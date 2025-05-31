iPhone Sahiplerine Acil Uyarı: iOS 18.5’i Yüklemeyen Tehlikede!
Apple, hackerlera ve bilgisayar korsanlarına karşı önemli adım attı. iPhone’da bulunan güvenlik açığını kapatan Apple, iOS 18.5 güncellemesini yayınladı. Marka “Uzaktaki bir saldırgan, bellekteki bilgileri sızdırabilir” uyarısıyla 1.8 milyar iPhone kullanıcısını uyardı. Veri güvenliği uzmanları ise “Bu ilk savunma hattınız” sözleriyle güncellemenin hemen yapılması gerektiğini vurguladı.
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Bilgileriniz çalınabilir: iPhone sahiplerine acil uyarı.
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Veri uzmanları güncellemenin telefonlara hemen yüklenmesi gerektiğinin altını çiziyor.
iOS 18.5’i yüklemeyen tehlikede: "iPhone ciddi tehditlere karşı korunaklı düşüncesi doğru değil."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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