İsim Meslek Uyumundan Bezdiren Sorulara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Perşembe günü de mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım günün öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Çok genel olmuş.
İsim meslek uyumu...
Herkes gergin...
Muazzam biri...
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Roger that!
👇
Bekliyoruz.
Savunacağız!
Kaç sınıf var?
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Yarın görüşmek üzere 👋
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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