İsrail ile Ticareti Savunan Nihat Zeybekçi’den Yeni Açıklama: “Cumhurbaşkanımızın Arkasına Saklanma da Gelmiş”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi’nin kısıtlanan İsrail ile ticareti savunduğu sözler gündem olmuştu. Zeybekçi, çok konuşulan açıklamaları sonrasında paylaşımda bulundu ve “sözlerimin arkasındayım” dedi. Zeybekçi’nin açıklaması ise özellikle AK Partili isimlerin tepkisini çekti.