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İndirim Günleri Başlıyor! 30 Mart - 5 Nisan Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 30 Mart - 5 Nisan Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
30.03.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 30 Mart - 5 Nisan 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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30 Mart - 5 Nisan 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 124 TL

Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 124 TL
onedio.com

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 108,50 TL

  • Birşah Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 45 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre 22,50 TL

  • Torku Toz Şeker 3000 gr 94,90 TL

  • Çaykur Tiryak Siyah Çay 500 gr 75 TL

  • Piliç Döner 200 gr 44,50 TL

  • Galle Salatalık Turşusu 680 gr 18,50 TL

  • Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 500 gr 54 TL

  • Ülker Halley Bisküvi 3x66 gr 24,50 TL

  • Ülker Probis Bisküvi 10x28 gr 29,50 TL

Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası 77,50 TL

Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası 77,50 TL
onedio.com

  • Ace Çamaşır Suyu 4 Litre 84,90 TL

  • Peros Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1440 ml 69,90 TL

  • Pril Excellence Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı 199 TL

  • Persil Sıvı Deterjan Çeşitleri 1690 ml 99,90 TL

  • Duru Duş Sabunu Çeşitleri 4x150 gr 64,50 TL

  • Gliss Sıvı Saç Kremi Çeşitleri 200 ml 79,90 TL

  • Paradontax Diş Macunu 50 ml 44,90 TL

  • Sensodyne Diş Fırçası 1+1 69,90 TL

  • Kotex Ultra Hijyenik Ped Çeşitleri 39,50 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
onedio.com

  • Tukaş Çizik Zeytin 900 gr 109 TL 

  • Tukaş Siyah Zeytin 800 gr 72,50 TL 

  • Birtat / Pervari Sepeti Çiçek Balı 850 gr 72,50 TL

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onedio.com
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4 Nisan 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Samsung 58" 4K Crystal UHD Tv 23.499 TL

Samsung 58" 4K Crystal UHD Tv 23.499 TL
onedio.com

  • Philips 50' UHD Smart Led Tv 15.999 TL

  • Onvo 42' Full Android 13 Smart Led Tv 6.799 TL

  • Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL

  • Piranha Bluetooth Kulaklık 279 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 15.499 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 15.499 TL
onedio.com

  • SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 9.999 TL

  • Regal Büro Tipi Buzdolabı 5.299 TL

  • Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3'lü 6.599 TL

Volta Elektrikli Motorlu Bisiklet 14.990 TL

Volta Elektrikli Motorlu Bisiklet 14.990 TL
onedio.com

Paşabahçe Porselen Fincan Takımı 12 Parça 299 TL

Paşabahçe Porselen Fincan Takımı 12 Parça 299 TL
onedio.com
  • Madlen Ayaklı Servis Tabağı Kare 179 TL
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Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 699 TL

Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 699 TL
onedio.com

  • Kiwi Kahve ve Baharat Öğütücü 499 TL

  • Kiwi Kahve Köpürtücü 139 TL

  • Schafer Çaykeyfi Çay Keyfi 1.099 TL

  • Sunny Excellence V+ Cyclone Süpürge 2.199 TL

  • Schafer Kraft Saç Kurutma Makinesi 499 TL

  • Aprilla Erkek Bakım Seti 439 TL

  • Kiwi Elde Dikiş Makinesi 159 TL

Limonata Bardağı 18,50 TL

Limonata Bardağı 18,50 TL
onedio.com

  • Borosilikat French Press ve Kupa Seti 129 TL

  • Cam Cezve 49,90 TL

  • Termos 30 l  649 TL

  • Cam Saklama Kabı 18,50 TL

  • Piknik Termos 15,5 l 329 TL

Ocak Üstü Tost Makinesi 479 TL

Ocak Üstü Tost Makinesi 479 TL
onedio.com

  • Emoji Pancake Tavası 299 TL

  • Manuel Kollu Rende 279 TL

  • Çelik Termos 849 TL

  • Mug Termos 249 TL

  • 4 Parça Multimix Set 109 TL

  • Kapaklı Hazneli Rende 59,90 TL

  • Sürgülü Erzak Kabı 10 l 99,90 TL

  • Patates Soğan Sepeti 12 l + 5 l 229 TL

Bukle L Koltuk 19,999 TL

Bukle L Koltuk 19,999 TL
onedio.com

  • Trend 6 Kişilik Masa Takımı 6.799 TL

  • 4 Kapaklı Dekoratif Konsol 1.999 TL

Bayan Çapraz Tek Tokalı Terlik 199 TL

Bayan Çapraz Tek Tokalı Terlik 199 TL
onedio.com
  • Bayan Çapraz Kot Terlik 54,90 TL
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Bebek Çoraplı Bereli Tulum Takım 179 TL

Bebek Çoraplı Bereli Tulum Takım 179 TL
onedio.com

  • Bebek Fermuarlı Tulum 119 TL

  • Bebek Hastane Çıkışı 5'li 149 TL

  • Büyük Beden Sütyen 129 TL

  • Bayan Tesettür Elbise 219 TL

Oyuncak Futbol Sahası 159 TL

Oyuncak Futbol Sahası 159 TL
onedio.com

Casio Kadın/Erkek Kol Saati 699 TL

Casio Kadın/Erkek Kol Saati 699 TL
onedio.com

  • Kabin Boy PP Valiz 569 TL

  • Orta Boy PP Valiz 669 TL

  • Büyük Boy PP Valiz 769 TL

  • PP Makyaj Çantası 329 TL

  • Canlı Çiçek Büyük Boy Sümbül 49,90 TL

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onedio.com

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onedio.com
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5 Nisan 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

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Bayram şekerleri ve çikolataları👇

Bayram şekerleri ve çikolataları👇
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APE RYDER BONOBO Elektrikli Bisiklet 59.999 TL

APE RYDER BONOBO Elektrikli Bisiklet 59.999 TL
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  • LG 55' 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL

  • LG 55' UHD Smart Tv 18.999 TL

  • RKS RSIII PRO Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20.999 TL

  • Fakir Halı Yıkama Makinesi 9.999 TL

  • Luxell XXL Fastfryer 2.499 TL

  • Blaupunkt Tost Makinesi 1.699 TL

  • Heifer Mini Blender Set 999 TL

  • Fakir Noble Saç Kurutma Makinesi 899 TL

SGS Tek Akülü Darbeli Matkap Seti 1.399 TL

SGS Tek Akülü Darbeli Matkap Seti 1.399 TL
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  • SGS Tek Akülü Vidalama Seti 899 TL

