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İngiliz Polisinin Manchester Havalimanı'nda Yerde Yatan Bir Şahısa Müdahalesi Tepki Çekti

İngiliz Polisinin Manchester Havalimanı'nda Yerde Yatan Bir Şahısa Müdahalesi Tepki Çekti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.07.2024 - 22:31

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İngiliz polisinin, Manchester Havalimanı’nda yerde yatan şahsa müdahalesi sosyal medyada tepki çekti. Yerde yatan adama tekmeyle saldıran polisin orantısız güç kullanması sebebiyle tepkiler artınca sosyal medyadan açıklama yapıldı.

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İddiaya göre yerde yatan şahıs 3 polis memuruna saldırdı ve bir kadın polisin burnunu kırdı.

İddiaya göre yerde yatan şahıs 3 polis memuruna saldırdı ve bir kadın polisin burnunu kırdı.

Polisin müdahalesine gelen tepkiler üzerine emniyet""Videodaki davranışa ilişkin endişelerin farkındayız ve Mesleki Standartlar Müdürlüğümüz bunu değerlendiriyor." açıklamasını yaptı.

Polisin müdahalesine gelen tepkiler üzerine emniyet""Videodaki davranışa ilişkin endişelerin farkındayız ve Mesleki Standartlar Müdürlüğümüz bunu değerlendiriyor." açıklamasını yaptı.

İşte o anlar;

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