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İşsizlik Maaşında Hesaplama Değişiyor: İki İşyerinde Çalışanların Kazançları Toplanacak

İşsizlik Maaşında Hesaplama Değişiyor: İki İşyerinde Çalışanların Kazançları Toplanacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2026 - 08:06
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), aynı anda iki işyerinde çalışan sigortalıların işsizlik ödeneğinin kazançlar toplanmadan, aritmetik ortalamayla hesaplanmasına karşı İŞKUR'a tavsiye kararı verdi. İŞKUR, başvurucunun ödeneğini yeniden hesaplayacağını bildirirken ilgili genelgede değişiklik için de çalışma başlattı.

Kaynak: Sabah

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Başvuru, son dört ayını iki ayrı işyerinde geçiren bir işçiden geldi.

Başvuru, son dört ayını iki ayrı işyerinde geçiren bir işçiden geldi.

Bir vatandaş, işsizlik ödeneğinin esas alındığı son dört aylık dönemde iki ayrı işyerinde eş zamanlı çalıştığını belirterek KDK'ya başvurdu. Her iki işveren de SGK'ya prim bildirimi yapmıştı. Buna rağmen ödenek, iki işyerinden elde edilen toplam kazanç yerine aritmetik ortalama esas alınarak hesaplandı. Başvurucu, kanunda öngörülen tavanı aşmamak kaydıyla ödeneğinin yeniden hesaplanmasını istedi.

KDK'ya göre aritmetik ortalama, kanunda yer almayan bir yöntem ve gelir kaybını yeterince telafi etmiyor. KDK, kanunda açıkça öngörülmeyen bu yöntemin işsizlikte ortaya çıkan gelir kaybının telafi oranını düşürdüğünü tespit etti. Kurum, uygulamayı işsizlik sigortasının amacı, sosyal güvenlik hakkı ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmayan bir durum olarak değerlendirdi.

Değerlendirmeye göre başvurucunun aynı dönemde iki işyerinden bildirilen prime esas kazançlarının, ödeneğin hesabında toplanarak birlikte ele alınması gerekiyordu.

Tavsiye kararı, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'nın imzasıyla İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

Tavsiye kararı, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'nın imzasıyla İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'nın imzasını taşıyan kararda üç nokta öne çıkıyor: Aynı aylarda iki işyerinden bildirilen prime esas kazançların aylık toplamı esas alınacak. Aynı aylara ait prim ödeme gün sayıları mükerrer toplanmayacak. Hesaplama 4447 sayılı Kanun'un 50. maddesindeki sınırlar çerçevesinde yeniden yapılacak. Yeniden hesaplamada fark çıkarsa, bu tutar başvurana ödenecek.

İŞKUR yanıt verdi: Fark varsa ödenecek, genelge için çalışma başlatıldı. İŞKUR Genel Müdürlüğü, KDK'ya gönderdiği cevabi yazıda başvuranın ödeneğinin önerilen yöntemle yeniden hesaplanacağını ve varsa fark tutarının ödeneceğini bildirdi.

Kurum ayrıca işsizlik ödeneğine ilişkin genelgede değişiklik yapılması için çalışma başlattığını belirtti. Bu çalışmanın, benzer durumdaki sigortalılar için hesaplama yöntemini de değiştirmesi bekleniyor.

İŞKUR'un resmî sayfasına göre günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançlarından hesaplanan günlük ortalama brüt kazancın yüzde 40'ı olarak belirleniyor. Bu şekilde bulunan tutar, aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Ödeneğin süresi ise prim gününe göre değişiyor: 600 günde 180 gün, 900 günde 240 gün, 1080 günde 300 gün.

Başvuru, işten ayrılmanın ardından 30 gün içinde İŞKUR'a veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. İki işyerinde çalışanlar için kazançların toplanmasına dair genelge değişikliğinin ne zaman netleşeceği ise merak konusu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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