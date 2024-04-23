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İspanya'da Bir Hastanedeki Benzersiz Tedavi Yöntemi Kalbinizi Yumuşacık Yapacak!

İspanya'da Bir Hastanedeki Benzersiz Tedavi Yöntemi Kalbinizi Yumuşacık Yapacak!

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
23.04.2024 - 17:01

İspanya'daki Hospital del Mar hastanesi, hastalarının morallerini yükseltmek için terapi köpeklerinden yardım alıyor. Yoğun bakım ünitelerindeki hastaların duygusal durumlarını iyileştirmek amacıyla Barselona'daki Hospital del Mar ve evcil hayvan terapisinde uzmanlaşmış Affinity Foundation tarafından bir deneme başlatıldı. Detaylar için buyurun...👇

Kaynak: https://nypost.com/2024/04/20/lifesty...
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İspanya'daki Hospital del Mar hastanesi, hastalarının morallerini yükseltmek için terapi köpeklerinden yardım alıyor.

İspanya'daki Hospital del Mar hastanesi, hastalarının morallerini yükseltmek için terapi köpeklerinden yardım alıyor.

Yoğun bakım ünitelerindeki hastaların duygusal durumlarını iyileştirmek amacıyla Barselona'daki Hospital del Mar ve evcil hayvan terapisinde uzmanlaşmış Affinity Foundation tarafından bir deneme başlatıldı.

Yoğun bakım ünitelerindeki hastaların duygusal durumlarını iyileştirmek amacıyla Barselona'daki Hospital del Mar ve evcil hayvan terapisinde uzmanlaşmış Affinity Foundation tarafından bir deneme başlatıldı.

Programdaki hastalar, her hafta iki kere on beş ila yirmi dakika arası bir süre terapi köpekleriyle vakit geçiriyorlar.

Programdaki hastalar, her hafta iki kere on beş ila yirmi dakika arası bir süre terapi köpekleriyle vakit geçiriyorlar.

Yoğun bakım doktoru Lucia Picazo; 'Henüz kanıtlarımız yok ancak hastalar için faydalı olduğu görülüyor.'

"Projede, terapiden önce ve sonra toplanan tükürük örnekleri analiz edilecek ve kortizol gibi stres göstergelerinin azalıp azalmadığı, oksitosin ve serotoninin artıp artmadığı kontrol edilecek."

"Projede, terapiden önce ve sonra toplanan tükürük örnekleri analiz edilecek ve kortizol gibi stres göstergelerinin azalıp azalmadığı, oksitosin ve serotoninin artıp artmadığı kontrol edilecek."

Joel Bueno, trombüs nedeniyle yatırıldığı yoğun bakım ünitesine patili dostları gelince sevinç gözyaşları döktü.

Joel Bueno, trombüs nedeniyle yatırıldığı yoğun bakım ünitesine patili dostları gelince sevinç gözyaşları döktü.
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34 yaşındaki Bueno, terapi köpekleri Vida ve Lu tarafından sevgiyle karşılanmanın, evdeki kendi köpeğini hatırlattığını söyledi.

34 yaşındaki Bueno, terapi köpekleri Vida ve Lu tarafından sevgiyle karşılanmanın, evdeki kendi köpeğini hatırlattığını söyledi.

'Seni dünyadaki her şeyden daha çok seven birine sahip olmak harika bir duygu.'

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