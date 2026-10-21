Issız Adayı Kültür Merkezine Dönüştürdüler: Seul'deki Ada Sadece 1 Yılda Açıldı

Güney Kore'nin başkenti Seul'den geçen Han Nehri'nin ortasında, yüz yılı aşkın geçmişi olan ama uzun süre ne yapılacağına bir türlü karar verilemeyen bir ada var: Nodeul Adası. Ada, yıllar içinde kum ocağından opera binası hayaline kadar pek çok plana sahne oldu. Şimdi ise kaderini New York'taki Vessel'in de tasarımcısı olan Heatherwick Studio belirliyor.

Stüdyo, 2024'te Seul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği tasarım yarışmasını 'Soundscape' adlı projesiyle kazandı ve Ekim 2025'te inşaata başladı. Proje, adayı müziğin, sanatın ve doğanın iç içe geçtiği bir kültür merkezine dönüştürmeyi amaçlıyor. Böyle iddialı projelerin halka açılması genellikle yıllar sürse de Nodeul Adası'nın bazı bölümleri 17 Eylül 2026'da ziyaretçilere açıldı.

Kaynak