Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İnsanların Öğretmenlerine Dair Hatırladıkları En Duygulandırıcı 13 Anı Sizi Duygu Seline Sürükleyecek

İnsanların Öğretmenlerine Dair Hatırladıkları En Duygulandırıcı 13 Anı Sizi Duygu Seline Sürükleyecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 19:01

Hepimiz hayatımız boyunca farklı farklı öğretmenlerle tanıştık. Bu öğretmenlerden bazıları iyi, bazılarıysa kötüydü. Bugünkü içeriğimizde insanların öğretmenlerine dair hatırladıkları 13 anılarına bakacağız. Aklınıza benzer olaylar geliyorsa lütfen bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. "İyi bir yalancı olmadığımı ve bu yüzden yalan söylemememi istemişti."

1. "İyi bir yalancı olmadığımı ve bu yüzden yalan söylemememi istemişti."

'Üniversite öncesi çok iyi bir tavsiye olmuştu.'

2. "Annemle babam ayrıldığında farklı günlerde birisinde kalmam gerekiyordu."

2. "Annemle babam ayrıldığında farklı günlerde birisinde kalmam gerekiyordu."

'Annem beni beslemezdi, temizlemezdi ya da dinlenmeme izin vermezdi. Öğretmenim bunu fark etti ve öğle arasında bana yemek parası verir ve saçımı tarardı.'

3. "Dil öğrenirken mükemmel bir şekilde konuşmaya çalışmak yerine bildiğin kelimelerle söylemek istediklerini ifade etmeye çalışmamı tavsiye etmişti ve sanırım İngilizce öğrenmeme en çok bunun yardımı olmuştu."

3. "Dil öğrenirken mükemmel bir şekilde konuşmaya çalışmak yerine bildiğin kelimelerle söylemek istediklerini ifade etmeye çalışmamı tavsiye etmişti ve sanırım İngilizce öğrenmeme en çok bunun yardımı olmuştu."

4. "İlkokuldayken yavru kedi bulmuştum ve kedi çok yorgun ve hasta duruyordu."

'Ailem evimize almama izin vermedi ve bu yüzden okulda kediyle beraber oturmuş ağlıyordum. Durumumu öğrenen öğretmenim kediyi kendi evine aldı ve ara ara sınıfa getirmeye de devam etti. Bildiğim kadarıyla o küçük kedi 17 yaşına kadar yaşamaya devam etti.'

5. "Panik atak geçirdiğimi fark eden öğretmenim okul hemşiresinin yanına gitmeme izin vermişti ve bu iyiliği için onu hiçbir zaman unutmadım."

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. "Aptal değil, sadece tembel olduğumu söylemişti, ve sanırım o sözleri aslında istesem benim de derslerde başarılı olabileceğimi fark etmeme sebep oldu."

6. "Aptal değil, sadece tembel olduğumu söylemişti, ve sanırım o sözleri aslında istesem benim de derslerde başarılı olabileceğimi fark etmeme sebep oldu."

7. "Müzik dersinde öğretmenim hepimize gitar çalmayı öğretmeyi görevi olarak edinmişti."

7. "Müzik dersinde öğretmenim hepimize gitar çalmayı öğretmeyi görevi olarak edinmişti."

'Belki hepimiz öğrenemedik ama onun sayesinde ben çok şey öğrendim ve gitara olan aşkımı fark ettim.'

8. "10'uncu sınıfa kadar evde eğitim görmüştüm ve öğretmenim ödevimi gördükten sonra bunu fark etti."

8. "10'uncu sınıfa kadar evde eğitim görmüştüm ve öğretmenim ödevimi gördükten sonra bunu fark etti."

'Geçmişimi anlatınca beni yargılamak yerine aylarca boyunca ders sonrası kurs verdi ve sayesinde sınıf arkadaşlarıma yetişebildim.'

9. "Üniversitede parti olduğunu öğrenince içtikten sonra araba sürmemizden korkan öğretmenim, eğer sarhoş olan olursa lütfen beni arasın, ben onu eve götürürüm demişti."

10. "Öğretmenim, sırf birileri konuşabiliyor diye her şeyi biliyor oldukları anlamına gelmez demişti ve sonrasında fark ettim ki, aslında yüksek sesle konuşan birçok yetişkinin bir şeyleri bildiği yok."

10. "Öğretmenim, sırf birileri konuşabiliyor diye her şeyi biliyor oldukları anlamına gelmez demişti ve sonrasında fark ettim ki, aslında yüksek sesle konuşan birçok yetişkinin bir şeyleri bildiği yok."

'Bir konu hakkında konuşmak ve bilmek farklı şeyler.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. "Yeteneksiz olduğuma dair endişelerimden bahsettiğimde, 'yeteneği olmayanlarsa sıkı çalışarak telafi edebilir,' demişti ve gerçekten de çok haklıydı."

11. "Yeteneksiz olduğuma dair endişelerimden bahsettiğimde, 'yeteneği olmayanlarsa sıkı çalışarak telafi edebilir,' demişti ve gerçekten de çok haklıydı."

12. "Hayatta hiçbir şey olamayacaksın demişti ve bu sözleri beni daha da sıkı çalışmaya motive etti."

12. "Hayatta hiçbir şey olamayacaksın demişti ve bu sözleri beni daha da sıkı çalışmaya motive etti."

'Bir nevi bugünkü başarılarımı o sözüne borçluyum.'

13. "Arkadaşlarının kim olduğunu söyle, ben de sana kim olduğunu söyleyeyim demişti."

13. "Arkadaşlarının kim olduğunu söyle, ben de sana kim olduğunu söyleyeyim demişti."

'Bu sözlerinden sonra çevremdeki insanlara farklı bir gözle bakmaya başladım.'

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın