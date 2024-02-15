İspanya'daki LGBT Yürüyüşünde Kız Çocuklarına Giydirilen Kostümler Tartışma Yarattı

Kaynak: https://twitter.com/anlikhaberiniz/st...
İspanya'daki bir yürüyüşte kız çocuklarına giydirilen kıyafetler ve yapılan makyajlar sosyal medyada tartışma yarattı. 👇
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İspanya'da bir festivalde çocuklara giydirilen kostüm ve yapılan makyaj sosyal medyayı ikiye böldü.
Bazı kişiler, çocukların ne giyeceğine aileleri dışında kimsenin karışamayacağını belirtirken bazıları da görüntüleri 'sapıklık' olarak adlandırdı.
Görüntüleri sizin için şöyle bırakalım...👇
Videoya yorumlar da gecikmedi.👇
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Siz görüntülerle ilgili ne düşünüyorsunuz?
Yorumlarda buluşalım...
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