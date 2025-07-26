İsrail Ordusu, Gazze'ye İnsani Yardım Götürmek İsteyen Handala Gemisine Yasa Dışı Şekilde Girdi

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition - FFC), bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Koalisyona ait Handala gemisi, daha önce benzer bir misyonla yola çıkan ve İsrail tarafından el konulan Madleen gemisinin durdurulduğu noktayı aştı. Gemi, abluka altındaki bölgeye yardım ulaştırmak için tehlikeli bir rotayı takip ederken, uluslararası kamuoyunun gözü yeniden Gazze açıklarına çevrildi.

İsrail ordusu ise Gazze'ye yaklaşan gemiye yasa dışı şekilde müdahale etti.