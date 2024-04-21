İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler
İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Romantik bir jestle başlayalım!
Gözleri dolmayan var mı?
Aşk insanın gözünü kör ediyor demek ki.
Bir de flört edemeyenler var.
Sosyal zekası yüksek erkekler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar."
Sonsuza dek mutlu yaşayamayanlar da var.
Peki ilişkilerde çift kimyası ne mi demek?
Biraz da bu demek.
Ne savaşı ya (!)
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Bildiğim tek mutlu son."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın