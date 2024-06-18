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İnsanların İlişkilerinde Görmezden Geldiklerine Pişman Oldukları 15 Sorunlu Özellik

İnsanların İlişkilerinde Görmezden Geldiklerine Pişman Oldukları 15 Sorunlu Özellik

Aden
Aden - Onedio Üyesi
18.06.2024 - 10:01

Bugünkü içeriğimizde insanların ilişkilerinde son ana kadar görmezden geldikleri ve sonrasında pişman oldukları 15 özelliğe bakacağız. Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Yalanlarını yakaladığında seni kötü hissettirmek için daha fazla yalan atmaya başlamaları ve farklı konuları açmaları."

1. "Yalanlarını yakaladığında seni kötü hissettirmek için daha fazla yalan atmaya başlamaları ve farklı konuları açmaları."

2. "Benden önceki sevgililerini de aldattığı halde bana olmaz sanıyordum ama çok yanlışmışım..."

2. "Benden önceki sevgililerini de aldattığı halde bana olmaz sanıyordum ama çok yanlışmışım..."

3. "Eski sevgilim hayatındaki herkes ile kavgalıydı."

3. "Eski sevgilim hayatındaki herkes ile kavgalıydı."

'Arkadaşları, ailesi, annesi, babası... Benimle farklı olacağını düşünmem hataydı.'

4. "Eski karım ayrılırsak beni hapise tıktıracağını söylemişti."

4. "Eski karım ayrılırsak beni hapise tıktıracağını söylemişti."

'Ayrıldıktan sonra onu cinsel taciz ettiğimi iddia etti ama o gün şans eseri şehir dışında olduğum için davadan kurtuldum. Tam bir psikopat.'

5. "Ben barmen olarak çalışırken bir numaralı müşterim oydu..."

5. "Ben barmen olarak çalışırken bir numaralı müşterim oydu..."

'Biz birlikte olduktan sonra da alkolu bırakmadı tabii.'

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6. "Sorunlu birisi olduğunu baştan söylemişti ama abartıyor diye düşünmüştüm."

'Bir daha asla... Birisi kendi ağzıyla sorunlu olduğunu söylüyorsa onu ciddiye alın.'

7. "Sürekli bahaneler uyduruyordu ama aslında sadece sorumsuz birisiydi."

7. "Sürekli bahaneler uyduruyordu ama aslında sadece sorumsuz birisiydi."

8. "Ne olursa olsun asla özür dilemeyen birisiyle beraber olmuştum."

8. "Ne olursa olsun asla özür dilemeyen birisiyle beraber olmuştum."

'Konuyu açtığımda bunun doğru olmadığını söyledi ama gerçekten hiçbir şey için sorumluluk almıyor ve özür dilemiyordu.'

9. "Çok iyi anlaştığımızı düşünüyordum çünkü hep aynı şeyleri düşünüyor ve yapıyorduk."

'Gerçekteyse sadece tartışmamak için dediklerimi yapıyormuş. Yıllar sonra ona hiç 'özgürlük tanımadığım,' için kavga ettiğimizde anladım...'

10. "Ayrıldıktan sonra beni stalklamaya başladı."

10. "Ayrıldıktan sonra beni stalklamaya başladı."

'Başlarda görmeezden geldim ama 2 yıl sürdükten sonra sonunda beni stalklamasını kesmesini sağladım. Keşke daha önce hareket etseymişim.'

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11. "Benim için en kötüsü o anki sevgilimle beraberken sürekli yeni sevgilimin nasıl birisi olacağını hayal ediyor olmamdı."

'Aslında ilişkiyi çok daha önce bitirmem gerekiyordu.'

12. "Sürekli bana başka kızlardan ve ne kadar çekici olduklarından bahsediyordu."

12. "Sürekli bana başka kızlardan ve ne kadar çekici olduklarından bahsediyordu."

'Daha sonra aslında lezbiyen olduğunu söyledi...'

13. "Bugüne kadar hiç bir sırrımı tutmadığını öğrendim ve en kötüsü buydu sanırım."

13. "Bugüne kadar hiç bir sırrımı tutmadığını öğrendim ve en kötüsü buydu sanırım."

'Ne anlatsam onları hemen arkadaşlarına anlatıyormuş.'

14. "Başka insanların ve hatta benim başarımla bile mutlu olamazdı ve hep söylenirdi."

'Hayatın negatif değil aslında onun negatif birisi olduğunu çok sonradan fark ettim.'

15. "Ne zaman hislerimi kırdığını söylesem bir şekilde bütün suçu bana yüklemeyi başarırdı."

15. "Ne zaman hislerimi kırdığını söylesem bir şekilde bütün suçu bana yüklemeyi başarırdı."

'Bir süre sonra manipülasyonları işlememeye başladı ve ilişkiyi sonlandırdım.'

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