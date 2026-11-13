İran'da Geçinemeyenler 'Böbrek Caddesi'nde Organlarını Satışa Çıkarıyor: Kurye 3,5 Milyar Tümen İstiyor

Duvarlara, metal kapılara ve binalara organını satmak ya da almak isteyenlerin telefon numaraları yazılıyor. Cadde halk arasında 'Böbrek Sokağı' diye anılıyor. Yakınlarda böbrek hastalarına destek veren bir yardım kuruluşu ile bir sağlık merkezi bulunduğu için alıcılar da satıcılar da aynı noktada toplanıyor.

İlanlarda yalnızca böbrek yok, karaciğer dokusu ve kemik iliği de var. Organ satışı ilanları İran'da yeni bir şey değil. ILNA'nın bu kez dikkat çektiği nokta ise satışa çıkanların kim olduğu: çalışan, ama maaşı borcunu ve kirasını karşılamaya yetmeyen insanlar.