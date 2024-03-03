İnsanlık Tarihinde Aklımızın Sınırlarını Zorlayan En Uzun Yapılar

Bu erken dönem Gotik gösterinin inşası üç yüzyıl sürdü. Merkezdeki kule ucunun yapımı bittiğinde katedral, Lincolnshire'daki tepeden gökyüzüne hükmediyordu. Kilisenin melek oymalarıyla tamamlanmış ünlü korosunu, yakındaki bir sütunun tepesine oyulmuş boynuzlu bir grotesk olan ve yerel olarak sevilen 'Lincoln Imp' izliyor. Hikâyeye göre, şeytan tarafından fesat çıkarmak için gönderilen Şeytan'ın uşağı, intikamcı bir melek tarafından kiliseyi bir daha terk etmemek üzere taşa dönüştürülmüştür. Lincoln Katedrali'nin inşasıyla birlikte 'dünyanın en yüksek binası' unvanı, Hıristiyan kiliselerinin yarıştığı bir döneme girmiştir. 1548 yılında Lincoln'ün tepesi kötü bir fırtınada yıkıldıktan sonra, Almanya'nın Stralsund kentindeki Aziz Mary Kilisesi 150,88 metre yüksekliğiyle bu unvanı aldı. Mary'nin kulesi yıkılmasından sonra unvan bir Fransız kilisesini zirveye taşımıştır.