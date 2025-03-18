İsrail Ateşkesi Bozdu! Gazze Şeridi'ne Saldırı Düzenlendi, En Az 230 Kişi Öldü!
İsrail Ateşkesi Bozdu! Gazze Şeridi'ne Saldırı Düzenlendi, En Az 230 Kişi Öldü!
İsrail hükümeti, tüm rehinelerin serbest bırakılması da dahil belirlenen savaş hedeflerine ulaşmak için Gazze Şeridi'ne saldırı başlatıldığını açıkladı. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 230 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını duyurdu.
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İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırı başlattı.
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Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan edinilen bilgilere göre ise, saldırılarda en az 230 kişi hayatını kaybetti.
İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarına Hamas'tan tepki geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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