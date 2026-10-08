Instagram'da 3 Milyon Takipçisi Var, YouTube'da Sohbetleri Yayınlanıyor: Fon Krizinde Adı Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Mynet'te yer alan habere göre Nur Mektebi İlim ve Kültür Derneği yöneticisi Uğur Akkafa, fon soruşturması kapsamında tutuklandı. Instagram'da yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunan Akkafa'nın 21 Eylül'de gözaltına alındığı, 23 Eylül'de tutuklandığı aktarıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Instagram'da 3 milyon takipçisi olan Uğur Akkafa'nın ismi fon krizinden çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fon soruşturmasında tutuklananların sayısı 85'e ulaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın