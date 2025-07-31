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İngiltere'den Türkiye'ye Saç Ektirmeye Gelen Hasta Ameliyat Sonrası Hayatını Kaybetti

İngiltere'den Türkiye'ye Saç Ektirmeye Gelen Hasta Ameliyat Sonrası Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.07.2025 - 19:16

İngiltere'den saç ektirmek için Türkiye'ye gelen Martyn James Latchman, operasyonun ardından fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. İngiliz hasta, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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İddiaya göre, İngiltere'de yaşayan Martyn James Latchman (38), saç ektirmek için İstanbul'a geldi.

İddiaya göre, İngiltere'de yaşayan Martyn James Latchman (38), saç ektirmek için İstanbul'a geldi.

Beşiktaş’taki özel bir klinikle anlaşan hasta, 28 Temmuz'da işleme girdi. 5 saat süren işlemden bir süre sonra fenalaşan genç adam, en yakındaki hastaneye kaldırıldı. 

Yoğun bakım servisine yatırılan Latchman yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Latchman’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili 'taksirle öldürme' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Otopsi işlemlerinin ardından İngiliz hastanın cenazesinin ülkesine gönderildiği öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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