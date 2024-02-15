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İspanya'daki LGBT Yürüyüşünde Kız Çocuklarına Giydirilen Kostümler Tartışma Yarattı

İspanya'daki LGBT Yürüyüşünde Kız Çocuklarına Giydirilen Kostümler Tartışma Yarattı

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
15.02.2024 - 13:23

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İspanya'daki bir yürüyüşte kız çocuklarına giydirilen kıyafetler ve yapılan makyajlar sosyal medyada tartışma yarattı. 👇

Kaynak: https://twitter.com/anlikhaberiniz/st...
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İspanya'da bir festivalde çocuklara giydirilen kostüm ve yapılan makyaj sosyal medyayı ikiye böldü.

İspanya'da bir festivalde çocuklara giydirilen kostüm ve yapılan makyaj sosyal medyayı ikiye böldü.

Bazı kişiler, çocukların ne giyeceğine aileleri dışında kimsenin karışamayacağını belirtirken bazıları da görüntüleri 'sapıklık' olarak adlandırdı.

Bazı kişiler, çocukların ne giyeceğine aileleri dışında kimsenin karışamayacağını belirtirken bazıları da görüntüleri 'sapıklık' olarak adlandırdı.

Görüntüleri sizin için şöyle bırakalım...👇

Videoya yorumlar da gecikmedi.👇

Videoya yorumlar da gecikmedi.👇
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👇
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