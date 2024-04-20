İsrail ile Ticareti Savunan Nihat Zeybekçi’den Yeni Açıklama: “Cumhurbaşkanımızın Arkasına Saklanma da Gelmiş”
İsrail ile Ticareti Savunan Nihat Zeybekçi’den Yeni Açıklama: “Cumhurbaşkanımızın Arkasına Saklanma da Gelmiş”
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Nihat Zeybekçi, İsrail ile uygulanan anlaşmayı hatırlatmış ve “Çocuklar öldürülüyor eyvallah ama anlaşma var” demişti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekçi, gündem olan açıklamaları için “sözlerimin arkasındayım” paylaşımında bulundu.
“Söylediğim her kelimenin sonuna kadar arkasındayım. Ucuzcu tacirler hariç, konuyu yanlış anlayabilecek akıl ve sağduyu sahipleri için yazılı olarak tekrar anlatıyorum.”
“İsrail’le serbest ticaret anlaşması olan birkaç ülkeden biriyiz, Mavi Marmara zamanında da askıya alınmayan bu anlaşmayla Filistinli kardeşlerimiz de Türk mallarını serbestçe satın alabiliyorlar, bununda katkısıyla ticaret dengemiz 1 e 6 bizim lehimizedir.”
“Söylediğim kayda alma yöntemi yasak ürün listesinden daha etkin bir yöntemdir, İsrail’e yapılan tüm ihracatın kayda alınması ile her ürün kayda alınarak izin verilirken satılan her ürün ve şirkette kontrol edilir. Bu sayede şu anda yüzlerce milyon dolarlık ihale alarak onlarca milyon dolar teminat mektubu veren şirketlerimizin mağduriyetleri gibi daha birçok mağduriyetin önüne geçmiş oluruz.. Onlarca Filistinli şirketin mağduriyetleri de engellenmiş olur. Söylediğim yasak liste yerine tam kontrol demektir.”
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“Sözlerimi Tekrar ediyorum “DAHA HASSAS OLMAK”. Bize İslamiyet ve Filistin hassasiyeti dersi vermeye kalkan hadsizlere de sözüm, bizim hassasiyetimiz zekatı sizin 7 ceddinize, Cumhurbaşkanımızın hassasiyetinin zekatı ise 77 ceddinize yeter.”
Nihat Zeybekçi’nin bu paylaşımı, özellikle AK Partili isimlerden tepki çekti 👇
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AKP'lilerin AKP zihniyeti ile yüzleşmesi son zamanlarda çok sık olmaya başladı.
Cumhurbaşkanının hassasiyetininin zekatı 77 ceddiimize yetermiş bak sen.Dostumuz kankamız Putin'in Suriye'de öldürüğü 1 milyon Müslüman için çok çok hassas a... Devamını Gör
fötr şapkasından sonra israilden birşey almamalıydık babuş
money money money