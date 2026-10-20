İşsizlik Maaşında Hesaplama Değişiyor: İki İşyerinde Çalışanların Kazançları Toplanacak

Bir vatandaş, işsizlik ödeneğinin esas alındığı son dört aylık dönemde iki ayrı işyerinde eş zamanlı çalıştığını belirterek KDK'ya başvurdu. Her iki işveren de SGK'ya prim bildirimi yapmıştı. Buna rağmen ödenek, iki işyerinden elde edilen toplam kazanç yerine aritmetik ortalama esas alınarak hesaplandı. Başvurucu, kanunda öngörülen tavanı aşmamak kaydıyla ödeneğinin yeniden hesaplanmasını istedi.

KDK'ya göre aritmetik ortalama, kanunda yer almayan bir yöntem ve gelir kaybını yeterince telafi etmiyor. KDK, kanunda açıkça öngörülmeyen bu yöntemin işsizlikte ortaya çıkan gelir kaybının telafi oranını düşürdüğünü tespit etti. Kurum, uygulamayı işsizlik sigortasının amacı, sosyal güvenlik hakkı ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmayan bir durum olarak değerlendirdi.

Değerlendirmeye göre başvurucunun aynı dönemde iki işyerinden bildirilen prime esas kazançlarının, ödeneğin hesabında toplanarak birlikte ele alınması gerekiyordu.