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Issız Adayı Kültür Merkezine Dönüştürdüler: Seul'deki Ada Sadece 1 Yılda Açıldı

Issız Adayı Kültür Merkezine Dönüştürdüler: Seul'deki Ada Sadece 1 Yılda Açıldı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 15:14
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Güney Kore'nin başkenti Seul'den geçen Han Nehri'nin ortasında, yüz yılı aşkın geçmişi olan ama uzun süre ne yapılacağına bir türlü karar verilemeyen bir ada var: Nodeul Adası. Ada, yıllar içinde kum ocağından opera binası hayaline kadar pek çok plana sahne oldu. Şimdi ise kaderini New York'taki Vessel'in de tasarımcısı olan Heatherwick Studio belirliyor.

Stüdyo, 2024'te Seul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği tasarım yarışmasını 'Soundscape' adlı projesiyle kazandı ve Ekim 2025'te inşaata başladı. Proje, adayı müziğin, sanatın ve doğanın iç içe geçtiği bir kültür merkezine dönüştürmeyi amaçlıyor. Böyle iddialı projelerin halka açılması genellikle yıllar sürse de Nodeul Adası'nın bazı bölümleri 17 Eylül 2026'da ziyaretçilere açıldı.

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Bir köprü inşaatıyla doğan ada

Bir köprü inşaatıyla doğan ada

Nodeul Adası aslında doğal bir ada değil. Hikâyesi, Japon sömürge yönetiminin 1916'da Han Nehri üzerinde yaya köprüsü inşa etmeye başlamasıyla başlıyor. Köprüyü desteklemek için nehrin ortasında yükseltilen kumluk alan, zamanla bugünkü adanın temelini oluşturdu.

1960'larda nehir kıyısındaki yol çalışmaları için adadan büyük miktarda kum alındı. 1969'da adayı satın alan bir turizm şirketi ise zemini betonla güçlendirip toprakla doldurdu ve adanın yüzölçümünü yaklaşık 33 bin metrekareden 150 bin metrekareye çıkardı.

Seul Belediyesi adayı 2005'te satın aldı. Ardından adaya büyük bir opera binası yapılması planlandı, ancak yüksek maliyet, çevre kaygıları ve trafik endişeleri nedeniyle defalarca ertelenen proje 2011'de rafa kaldırıldı. Ada 2019'da müzik temalı bir kültür alanı olarak yeniden açıldı, ama hiçbir zaman şehrin gerçek bir buluşma noktasına dönüşemedi. Heatherwick Studio'nun projesi de tam olarak bunu değiştirmeyi hedefliyor.

Projenin ilk alanları ziyaretçilere açıldı

Projenin ilk alanları ziyaretçilere açıldı

Projenin tamamı henüz bitmiş değil. Şimdilik nehir kıyısındaki bazı alanlar kullanıma açıldı. Ziyaretçiler ekolojik bahçeleri, çocuk oyun alanlarını, piknik alanlarını, büyük ölçekli bir medya enstalasyonunu ve adayı çevreleyen 1,5 kilometrelik yürüyüş yolunu gezebiliyor.

Yeni alanların en dikkat çekeni 'In Between Garden'. Basamaklı, heykelsi bir giriş olarak tasarlanan bu bahçede merdivenlerden aşağı indikçe Han Nehri'nin manzarası da adım adım değişiyor. Tasarımcılar burayı, proje son haline ulaşana kadar insanların tekrar tekrar gelebileceği bir yer olarak düşünmüş.

Heatherwick Studio ortağı Neil Hubbard'a göre Seul Büyükşehir Belediyesi, adanın büyük dönüşümü sürerken Seullülerin adaya bir an önce kavuşmasını istiyordu. Bu yüzden kısa sürede iyileştirilebilecek alanlar belirlendi ve hem küçük dokunuşlarla hem de neşeli yeni eklemelerle halka açıldı. Hubbard, açılan alanların yakında inşaatına başlanacak bir sonraki aşamanın temelini oluşturduğunu, bazı detayların da genel tasarımın izlerini taşıdığını söylüyor.

Havada süzülen 7 adacık

Havada süzülen 7 adacık

Asıl büyük dönüşüm ise henüz başlamadı. Proje tamamlandığında adanın üzerinde, çiçek taç yapraklarını andıran 7 adacıktan oluşan bir hava parkı yükselecek. Sütunların üzerinde duran bu adacıklar, yukarıdan bakıldığında nehrin ortasında açmış dev bir çiçeği andırıyor.

Adacıkları birbirine bağlayan yürüyüş yolu sekiz şeklinde bir döngü çizecek. Yol boyunca dinlenme alanları, sanat ve müzik deneyimleri sunan noktalar ve hem şehre hem de nehir kıyısına bakan seyir terasları yer alacak. Adacıkların altında kalan alan ise gölgeli bir buluşma meydanı olarak kullanılacak.

Yer seviyesinde de bir sanat merkezi ve halka açık bir plaj planlanıyor. Bunların yanında kayıt stüdyosu, küçük konser salonları ve nehir kıyısında bir amfi tiyatro da projenin parçası. Böylece adanın müzik temalı geçmişi de yeni tasarımda yaşamaya devam edecek.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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