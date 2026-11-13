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İran'da Geçinemeyenler 'Böbrek Caddesi'nde Organlarını Satışa Çıkarıyor: Kurye 3,5 Milyar Tümen İstiyor

İran'da Geçinemeyenler 'Böbrek Caddesi'nde Organlarını Satışa Çıkarıyor: Kurye 3,5 Milyar Tümen İstiyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2026 - 18:48
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İran'da yıllık enflasyon yüzde 76,8'e çıkarken Tahran'ın merkezindeki Ferheng Hüseyni Caddesi'nin duvarları böbrek, karaciğer dokusu ve kemik iliği satış ilanlarıyla doldu. Halk arasında 'Böbrek Sokağı' denen caddede borç içindeki insanlar telefon numaralarını duvarlara yazarak organlarına alıcı arıyor. İran İşçi Haber Ajansı ILNA'nın saha araştırmasında konuşan satıcılar ise yüz milyonlarca değil, milyarlarca tümenden söz ediyor.

Kaynak: Sözcü, ILNA

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Tahran'ın merkezindeki Ferheng Hüseyni Caddesi'nin duvarları, kapıları ve binaları organ ilanıyla kaplandı.

Tahran'ın merkezindeki Ferheng Hüseyni Caddesi'nin duvarları, kapıları ve binaları organ ilanıyla kaplandı.

Duvarlara, metal kapılara ve binalara organını satmak ya da almak isteyenlerin telefon numaraları yazılıyor. Cadde halk arasında 'Böbrek Sokağı' diye anılıyor. Yakınlarda böbrek hastalarına destek veren bir yardım kuruluşu ile bir sağlık merkezi bulunduğu için alıcılar da satıcılar da aynı noktada toplanıyor.

İlanlarda yalnızca böbrek yok, karaciğer dokusu ve kemik iliği de var. Organ satışı ilanları İran'da yeni bir şey değil. ILNA'nın bu kez dikkat çektiği nokta ise satışa çıkanların kim olduğu: çalışan, ama maaşı borcunu ve kirasını karşılamaya yetmeyen insanlar.

Motosikletli kurye böbreği için 1,5 milyar tümen teklif aldı, borçlarını kapatmaya yetmediği için reddetti.

Motosikletli kurye böbreği için 1,5 milyar tümen teklif aldı, borçlarını kapatmaya yetmediği için reddetti.

Sipariş taşıyarak geçinen 30 yaşındaki kurye, biriken borçlarını ödeyebilmek için böbreğini satışa çıkardı. Kendisine 1 milyar 500 milyon tümen teklif edildi. Sigortadan sağlanabilecek 200 milyon tümenlik ek ödemeyle birlikte bile eline geçecek para borçlarını kapatmaya yetmiyordu.

Kurye teklifi geri çevirdi. Şimdi böbreği için en az 3 milyar 500 milyon tümen istiyor.

33 yaşındaki inşaat işçisi kemik iliği için 4 milyar tümen istiyor.

33 yaşındaki inşaat işçisi kemik iliği için 4 milyar tümen istiyor.

Kemik iliğine 4 milyar tümen fiyat biçen işçi, böbrek ve karaciğer dokusu için de ilan verdi. Sağlık kontrollerini yaptırdığını, gerekli belgelerinin hazır olduğunu söylüyor.

Yaklaşık 58 yaşındaki bir serbest çalışan erkeğin hikâyesi ise bir çekle başlıyor. Karşılıksız çıkan çek yüzünden 700-800 milyon tümen borcu var. Organlarından birini satmaya hazır, üstelik alıcı bulabilmek için istediği fiyatta yüzde 20-30 indirime razı.

Asgari ücretli bir işçi ayda 20-30 milyon tümen kazanırken dört kişilik bir ailenin temel gideri 100 milyon tümeni buluyor.

Asgari ücretli bir işçi ayda 20-30 milyon tümen kazanırken dört kişilik bir ailenin temel gideri 100 milyon tümeni buluyor.

Yıllık enflasyon yüzde 76,8'e ulaştı. Aylık enflasyon da Mehr ayında yüzde 4,4'e çıktı; bir önceki ay bu oran yüzde 4,2'ydi. Bağımsız işçi hakları savunucularına göre temel yaşam giderleri, asgari ücret düzeyindeki gelirin üç ila beş katına denk geliyor. Geçici ve mevsimlik işlerde çalışanlar ise düzenli gelir bile elde edemiyor.

İran Parlamentosu Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Ali Babayi Karnamei, 8 Kasım'daki açıklamasında yaklaşık 8 milyon kişinin aşırı yoksulluk ve yetersiz beslenme koşullarında yaşadığını söyledi. Karnamei'ye göre yaklaşık 50 milyon kişi de gıda ihtiyacını karşılamakta güçlük çekiyor.

İran'da böbrek bağışına ödeme yapılmasına izin veren yasal bir sistem var, ancak sokaktaki ilanlar bu çerçevenin dışında kalıyor.

İran'da böbrek bağışına ödeme yapılmasına izin veren yasal bir sistem var, ancak sokaktaki ilanlar bu çerçevenin dışında kalıyor.

İran'da böbrek bağışı karşılığında ödeme yapılmasına izin veren, devletin düzenlediği bir sistem işliyor. Duvarlardaki ilanlar ise bu denetimden geçmiyor ve üzerlerindeki rakamlar gerçekleşmiş satışları değil, satıcıların istediği tutarları gösteriyor.

Sistemin en büyük açığı bekleme süresi. Resmî listelerde bir böbrek için bekleme dört yıla kadar uzayabiliyor. Bir hastane çalışanı durumu şöyle özetliyor: 'Hastası olan biri bu kadar uzun süre risk alıp bekleyemez.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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