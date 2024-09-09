Instagram Profili Sayesinde Narsist Kişiliği Tanımak
Bir narsistin Instagram profili, genellikle belirli karakteristik özellikler taşıyan, dikkat çekme, kendini abartılı bir şekilde sunma ve onay arama ihtiyacını yansıtan bir platformdur. Bu tür profiller, narsistin kendini öne çıkarma ve başkalarından beğeni ve onay alma arzusunu sergilemek için ideal bir araç haline gelir. Narsistler belirli bir profile sahiptir demek çok net olmasa da belli başlı kendi karakteristik yapılarına uygun şekilde profil oluştururlar.
1. Mükemmel görüntüler ve abartılı estetik
2. Lüks yaşam tarzının vurgulanması
Narsistler, sosyal medyada lüks yaşam tarzlarını sergilemeye bayılırlar. Profilde sıkça lüks yaşamı, pahalı alışverişleri, marka kıyafetleri, pahalı restoranları ve gurme yemekleri sergileyen paylaşımlar yer alır. Bu paylaşımlar, narsistin yüksek statüsünü ve üstünlüğünü göstermek için yapılır.
Örneğin, bir narsist, Instagram'da pahalı bir restoranda yemek yerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşabilir. Fotoğrafın altında ise, 'Sadece en iyisi...' gibi bir yazı yer alabilir. Bu tür paylaşımlar, narsistin sosyal çevresinde ne kadar üst düzeyde olduğunu göstermek ve başkalarının kıskanmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Aynı şekilde, narsistlerin sıkça lüks araba, büyük ev, egzotik tatil gibi pahalı eşyaları ve deneyimleri sergiledikleri de görülür. Bu tür paylaşımlar, narsistin kendini ne kadar değerli ve önemli hissettiğini göstermek için bir araçtır.
Narsistler Her paylaşımlarında takipçilerine bir mesaj verir: 'Ben özelim, önemliyim, hayran olunacak biriyim.' Paylaşım sıklıkları fazladır ve bu içerikler çoğunlukla dış görünüşleri, başarıları veya sosyal statüleri ile ilgilidir. Aynı zamanda, narsistler genellikle kendileri hakkında olumlu ya da hayranlık uyandıracak şeyler paylaşırken, hayatlarındaki olumsuz veya sıradan anları nadiren paylaşırlar.
3. Selfie ve kendine hayranlık
Narsistler, Instagram'da sıklıkla selfie paylaşır. Bu selfieler, özenle çekilmiş, iyi poz verilmiş ve genellikle narsistin en iyi açısını yansıtan görüntülerdir. Bir narsist için selfie, kendini ifade etmenin ve başkalarından onay almanın bir yoludur.
Örneğin, bir narsist, spor salonunda çalışırken çektiği bir selfieyi paylaşabilir. Bu fotoğraf, narsistin ne kadar fit ve sağlıklı olduğunu göstermek için çekilmiş olabilir. Altına, 'Her zaman en iyisi olmaya çalışıyorum' gibi bir not ekleyebilir. Bu tür paylaşımlar, narsistin fiziksel görünümü ve kendine olan hayranlığını sergilemek için yapılır. Aynı zamanda, takipçilerinden gelen beğeniler ve olumlu yorumlar, narsistin kendine olan güvenini pekiştirmesine yardımcı olur.
4. Yüksek takipçi ve etkileşim sayıları
5. Abartılı mesajlar ve kendini övgü
Narsistler, Instagram paylaşımlarında sıkça kendilerini öven mesajlar kullanır. Bu mesajlar, narsistin ne kadar özel, başarılı veya benzersiz olduğunu vurgulamak için yazılır. Örneğin bir narsist, “en iyisi olmak kolay değil ama birinin bunu yapması gerek” gibi bir not ekleyebilir.
Bu tür mesajlar, narsistin kendine olan güvenini göstermek ve takipçilerini etkileyerek daha fazla beğeni ve yorum almalarını sağlamak için kullanılır. Narsistlerin bu tür abartılı mesajları, onların ne kadar büyük bir özgüvenle hareket ettiklerini ve kendilerini ne kadar üstün gördüklerini gösterir.
6. Sosyal statü ve ilişkiler
Narsistlerin Instagram profilleri, genellikle sosyal statü sembollerini ve önemli insanlarla olan ilişkilerini vurgular. Bu, narsistin ne kadar önemli biri olduğunu ve ne kadar etkili bağlantılara sahip olduğunu göstermek için yapılır. Örneğin, bir narsist, ünlü bir kişiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşabilir ve bu fotoğrafı, “Hayatımın en ilham verici anlarından biri” gibi bir notla süsleyebilir.
