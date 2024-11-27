İspanyol Basınından Arda Güler Müjdesi: Millî Futbolcu Liverpool Karşısında İlk 11'de Başlayacak!
İspanyol Basınından Arda Güler Müjdesi: Millî Futbolcu Liverpool Karşısında İlk 11'de Başlayacak!
Real Madrid'de bu sezon yeterince forma şansı bulamayan ancak Leganes maçında aldığı şansı son derece iyi kullanan Arda Güler'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basını, millî futbolcunun bu akşam oynanacak Liverpool karşılaşmasına ilk 11'de başlayacağını yazdı.
Cadena SER'in yaptığı habere göre Arda Güler, Premier Lig ekibi Liverpool ile Real Madrid'in kozlarını paylaşacağı maçta görev alacak. Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen İspanyol Gazeteci José Luis Sánchez de Carlo Ancelotti'nin karşılaşma öncesinde Dani Ceballos ve Arda Güler arasında kaldığını ancak son kararının Arda Güler'den yana olduğunu söyledi.
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Bu sezon Real Madrid'de bir türlü istediği forma süresini alamayan Arda Güler, kendisine verilen şansı çok iyi kullanarak Leganes maçında çok başarılı bir performans sergiledi.
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Uzun bir aradan sonra karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, gösterdiği müthiş performansla adeta göz kamaştırdı. 75 dakika sahada kalıp 1 asist yapan millî futbolcu, maçı 8,5 reytingle tamamlamayı başardı.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de maçın ardından Arda Güler'i övmüş ve millî futbolcunun performansından çok memnun olduğunu dile getirmişti.
Bu gelişmelerin ardından bir müjde de Cardena SER ve Gazeteci José Luis Sánchez'den geldi.
Real Madrid'in Liverpool'a konuk olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Arda Güler'in ilk 11'de başlayacağı haberi verildi.
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Karşılaşma bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Arda Güler, Liverpool deplasmanında sahaya ilk 11'de sürüldüğü takdirde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir maça ilk 11'de başlamış olacak.
Arda Güler'in ilk 11'de başlayacağı haberine sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi👇
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