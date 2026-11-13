İran'da Geçinemeyenler 'Böbrek Caddesi'nde Organlarını Satışa Çıkarıyor: Kurye 3,5 Milyar Tümen İstiyor
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İran'da yıllık enflasyon yüzde 76,8'e çıkarken Tahran'ın merkezindeki Ferheng Hüseyni Caddesi'nin duvarları böbrek, karaciğer dokusu ve kemik iliği satış ilanlarıyla doldu. Halk arasında 'Böbrek Sokağı' denen caddede borç içindeki insanlar telefon numaralarını duvarlara yazarak organlarına alıcı arıyor. İran İşçi Haber Ajansı ILNA'nın saha araştırmasında konuşan satıcılar ise yüz milyonlarca değil, milyarlarca tümenden söz ediyor.
Kaynak: Sözcü, ILNA
Tahran'ın merkezindeki Ferheng Hüseyni Caddesi'nin duvarları, kapıları ve binaları organ ilanıyla kaplandı.
Motosikletli kurye böbreği için 1,5 milyar tümen teklif aldı, borçlarını kapatmaya yetmediği için reddetti.
33 yaşındaki inşaat işçisi kemik iliği için 4 milyar tümen istiyor.
Asgari ücretli bir işçi ayda 20-30 milyon tümen kazanırken dört kişilik bir ailenin temel gideri 100 milyon tümeni buluyor.
İran'da böbrek bağışına ödeme yapılmasına izin veren yasal bir sistem var, ancak sokaktaki ilanlar bu çerçevenin dışında kalıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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