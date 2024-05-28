İPA Araştırdı: İstanbul'da Emekli Olmak! Hayat Şartları Gittikçe Zorlaşan Emekliler Nasıl Geçiniyor?
İPA Araştırdı: İstanbul'da Emekli Olmak! Hayat Şartları Gittikçe Zorlaşan Emekliler Nasıl Geçiniyor?
Kaynak: https://ipa.istanbul/yayinlarimiz/ara...
İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) 'İstanbul'da Emekli Olmak' başlıklı araştırmasını yayımladı. Emeklilerin İstanbul'da hayat şartları çarpıcı gerçekleri göz önüne sererken, şehirde 6 evden biri emekli aylığıyla geçiniyor ve 3 emekliden biri resmi olarak çalışmaya devam ediyor.
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İPA, "İstanbul’da Emekli Olmak 2024" başlıklı raporunun sonuçlarını paylaştı.
Emekli aylıklarının satın alma gücünün düştüğü vurgulanırken, 2010 yılında en düşük emekli aylığıyla alınan 11,4 adet gram altın günümüzde sadece 4,4 adet gram altına geriledi.
Her 10 haneden 1’i en düşük emekli aylığıyla geçinen haneler olurken, İstanbul’da "yaşlılık aylığı" alanların sayısı 2 milyon 420 bin kişi yani her beş kişiden biri aktif olarak çalışmıyor.
2010 yılında asgari ücret ve en düşük emekli aylığı oranı emekliler lehine olurken, 2024 yılında emekli aylığı asgari ücretin yaklaşık yarısına denk geldi.
2010 yılında en düşük emekli aylığı 453 dolar ederken, 2024 yılında 319 dolara geriledi.
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İstanbul'da 100 m2‘lik ortalama bir konut fiyatının 2010 yılında 224 emekli maaşına denk geldiği görülürken, 2022 yılında bu oran 672 emekli maaşına çıkıyor. 2024 yılında konutta reel fiyatlardaki düşüşle yeniden 460 emekli maaşına denk geliyor.
İstanbullu emekliler ekonomik alanda daha temkinli davranarak borçlanmaktan kaçınıyor.
İstanbul'da yaşayan emekliler, kredi kartı borçlarının tamamını ödemeyi tercih ediyor.
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