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İngiliz Bir Asker Türkiye'de Saç Ektirmek İçin Ordudan 1 Milyon Sterlin Çaldı

İngiliz Bir Asker Türkiye'de Saç Ektirmek İçin Ordudan 1 Milyon Sterlin Çaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.04.2025 - 13:17

Türkiye, sağlık turizmi açısından önemli ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle saç ekimi için başta Avrupa olmak üzere Orta Doğu'dan birçok turist Türkiye'ye geliyor. Bunun için kredi çeken, borç alan insanları görmüştük ama bu kez İngiltere'yi sallayan olay çok başka. Askeriyede memur olarak çalışan bir kişi saç ekimi için ordudan para çaldı.

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Hem saç ekimi hem de estetik yaptırdı.

Hem saç ekimi hem de estetik yaptırdı.

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yaklaşık 1 milyon sterlin çalarak Türkiye’de saç ektiren ve estetik yaptıran 34 yaşındaki eski asker Aaron Stelmach-Purdie, ülkesinde büyük tepki topladı. Dolandırıcılığı Londra’daki Regent’s Park Kışlası’nda gerçekleştiren Purdie’nin lüks harcamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

911 bin 677 Sterlin harcadı.

911 bin 677 Sterlin harcadı.

Afganistan’da görev yapmış eski çavuş Aaron Stelmach-Purdie’nin, İngiltere ordusunun personel ödenek sistemini kullanarak Türkiye’de meme ve karın implantı, diş beyazlatma ve saç ekimi gibi estetik işlemler yaptırdığı ortaya çıktı. Southwark Kraliyet Mahkemesi’nde yargılanan sanığın, toplam 911 bin 677 sterlinin 557 bin 93 sterlinini zimmetine geçirdiği belirlendi.

Savunmasında Afganistan'da savaşmasını öne sürdü.

Savunmasında Afganistan'da savaşmasını öne sürdü.

Sanığın avukatı, müvekkilinin Afganistan’da görev yaptığı sırada roket saldırılarına maruz kaldığını, intihar bombacılarıyla karşılaştığını ve yaralı tahliyesi gerçekleştirdiğini belirterek, yaşadığı travmaların bu suça zemin hazırladığını ileri sürdü. Aynı davada yargılanan beş kişi daha Savunma Bakanlığı sistemini dolandırmakla suçlanırken, sanık Richards’ın avukatı Jonathan Woodcock, “Bazen en iyiler bile yoldan çıkabilir” sözleriyle müvekkilinin örnek bir asker olduğunu savundu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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