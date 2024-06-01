İnsanların Öğretmenlerine Dair Hatırladıkları En Duygulandırıcı 13 Anı Sizi Duygu Seline Sürükleyecek
İnsanların Öğretmenlerine Dair Hatırladıkları En Duygulandırıcı 13 Anı Sizi Duygu Seline Sürükleyecek
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hepimiz hayatımız boyunca farklı farklı öğretmenlerle tanıştık. Bu öğretmenlerden bazıları iyi, bazılarıysa kötüydü. Bugünkü içeriğimizde insanların öğretmenlerine dair hatırladıkları 13 anılarına bakacağız. Aklınıza benzer olaylar geliyorsa lütfen bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "İyi bir yalancı olmadığımı ve bu yüzden yalan söylemememi istemişti."
2. "Annemle babam ayrıldığında farklı günlerde birisinde kalmam gerekiyordu."
3. "Dil öğrenirken mükemmel bir şekilde konuşmaya çalışmak yerine bildiğin kelimelerle söylemek istediklerini ifade etmeye çalışmamı tavsiye etmişti ve sanırım İngilizce öğrenmeme en çok bunun yardımı olmuştu."
4. "İlkokuldayken yavru kedi bulmuştum ve kedi çok yorgun ve hasta duruyordu."
5. "Panik atak geçirdiğimi fark eden öğretmenim okul hemşiresinin yanına gitmeme izin vermişti ve bu iyiliği için onu hiçbir zaman unutmadım."
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6. "Aptal değil, sadece tembel olduğumu söylemişti, ve sanırım o sözleri aslında istesem benim de derslerde başarılı olabileceğimi fark etmeme sebep oldu."
7. "Müzik dersinde öğretmenim hepimize gitar çalmayı öğretmeyi görevi olarak edinmişti."
8. "10'uncu sınıfa kadar evde eğitim görmüştüm ve öğretmenim ödevimi gördükten sonra bunu fark etti."
9. "Üniversitede parti olduğunu öğrenince içtikten sonra araba sürmemizden korkan öğretmenim, eğer sarhoş olan olursa lütfen beni arasın, ben onu eve götürürüm demişti."
10. "Öğretmenim, sırf birileri konuşabiliyor diye her şeyi biliyor oldukları anlamına gelmez demişti ve sonrasında fark ettim ki, aslında yüksek sesle konuşan birçok yetişkinin bir şeyleri bildiği yok."
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11. "Yeteneksiz olduğuma dair endişelerimden bahsettiğimde, 'yeteneği olmayanlarsa sıkı çalışarak telafi edebilir,' demişti ve gerçekten de çok haklıydı."
12. "Hayatta hiçbir şey olamayacaksın demişti ve bu sözleri beni daha da sıkı çalışmaya motive etti."
13. "Arkadaşlarının kim olduğunu söyle, ben de sana kim olduğunu söyleyeyim demişti."
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