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İspanya'da İki Tren Çarpıştı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var: Olay Yerinden İlk Görüntü

İspanya'da İki Tren Çarpıştı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var: Olay Yerinden İlk Görüntü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
28.10.2026 - 12:24
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İspanya'da Madrid-Endülüs seferi yapan iki yolcu treninin çarpıştığı ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Olay yerinden ilk görüntüler ortaya çıktı. İlk belirleme göre 46 kişi hayatını kaybetti.

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İspanya tren kazasından ilk görüntüler:

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İspanya'da tren kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

İspanya'da tren kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin verdiği haberde, sabah yerel saatle 08:54'te (TSİ 10:54) Toledo kenti yakınlarındaki Los Yebenes mevkiinde iki hızlı tren çarpıştı.

Olaya ilişkin 112 acil servis kaynaklarına göre, çarpışmada iki vagon yamaçtan yuvarlandı.

Kazaya, Madrid'den Sevilla'ya hareket eden Renfe şirketine bağlı hızlı tren ile ters yönde seyreden Iryo şirketine ait hızlı trenin çarpışmasının neden olduğu ifade edildi.

İspanyol basınındaki haberlerde, görgü tanıkları çok sayıda yaralı olduğunu ve sağlık ekiplerinin olay yerine geldiğini bildirdi.

Kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu duyuruldu.

İlk belirlemelere göre 46 kişi hayatını kaybetti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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