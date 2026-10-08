Instagram'da 3 Milyon Takipçisi Var, YouTube'da Sohbetleri Yayınlanıyor: Fon Krizinde Adı Çıktı

Soruşturma tek bir isimle sınırlı değil. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre tutuklananların sayısı 7 Ekim itibarıyla 85'e çıktı.

Soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ilişkin mali verilerin talep edildiği belirtildi. Yöneticilerin 2024'ten bu yana yurt dışına yaptığı para ve kripto varlık transferleri de incelemeye alındı.

Dosyanın boyutu daha önce de gündeme gelmişti. Eylül ayının sonunda 46 şirket, 18 fon ve 42 kişinin malvarlığına tedbir konulması istenmişti.