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İPA Araştırdı: İstanbul'da Emekli Olmak! Hayat Şartları Gittikçe Zorlaşan Emekliler Nasıl Geçiniyor?

İPA Araştırdı: İstanbul'da Emekli Olmak! Hayat Şartları Gittikçe Zorlaşan Emekliler Nasıl Geçiniyor?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.05.2024 - 13:51

İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) 'İstanbul'da Emekli Olmak' başlıklı araştırmasını yayımladı. Emeklilerin İstanbul'da hayat şartları çarpıcı gerçekleri göz önüne sererken, şehirde 6 evden biri emekli aylığıyla geçiniyor ve 3 emekliden biri resmi olarak çalışmaya devam ediyor.

Kaynak: https://ipa.istanbul/yayinlarimiz/ara...
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İPA, "İstanbul’da Emekli Olmak 2024" başlıklı raporunun sonuçlarını paylaştı.

İPA, "İstanbul’da Emekli Olmak 2024" başlıklı raporunun sonuçlarını paylaştı.

Raporda, İstanbul'daki 6 evden birinin emekli maaşıyla geçindiği ortaya çıkarken, yaklaşık 3 emekliden biri resmi olarak çalışmaya devam ettiği de görüldü.

Emekli aylıklarının satın alma gücünün düştüğü vurgulanırken, 2010 yılında en düşük emekli aylığıyla alınan 11,4 adet gram altın günümüzde sadece 4,4 adet gram altına geriledi.

Emekli aylıklarının satın alma gücünün düştüğü vurgulanırken, 2010 yılında en düşük emekli aylığıyla alınan 11,4 adet gram altın günümüzde sadece 4,4 adet gram altına geriledi.

'İstanbul’da aktif çalışan bir birey olmayan ve sadece emekli aylığı ile geçinen' 811 bin 40 hane olurken, sadece emekli aylığıyla geçinen hane oranı yüzde 16,8 olarak hesaplandı.

Her 10 haneden 1’i en düşük emekli aylığıyla geçinen haneler olurken, İstanbul’da "yaşlılık aylığı" alanların sayısı 2 milyon 420 bin kişi yani her beş kişiden biri aktif olarak çalışmıyor.

Her 10 haneden 1’i en düşük emekli aylığıyla geçinen haneler olurken, İstanbul’da "yaşlılık aylığı" alanların sayısı 2 milyon 420 bin kişi yani her beş kişiden biri aktif olarak çalışmıyor.

İstanbul’da yaşlılık veya emeklilik aylığına hak kazanan vatandaşların yüzde 28,4’ü resmi olarak çalışmaya devam ediyor. 

İstanbul’da 2023 yılında EYT'den faydalananların sayısı 507 bin 574 kişi olurken, bu kişilerin yüzde 52,2’si çalışmaya devam ediyor. Türkiye’de EYT'den faydalanıp çalışanların oranı yüzde 47,9 olmuştu.

2010 yılında asgari ücret ve en düşük emekli aylığı oranı emekliler lehine olurken, 2024 yılında emekli aylığı asgari ücretin yaklaşık yarısına denk geldi.

2010 yılında asgari ücret ve en düşük emekli aylığı oranı emekliler lehine olurken, 2024 yılında emekli aylığı asgari ücretin yaklaşık yarısına denk geldi.

2010 yılında asgari ücret 587,85 TL olurken, en düşük emekli maaşı 680,3 TL'ydi. 2024 yılında 17 bin 2 TL olan asgari ücrete karşın en düşük emekli maaşı ise 10 bin TL oldu.

2010 yılında en düşük emekli aylığı 453 dolar ederken, 2024 yılında 319 dolara geriledi.

2010 yılında en düşük emekli aylığı 453 dolar ederken, 2024 yılında 319 dolara geriledi.

Dolar enflasyonu ile 2010 yılındaki 453 dolar günümüzde 655,49 dolar ederken, emekli maaşının alım gücünün dolar bazında çok daha fazla düştüğü görülüyor.

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İstanbul'da 100 m2‘lik ortalama bir konut fiyatının 2010 yılında 224 emekli maaşına denk geldiği görülürken, 2022 yılında bu oran 672 emekli maaşına çıkıyor. 2024 yılında konutta reel fiyatlardaki düşüşle yeniden 460 emekli maaşına denk geliyor.

İstanbul'da 100 m2‘lik ortalama bir konut fiyatının 2010 yılında 224 emekli maaşına denk geldiği görülürken, 2022 yılında bu oran 672 emekli maaşına çıkıyor. 2024 yılında konutta reel fiyatlardaki düşüşle yeniden 460 emekli maaşına denk geliyor.

Kiracı olan emekli oranı yüzde 18,3 olurken, İstanbul’da sadece emekli maaşıyla geçinen kiracı hane sayısı 148 bin 420 olarak görülüyor.

İstanbullu emekliler ekonomik alanda daha temkinli davranarak borçlanmaktan kaçınıyor.

İstanbullu emekliler ekonomik alanda daha temkinli davranarak borçlanmaktan kaçınıyor.

İstanbul'da yaşayan emekliler, kredi kartı borçlarının tamamını ödemeyi tercih ediyor.

İstanbul'da yaşayan emekliler, kredi kartı borçlarının tamamını ödemeyi tercih ediyor.
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