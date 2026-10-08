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Instagram'da 3 Milyon Takipçisi Var, YouTube'da Sohbetleri Yayınlanıyor: Fon Krizinde Adı Çıktı

Instagram'da 3 Milyon Takipçisi Var, YouTube'da Sohbetleri Yayınlanıyor: Fon Krizinde Adı Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
08.10.2026 - 16:18
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Mynet'te yer alan habere göre Nur Mektebi İlim ve Kültür Derneği yöneticisi Uğur Akkafa, fon soruşturması kapsamında tutuklandı. Instagram'da yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunan Akkafa'nın 21 Eylül'de gözaltına alındığı, 23 Eylül'de tutuklandığı aktarıldı. 

Kaynak: Mynet

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Instagram'da 3 milyon takipçisi olan Uğur Akkafa'nın ismi fon krizinden çıktı.

Instagram'da 3 milyon takipçisi olan Uğur Akkafa'nın ismi fon krizinden çıktı.

Uğur Akkafa, fon soruşturması kapsamında 21 Eylül'de gözaltına alındı. İki gün sonra, 23 Eylül'de tutuklandığı belirtildi. Akkafa, kamuoyunda tanınan bir isim. Instagram hesabının yaklaşık 3 milyon takipçisi var. YouTube'da dini içerikli sohbetler yayımlayan Akkafa'nın videoları kişisel web sitesinde de izlenebiliyor. Sohbetlerinde inanç, aile ve günlük yaşam gibi konuların ele alındığı aktarılıyor.

Fon soruşturmasında tutuklananların sayısı 85'e ulaştı.

Fon soruşturmasında tutuklananların sayısı 85'e ulaştı.

Soruşturma tek bir isimle sınırlı değil. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre tutuklananların sayısı 7 Ekim itibarıyla 85'e çıktı.

Soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ilişkin mali verilerin talep edildiği belirtildi. Yöneticilerin 2024'ten bu yana yurt dışına yaptığı para ve kripto varlık transferleri de incelemeye alındı.

Dosyanın boyutu daha önce de gündeme gelmişti. Eylül ayının sonunda 46 şirket, 18 fon ve 42 kişinin malvarlığına tedbir konulması istenmişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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