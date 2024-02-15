Instagram'ın Özlenen "Kim, Kimi Beğenmiş?" Özelliğinin Geri Döneceğini Duyanlar Bayram Havası Estirdi!
Instagram'ın Özlenen "Kim, Kimi Beğenmiş?" Özelliğinin Geri Döneceğini Duyanlar Bayram Havası Estirdi!
Instagram'ın 2013 yılında takip edilen kişilerin kimi beğendiğini, kimi takip ettiğini gösteren keşfet özelliği geri dönüyor! Bunu efsane özelliğin geri geldiğini duyan stalksever kullanıcılar bayram havası estirdi!
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Dünya genelinde en çok kullanılan uygulamalardan biri de şüphesiz Instagram.
Neredeyse her anımızı paylaştığımız Instagram, yayınlandığı 13 yılda birbirinden farklı güncellemeler alarak değişti.
Gelen güncellemelerle tarihe karışıp değişen özelliklerinden biri de keşfet bölümüydü. Burada takip ettiğiniz insanların kimleri beğendiğini, kimleri takip ettiğini görebiliyordunuz.
Instagram yıllardır mahrum kaldığımız bu özelliği geri getirmeyi düşünüyormuş!
Bu haberi duyanlar ise adeta bayram havası estirdi!
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Bakalım bu geri getirme işi nelere mâl olacak?
Yuvalar yıkılacak, gerçek yüzler ortaya çıkacak...
Peki siz Instagram'ın bu keşfet özelliğinin geri gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
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