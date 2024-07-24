İngiliz Polisinin Manchester Havalimanı'nda Yerde Yatan Bir Şahısa Müdahalesi Tepki Çekti

İngiliz polisinin, Manchester Havalimanı’nda yerde yatan şahsa müdahalesi sosyal medyada tepki çekti. Yerde yatan adama tekmeyle saldıran polisin orantısız güç kullanması sebebiyle tepkiler artınca sosyal medyadan açıklama yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İddiaya göre yerde yatan şahıs 3 polis memuruna saldırdı ve bir kadın polisin burnunu kırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Polisin müdahalesine gelen tepkiler üzerine emniyet""Videodaki davranışa ilişkin endişelerin farkındayız ve Mesleki Standartlar Müdürlüğümüz bunu değerlendiriyor." açıklamasını yaptı.
İşte o anlar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın