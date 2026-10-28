İspanya'da İki Tren Çarpıştı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var: Olay Yerinden İlk Görüntü
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İspanya'da Madrid-Endülüs seferi yapan iki yolcu treninin çarpıştığı ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Olay yerinden ilk görüntüler ortaya çıktı. İlk belirleme göre 46 kişi hayatını kaybetti.
İspanya'da tren kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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