Bu tür paylaşımlar, narsistin sosyal çevresinde ne kadar etkili olduğunu ve ne kadar önemli bağlantılara sahip olduğunu göstermek için kullanılır. Narsistler, bu tür paylaşımlarla, kendi statülerini ve önemlerini vurgulamak isterler. Ayrıca, sosyal statülerini daha da yükseltmek için başkalarıyla ilişkilerini sergilemekten çekinmezler.
Narsistler mesleklerini vurgulamak için profil açıklamasına yaptığı işi, başarılarını, sahip olduklarını yazar ki, ne kadar önemli ve başarılı olduğunu vurgulamış olur. Örneğin “avukat, hayvan sever, gezgin, sporcu gibi ” kendisinde bulduğu her şeyi profile yazar. Böylece insanların ona o mesleğinden ve diğer özelliklerinden dolayı hayran olmasını bekler.
7. Samimiyetsiz iletişimler ve yüzeysel etkileşimler
8. Sürekli güncelleme ve içerik paylaşımı
Narsistler, Instagram profillerini sık sık günceller ve düzenli olarak yeni içerik paylaşırlar. Bu sürekli güncellemeler, narsistin dikkat çekme ve ilgi odağı olma arzusunu yansıtır. Bir narsist, gün içerisinde birçok paylaşım yapabilir ve bu paylaşımlar genellikle günlük yaşamın abartılı versiyonlarını içerir.
Örneğin bir narsist, sabah spor yaparken, öğle yemeğinde lüks bir restoranda, akşam ise arkadaşlarıyla bir partideyken çekilmiş fotoğraflarını gün boyunca paylaşabilir. Bu paylaşımlar, narsistin ne kadar aktif, sosyal ve başarılı bir hayat sürdüğünü göstermek için yapılır. Ancak bu paylaşımlar genellikle gerçeği yansıtmaz; daha çok narsistin kendini idealize ettiği ve başkalarına göstermek istediği bir imajdır.
9. Gerçek Hayattan Kopukluk ve Abartı
Bir narsistin Instagram profilinde, gerçek hayat ile sosyal medya arasındaki büyük bir kopukluk gözlemlenebilir. Narsistler, sosyal medyada kendilerini abartılı bir şekilde sunarken, gerçek hayatta bu görüntünün çok uzağında olabilirler. Bu, narsistin sosyal medyayı bir kaçış aracı olarak kullanmasıyla ilgilidir.
Örneğin, bir narsist, Instagram’da lüks bir yaşam tarzı sürdüğünü gösterebilir, ancak gerçekte maddi zorluklar içinde olabilir. Bir danışanım, bu durumu şöyle ifade etmişti: “Sevgilim ilk tanıştığımızda beni sürekli pahalı restoranlara götürür, lüks arabalarla gezdirirdi. Ancak bir süre sonra, aslında bu hayatın sadece sosyal medya için olduğunu, gerçekte kredi kartı borçları içinde yüzdüğüne şahit oldum. Üstelik benden para istemişti çünkü ona lüks hayatı kendisi sunduğu için ona borcu olduğumu düşünüyor. Bend e benim için çok emek verdiğini düşünüp onun borçlarını ödedim ama asla bana geri ödemedi. Bahanesi ise her şeyi benim için yapmış. Ama ben böyle bir şey istemedim ve onu zorlamadım. Ben sadece bana değer verdiğini düşünerek yaptığını düşünmüştüm sonrasından hepsini zaten ben ödemiş oldum.”
Narsistler paylaştıklarının tam tersi bir yaşam yaşayabilir. Çok fazla sağlıklı olmaktan bahsedip akşam alkol içer, fastfood tüketir, geç saatlerde yatar fakat bu tarz yaşımınım kimseye paylaşmaz sadece kendisi ve en yakınındakiler fark eder.
Tabi bu paylaşımların benzerini sizde paylaşıyor olabilirsiniz. Bu sizin narsist olduğunuzu göstermez. Fark ise narsistler içinde yaşadığı hayatın tam tersi şekilde paylaşım yapar. Borçlar içinde olup lüks hayat içinde yaşam gösterir. Narsistler daha sık paylaşımlarda bulunur ve özellikle kendisini daha çok ön plana çıkaracak fotoğraflar seçer. Sağlıklı bireyler kendilerini olduğu gibi değiştirmeden rahat şekilde paylaşır ve etrafındakilerinin beğenisini ve onayını almayı beklemez.
Siz de narsist olduğunu bildiğiniz bir kişinin nasıl Instagram kullandığını yorumlara yazarsanız biz de sizlerden birçok şey öğrenmiş oluruz.
Önemli not: Yazımız bilgilendirme ve farkındalık amaçlı olarak hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi gerektiren durumlar için lütfen hekimlere başvurunuz. Yazıda yer alan vaka öyküleri gerçek vakalardan ve birkaç vakanın birleşimi esinlenilmiş kurgusal öykülerdir. Vaka öykülerinde hiçbir şekilde bir kişiye ait tanımlayıcı bir bilgi yer almamaktadır.
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