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İsrail Ordusu, Gazze'ye İnsani Yardım Götürmek İsteyen Handala Gemisine Yasa Dışı Şekilde Girdi

İsrail Ordusu, Gazze'ye İnsani Yardım Götürmek İsteyen Handala Gemisine Yasa Dışı Şekilde Girdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.07.2025 - 00:40

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition - FFC), bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Koalisyona ait Handala gemisi, daha önce benzer bir misyonla yola çıkan ve İsrail tarafından el konulan Madleen gemisinin durdurulduğu noktayı aştı. Gemi, abluka altındaki bölgeye yardım ulaştırmak için tehlikeli bir rotayı takip ederken, uluslararası kamuoyunun gözü yeniden Gazze açıklarına çevrildi.

İsrail ordusu ise Gazze'ye yaklaşan gemiye yasa dışı şekilde müdahale etti.

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Madleen gemisinin ardından Gazze için Handala gemisi yola düştü.

Madleen gemisinin ardından Gazze için Handala gemisi yola düştü.

Handala gemisi, 13 Temmuz’da İtalya’nın Syracusa Limanı’ndan yola çıktı. Ancak seyrine kısa bir ara vererek 15-20 Temmuz tarihleri arasında teknik hazırlıklar için Gallipoli Limanı’na demir attı. Son kontrollerin ardından 20 Temmuz’da yeniden hareket eden gemide, 21 kişilik bir aktivist ekibin bulunduğu bildirildi.

Gemide bu kez Fransız Avrupa Parlamentosu üyesi Emma Fourreau da var.

Gemide bu kez Fransız Avrupa Parlamentosu üyesi Emma Fourreau da var.

Gemide bulunan Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye 180 kilometreden daha az yolları kaldığını bildirdi.

Fourreau, 'Madleen'in durdurulduğu noktayı az önce geçtik. Son bir gecemiz kaldı. Orada olacağız. Sizin seferberliğinize bugün hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Gözünüz güvenliğimizde olsun' ifadesini kullandı.

Ancak İsrail ordusu, uluslararası sularda yeni bir korsanlık eylemi yaparak Gazze'ye 115 kilometre kala gemiye saldırarak çıktı.

YouTube'dan canlı yayınlanan yolculukta İsrail ordusu mürettabatı kaçırdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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