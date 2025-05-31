onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
iPhone Sahiplerine Acil Uyarı: iOS 18.5’i Yüklemeyen Tehlikede!

iPhone Sahiplerine Acil Uyarı: iOS 18.5’i Yüklemeyen Tehlikede!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.05.2025 - 16:03

Apple, hackerlera ve bilgisayar korsanlarına karşı önemli adım attı. iPhone’da bulunan güvenlik açığını kapatan Apple, iOS 18.5 güncellemesini yayınladı. Marka “Uzaktaki bir saldırgan, bellekteki bilgileri sızdırabilir” uyarısıyla 1.8 milyar iPhone kullanıcısını uyardı. Veri güvenliği uzmanları ise “Bu ilk savunma hattınız” sözleriyle güncellemenin hemen yapılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bilgileriniz çalınabilir: iPhone sahiplerine acil uyarı.

Bilgileriniz çalınabilir: iPhone sahiplerine acil uyarı.

Apple iOS 18.5 güncellemesini yayınladı. Ancak bu güncelleme bir öncekilerden farklı. Çünkü bu güncellemeyle yazılım korsanlarına ve hackerlara karşı önemli bir adım atıldı. Kullanıcılara önemli güvenlik uyarısı yapan Apple, kişisel bilgilerin ele geçirilmesine neden olacak güvenlik açığının kapatıldığını belirtti. 

Güvenlik açığıyla siber korsanlar iPhone telefonlara fotoğraf veya video göndererek bilgileri ele geçiriyor. Telefonunuzda gerekli güncelleme yoksa dosyaları açtığınız takdirde tüm bilgileriniz yazılım korsanlarının eline geçiyor.

Veri uzmanları güncellemenin telefonlara hemen yüklenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Veri uzmanları güncellemenin telefonlara hemen yüklenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

İngiltere’nin veri güvenliği şirketi Safe Data Storage, iPhone kullanıcılarını uyardı. The Mirror’a konuşan uzmanlar bu güncellemenin hemen telefonlara yüklenmesi gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlar, “Apple hızlı davrandı, ancak kullanıcıların da harekete geçmesi gerekiyor. Cihazınızı güncellemek, özel bilgilerinizi korumak için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri. iPhone'u olan herkese söyleyin. Bu güncellemeler artık isteğe bağlı değil, bunlar sizin ilk savunma hattınız” diye konuştu.

iOS 18.5’i yüklemeyen tehlikede: "iPhone ciddi tehditlere karşı korunaklı düşüncesi doğru değil."

iOS 18.5’i yüklemeyen tehlikede: "iPhone ciddi tehditlere karşı korunaklı düşüncesi doğru değil."

Veri uzmanları iPhone'ların 'korsan yazılımlara karşı tamamen güvenli' düşüncesinin yanlış olduğunu belirtiyor. Uzmanlar şunları dedi:

'Birçok kişi iPhone’ların ciddi tehditlere karşı bağışık olduğunu düşünür, ancak hiçbir cihaz böyle bir güvenlik açığına karşı bağışık değildir. Size masum gibi görünen bir görsel gönderildiğinde ve telefonunuz güncel değilse, bu görsel sessizce zarar verebilir ya da gizli dosyalarınıza erişim sağlayabilir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın