Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler

İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
21.04.2024 - 12:09

Flört, aşk, ilişki müessesesi mizahsız olmaz! İlişkiler hakkında yaptıkları birbirinden komik tespitler ve mesajlaşmalarla mizahın dibine vuranları sizler için derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Romantik bir jestle başlayalım!

Romantik bir jestle başlayalım!

Gözleri dolmayan var mı?

Gözleri dolmayan var mı?
twitter.com

Aşk insanın gözünü kör ediyor demek ki.

Aşk insanın gözünü kör ediyor demek ki.
twitter.com

Bir de flört edemeyenler var.

Bir de flört edemeyenler var.
twitter.com

Sosyal zekası yüksek erkekler...

Sosyal zekası yüksek erkekler...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar."

"Ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar."

Sonsuza dek mutlu yaşayamayanlar da var.

Sonsuza dek mutlu yaşayamayanlar da var.
twitter.com

Peki ilişkilerde çift kimyası ne mi demek?

Peki ilişkilerde çift kimyası ne mi demek?
twitter.com

Biraz da bu demek.

Biraz da bu demek.
twitter.com

Ne savaşı ya (!)

Ne savaşı ya (!)
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Bildiğim tek mutlu son."

"Bildiğim tek mutlu son."
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın