İnsanların Öğretmenlerine Dair Hatırladıkları En Duygulandırıcı 13 Anı Sizi Duygu Seline Sürükleyecek

'Ailem evimize almama izin vermedi ve bu yüzden okulda kediyle beraber oturmuş ağlıyordum. Durumumu öğrenen öğretmenim kediyi kendi evine aldı ve ara ara sınıfa getirmeye de devam etti. Bildiğim kadarıyla o küçük kedi 17 yaşına kadar yaşamaya devam etti.'