İnsanlar Sıcakkanlı Değil de Tıpkı Yılanlar Gibi Soğukkanlı Olsaydı Neler Olurdu?

Bir sabah gözlerinizi açtığınızda vücudunuzun artık kendi sıcaklığını düzenleyemediğini fark ettiğinizi hayal edin. Enerji ihtiyacınız azalırken, hayatta kalmak için sıcak bir ortamda olma zorunluluğu sizi nereye götürürdü? Peki ya bu değişim, sizi daha sağlıklı mı yapardı yoksa yaşamınızı daha mı karmaşık hale getirirdi? Haydi gelin bu soruların cevaplarına beraber bakalım! Sizleri aşağıya alabiliriz. 👇🏻