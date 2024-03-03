İnsanlık Tarihinde Aklımızın Sınırlarını Zorlayan En Uzun Yapılar
İnsanlık Tarihinde Aklımızın Sınırlarını Zorlayan En Uzun Yapılar
Kaynak: https://www.smithsonianmag.com/innova...
İnsanlar inşa etmeye başladıklarından beri inşa etmeye devam ediyorlar. Binlerce yıl boyunca, birçok ihamdan ötürü yapılarımız, gökyüzüne doğru gittikçe daha yükseğe ulaştı. Eski Mısırlılar firavunlarının mumyalanmış bedenlerini korumak için devasa piramitler inşa ettiler. Hıristiyanlar, cennetlerine doğru uzanan katedraller inşa etmek için kemerli payandalar ve tonozlu kemerler gibi Gotik mühendislik yeniliklerini kullandılar. Dünya çapında birçok insan yapımı binalar bir süre zarfında dünyanın en yüksek binalar unvanına sahip... 4500 yıl öncesinden günümüze, Giza 'dan Dubai'ye kadar bu unvana sahip olmuş yapıları sizin için derledik.
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12. Keops Piramidi - Mısır, Kahire. 139 metre (M.Ö. 2550- M.S. 1311)
11. Strazburg Notre Dame Katedrali - Fransa,Strazburg. 142,03 metre (1647-1874)
10. Washington Anıtı - ABD, Washington DC. 169,34 metre (1884-1889)
9. Lincoln Katedrali - İngiltere, Lincoln. 160,02 metre (1311-1548)
8. Eyfel Kulesi - Fransa, Paris. 312,12 metre (1889-1929)
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7. Chrysler Binası - ABD, New York. 318,75 metre (1929-1931)
6. Empire State - Binası, ABD New York. 381 metre (1931-1970)
5. Dünya Ticaret Merkezi - ABD, New York. 416 metre (1970-1973)
4. Willis Kulesi - ABD, Chicago, 442,04 metre (1973-1996)
3. Petronas İkiz Kuleleri - Malezya, Kuala Lumpur, 452,19 metre (1996-2004)
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2. Taipei 101 - Tayvan, Taipei. 508 metre (2004-2010)
1. Burj Khalifa, BAE - Dubai. 828,9 metre (2010- günümüze kadar hala en yüksek yapıt)
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