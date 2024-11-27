İspanyol Basınından Arda Güler Müjdesi: Millî Futbolcu Liverpool Karşısında İlk 11'de Başlayacak!

Real Madrid'de bu sezon yeterince forma şansı bulamayan ancak Leganes maçında aldığı şansı son derece iyi kullanan Arda Güler'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basını, millî futbolcunun bu akşam oynanacak Liverpool karşılaşmasına ilk 11'de başlayacağını yazdı.

Cadena SER'in yaptığı habere göre Arda Güler, Premier Lig ekibi Liverpool ile Real Madrid'in kozlarını paylaşacağı maçta görev alacak. Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen İspanyol Gazeteci José Luis Sánchez de Carlo Ancelotti'nin karşılaşma öncesinde Dani Ceballos ve Arda Güler arasında kaldığını ancak son kararının Arda Güler'den yana olduğunu söyledi.