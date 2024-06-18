İnsanların İlişkilerinde Görmezden Geldiklerine Pişman Oldukları 15 Sorunlu Özellik
İnsanların İlişkilerinde Görmezden Geldiklerine Pişman Oldukları 15 Sorunlu Özellik
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde insanların ilişkilerinde son ana kadar görmezden geldikleri ve sonrasında pişman oldukları 15 özelliğe bakacağız. Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "Yalanlarını yakaladığında seni kötü hissettirmek için daha fazla yalan atmaya başlamaları ve farklı konuları açmaları."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Benden önceki sevgililerini de aldattığı halde bana olmaz sanıyordum ama çok yanlışmışım..."
3. "Eski sevgilim hayatındaki herkes ile kavgalıydı."
4. "Eski karım ayrılırsak beni hapise tıktıracağını söylemişti."
5. "Ben barmen olarak çalışırken bir numaralı müşterim oydu..."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "Sorunlu birisi olduğunu baştan söylemişti ama abartıyor diye düşünmüştüm."
7. "Sürekli bahaneler uyduruyordu ama aslında sadece sorumsuz birisiydi."
8. "Ne olursa olsun asla özür dilemeyen birisiyle beraber olmuştum."
9. "Çok iyi anlaştığımızı düşünüyordum çünkü hep aynı şeyleri düşünüyor ve yapıyorduk."
10. "Ayrıldıktan sonra beni stalklamaya başladı."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. "Benim için en kötüsü o anki sevgilimle beraberken sürekli yeni sevgilimin nasıl birisi olacağını hayal ediyor olmamdı."
12. "Sürekli bana başka kızlardan ve ne kadar çekici olduklarından bahsediyordu."
13. "Bugüne kadar hiç bir sırrımı tutmadığını öğrendim ve en kötüsü buydu sanırım."
14. "Başka insanların ve hatta benim başarımla bile mutlu olamazdı ve hep söylenirdi."
15. "Ne zaman hislerimi kırdığını söylesem bir şekilde bütün suçu bana yüklemeyi başarırdı."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın