Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Instagram'ın Özlenen "Kim, Kimi Beğenmiş?" Özelliğinin Geri Döneceğini Duyanlar Bayram Havası Estirdi!

Instagram'ın Özlenen "Kim, Kimi Beğenmiş?" Özelliğinin Geri Döneceğini Duyanlar Bayram Havası Estirdi!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
15.02.2024 - 18:01

Instagram'ın 2013 yılında takip edilen kişilerin kimi beğendiğini, kimi takip ettiğini gösteren keşfet özelliği geri dönüyor! Bunu efsane özelliğin geri geldiğini duyan stalksever kullanıcılar bayram havası estirdi!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dünya genelinde en çok kullanılan uygulamalardan biri de şüphesiz Instagram.

Dünya genelinde en çok kullanılan uygulamalardan biri de şüphesiz Instagram.

Neredeyse her anımızı paylaştığımız Instagram, yayınlandığı 13 yılda birbirinden farklı güncellemeler alarak değişti.

Neredeyse her anımızı paylaştığımız Instagram, yayınlandığı 13 yılda birbirinden farklı güncellemeler alarak değişti.

Gelen güncellemelerle tarihe karışıp değişen özelliklerinden biri de keşfet bölümüydü. Burada takip ettiğiniz insanların kimleri beğendiğini, kimleri takip ettiğini görebiliyordunuz.

Gelen güncellemelerle tarihe karışıp değişen özelliklerinden biri de keşfet bölümüydü. Burada takip ettiğiniz insanların kimleri beğendiğini, kimleri takip ettiğini görebiliyordunuz.

'Stalk' yapmaya bayılan kullanıcılar burada gerekli kaos dozunu alarak hayatlarına devam ediyordu. Kimisi için ise bu özellik bir yuva yıkıcıydı!

Instagram yıllardır mahrum kaldığımız bu özelliği geri getirmeyi düşünüyormuş!

Instagram yıllardır mahrum kaldığımız bu özelliği geri getirmeyi düşünüyormuş!
twitter.com

Bu haberi duyanlar ise adeta bayram havası estirdi!

Bu haberi duyanlar ise adeta bayram havası estirdi!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com

Bakalım bu geri getirme işi nelere mâl olacak?

Bakalım bu geri getirme işi nelere mâl olacak?
twitter.com

Yuvalar yıkılacak, gerçek yüzler ortaya çıkacak...

Yuvalar yıkılacak, gerçek yüzler ortaya çıkacak...
twitter.com

Peki siz Instagram'ın bu keşfet özelliğinin geri gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz Instagram'ın bu keşfet özelliğinin geri gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Hadi yorumlara!

Bu içerikler de dikkatinizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?