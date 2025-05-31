iPhone Sahiplerine Acil Uyarı: iOS 18.5’i Yüklemeyen Tehlikede!

Apple iOS 18.5 güncellemesini yayınladı. Ancak bu güncelleme bir öncekilerden farklı. Çünkü bu güncellemeyle yazılım korsanlarına ve hackerlara karşı önemli bir adım atıldı. Kullanıcılara önemli güvenlik uyarısı yapan Apple, kişisel bilgilerin ele geçirilmesine neden olacak güvenlik açığının kapatıldığını belirtti.

Güvenlik açığıyla siber korsanlar iPhone telefonlara fotoğraf veya video göndererek bilgileri ele geçiriyor. Telefonunuzda gerekli güncelleme yoksa dosyaları açtığınız takdirde tüm bilgileriniz yazılım korsanlarının eline geçiyor.