İngiliz Bir Asker Türkiye'de Saç Ektirmek İçin Ordudan 1 Milyon Sterlin Çaldı

Türkiye, sağlık turizmi açısından önemli ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle saç ekimi için başta Avrupa olmak üzere Orta Doğu'dan birçok turist Türkiye'ye geliyor. Bunun için kredi çeken, borç alan insanları görmüştük ama bu kez İngiltere'yi sallayan olay çok başka. Askeriyede memur olarak çalışan bir kişi saç ekimi için ordudan para çaldı.