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İsrail Ateşkesi Bozdu! Gazze Şeridi'ne Saldırı Düzenlendi, En Az 230 Kişi Öldü!

İsrail Ateşkesi Bozdu! Gazze Şeridi'ne Saldırı Düzenlendi, En Az 230 Kişi Öldü!

Gazze israil filistin
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.03.2025 - 08:38 Son Güncelleme: 18.03.2025 - 08:44

İsrail hükümeti, tüm rehinelerin serbest bırakılması da dahil belirlenen savaş hedeflerine ulaşmak için Gazze Şeridi'ne saldırı başlatıldığını açıkladı. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 230 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

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İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırı başlattı.

İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırı başlattı.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, bundan sonra Hamas’a karşı artan bir kararlılıkla hareket edileceği belirtilerek, 'Hafta sonu İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından sunulan operasyon planı İsrail liderliği tarafından onaylandı. Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, IDF'ye Gazze Şeridi'nde Hamas’a karşı güçlü bir şekilde harekete geçme talimatı verdi' ifadeleri kullanıldı. Bu doğrultuda Gazze Şeridi'ne saldırı başlatıldığı kaydedilen açıklamada, 'IDF şu anda, yaşayan ve ölen tüm rehinelerin serbest kalması da dahil, siyasi kademe tarafından belirlenen savaş hedeflerine ulaşmak için Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerine saldırmaktadır' denildi.

Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan edinilen bilgilere göre ise, saldırılarda en az 230 kişi hayatını kaybetti.

Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan edinilen bilgilere göre ise, saldırılarda en az 230 kişi hayatını kaybetti.

Ölenlerin arasında çok sayıda çocuğun da bulunduğu açıklanırken, yüzlerce kişinin de yaralandığı bildirildi. İsrail saldırıları nedeniyle yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı.

İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarına Hamas'tan tepki geldi.

İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarına Hamas'tan tepki geldi.

Hamas’tan yapılan açıklamada, İsrail’in ateşkesi tek taraflı olarak sonlandırdığı belirtilerek arabulucular ABD, Katar ve Mısır'a, ateşkesin sona ermesinden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sorumlu tutulması çağrısında bulunuldu. İsrail yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırganlığı sürdürme kararının rehineleri bilinmeyen bir kadere mahkum ettiği vurgulanan açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’ne İsrail’in saldırganlığına karşı harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail’in Gazze Şeridi'ni hedef alan son saldırılarına ABD hükümetinden de ilk tepkiler geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes konuyla ilgili yaptığı açıklamada Hamas’ı suçlayarak, 'Hamas ateşkesi uzatmak için rehineleri serbest bırakabilirdi. Ancak bunu reddetmeyi ve savaşı seçti' ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de ABD’nin İsrail’in saldırı planından önceden haberdar olduğunu belirterek, 'İsrailliler saldırılar konusunda Trump yönetimi ve Beyaz Saray’a danıştı' dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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