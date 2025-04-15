İngiliz Bir Asker Türkiye'de Saç Ektirmek İçin Ordudan 1 Milyon Sterlin Çaldı
Türkiye, sağlık turizmi açısından önemli ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle saç ekimi için başta Avrupa olmak üzere Orta Doğu'dan birçok turist Türkiye'ye geliyor. Bunun için kredi çeken, borç alan insanları görmüştük ama bu kez İngiltere'yi sallayan olay çok başka. Askeriyede memur olarak çalışan bir kişi saç ekimi için ordudan para çaldı.
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Hem saç ekimi hem de estetik yaptırdı.
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911 bin 677 Sterlin harcadı.
Savunmasında Afganistan'da savaşmasını öne sürdü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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