun ödeneğini yeniden hesaplayacağını bildirirken ilgili genelgede değişiklik için de çalışma başlattı.
Kaynak: Sabah
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başvuru, son dört ayını iki ayrı işyerinde geçiren bir işçiden geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tavsiye kararı, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'nın imzasıyla İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın