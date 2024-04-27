Instagram, Kullanıcı Profillerine Direkt Mesaj Gönderme Özelliğini Yakında Hayata Geçirecek!
Instagram, Kullanıcı Profillerine Direkt Mesaj Gönderme Özelliğini Yakında Hayata Geçirecek!
Kaynak: https://twitter.com/alex193a/status/1...
Instagram, yakın zamanda kullanıcı profillerine arama çubuğuna benzer bir mesaj gönderme kutucuğu ekleyecek.👇
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Ünlü sosyal medya şirketi Meta, bünyesinde bulundurduğu platformlardan Instagram için yakında önemli bir mesaj özelliğe imza atacak.
Dev firmanın, ilerleyen günlerde ünlü platformda yer alan kullanıcı profillerine yeni bir direkt mesaj gönderme kutucuğu ekleyeceği ortaya çıktı.
Ünlü sosyal medya analisti Alessandro Paluzzi tarafından tespit edilen yeni özellik ile beraber, kullanıcı profillerinde yer alan "Takiptesin" ve "Mesaj" seçenekleri yerine hızlı bir şekilde DM göndermek için yeni bir mesaj kutucuğu eklenecek.
Kullanıcılar, söz konusu kutucuk üzerinden metin tabanlı sohbet başlatabileceği gibi, aynı zamanda sol tarafta yer alan kamera simgesi üzerinden fotoğraf ve video gönderimi de yapabilecek.
Kullanıcı profillerine yeni eklenecek mesaj kutucuğu özelliğinin tam olarak ne zaman kullanıma açılacağı konusu ise hala belirsizliğini koruyor.
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