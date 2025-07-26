İsrail Ordusu, Gazze'ye İnsani Yardım Götürmek İsteyen Handala Gemisine Yasa Dışı Şekilde Girdi
İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition - FFC), bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Koalisyona ait Handala gemisi, daha önce benzer bir misyonla yola çıkan ve İsrail tarafından el konulan Madleen gemisinin durdurulduğu noktayı aştı. Gemi, abluka altındaki bölgeye yardım ulaştırmak için tehlikeli bir rotayı takip ederken, uluslararası kamuoyunun gözü yeniden Gazze açıklarına çevrildi.
İsrail ordusu ise Gazze'ye yaklaşan gemiye yasa dışı şekilde müdahale etti.
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Madleen gemisinin ardından Gazze için Handala gemisi yola düştü.
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Gemide bu kez Fransız Avrupa Parlamentosu üyesi Emma Fourreau da var.
Ancak İsrail ordusu, uluslararası sularda yeni bir korsanlık eylemi yaparak Gazze'ye 115 kilometre kala gemiye saldırarak çıktı.
YouTube'dan canlı yayınlanan yolculukta İsrail ordusu mürettabatı kaçırdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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