  • SGS Darbeli Matkap 799 TL

  • SGS Dekupaj Testere 799 TL

  • SGS Sunta Kesme Makinesi 1.599 TL

  • SGS Kesici Raspalama ve Zımparalama Makine Seti 1.199 TL

  • SGS 11 Parça Panç Seti 149 TL

  • SGS Avuç Taşlama Makinesi 799 TL

  • SGS Hobi Gravür Seti 1.199 TL

Kumtel Kömürlü Barbekü 745 TL

Kumtel Kömürlü Barbekü 745 TL
onedio.com

  • Hawai Mangal 66x32x55 cm 379 TL

  • Hawai Mangal 56x32x48 cm 319 TL

  • Hawai Mangal 46x29x45 cm 249 TL

  • Hawai Mangal 139 TL

  • Tel Izgara 89 TL

  • Mangal Kömürü 2 Kg 99 TL

  • Mimilos Yer Sofrası 90 cm 429 TL

  • SGS Ahşap Saplı Çelik Keser 99 TL

  • SGS Ahşap Saplı Profesyonel Sivri Çapa /Çatal 79 TL

  • Hasır Kuş Yuvası 109 TL

  • Bambu Rüzgar Zili 199 TL

  • Dekoratif Sepet 89 TL

  • Dekoratif Meşale 159 TL

Spiral Hortum Seti 15m 399 TL

Spiral Hortum Seti 15m 399 TL
onedio.com

  • Sulama Hortum Başlığı 129 TL

  • Mikro Sulama Sistemi 179 TL

  • Hortum Sarma Makara Seti 299 TL

  • Kelepçeli Musluk Başlığı 29 TL

  • Püskürtmeli Bahçe Sulama Hortumu 109 TL

  • Bahçe Plastik Çit 5m 239 TL

  • Fidan Bağlama Teli 100m 49 TL

  • Tohumlandırma ve Köklendirme Tepsisi 89 TL

  • Çiçek Bakım Masası 59 TL

  • Bitki Destek Kafesi 49 TL 

  • Bitki Sulama Aparatı 59 TL

  • 2'li Bitki Sulama Aparatı 35 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sakura Saksı 4,8 l 39,50 TL

Sakura Saksı 4,8 l 39,50 TL
onedio.com

  • Ayaklı Nergis Saksı 79 TL

  • Orkide Saksısı 24,50 TL

  • Balkon Saksısı 11 Litre 39,50 TL

  • Dantel Görünümlü Saksı 17,50 TL

  • Naturalove Işıklı Dekoratif Obje 79 TL

  • Decolove Saksılı Yapay Çiçek 49,50 TL

  • Bitki Toprağı 10 Litre 22,50 TL

  • Genta Festival Çiçek Tohumu 14,75 TL

  • Kuğu - Fil Çiçek Sulama Kabı 2 Litre 49,50 TL

  • Hazneli Su Püskürtücü 119 TL

  • Piccolo Mpndi Bahçe Seti 3'lü 129 TL

  • Genta Festival Bitki Sıvısı 45 TL

Benante Porselen Gold Rimli Fincan Seti 599 TL

Benante Porselen Gold Rimli Fincan Seti 599 TL
onedio.com

  • Paşabahçe Gaia Meşrubat Bardağı 6'lı 129 TL

  • Paşabahçe Gaia Su Bardağı 6'lı 119 TL

  • Chef's Kızartma Tenceresi 22 cm 229 TL

  • LAV Servis Tabağı 230 cc 17,50 TL

  • LAV Servis Tabağı 375 cc 22,50 TL

  • Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı 27,50 TL

  • Ramekin Kase 6'lı 79 TL

  • Glass in love Cam Dondurma / Tatlı Kasesi 65 TL

  • Saklama Kabı 300 ml 12,50 TL

  • Colorine Cam Çerezlik / Kase 22,50 TL

  • Colorine Sıvı Sabunluk 75 TL

  • Ayakkabılık 129 TL

  • Baskılı Su Kovası 37,50 TL

  • Kalorifer Peteği Fırçası 27,50 TL

  • Tuvalet Fırçası Çeşitleri 27,50 TL

  • Faraş / Sabunluk Çeşitleri 14,50 TL

  • Süngerli Cam Silecek 29,50 TL

  • Toz Alma Aparatı 59 TL

  • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 49,50 TL

  • Saplı Faraşlı Fırça 55 TL

  • Fırça Çeşitleri 59 TL

Kiğılı Dynamic Slim Fit Erkek Gömlek 349 TL

Kiğılı Dynamic Slim Fit Erkek Gömlek 349 TL
onedio.com

  • Kiğılı Dynamic Uzun Kollu Polo Yaka Erkek Tişört 299 TL

  • Erkek Pijama Takımı 199 TL

  • Erkek Terlik 69 TL

  • Kadın Terlik 59 TL

  • Fon Perde 140x260 cm 135 TL

  • Güneşlik 160x250 cm 159 TL

  • Brode Perde 140x260 cm 199 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç XL 89 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç Large 79 TL

  • Jakarlı Koltuk Örtüsü 170x210 cm 129 TL

  • Çamaşır Yıkama Filesi 19,50 TL

  • Vakumlu Hurç 3'lü Set 109 TL

  • Demlematik 15 TL

ŞOK 30 Mart 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Kablosuz Kompresör 799 TL

Kablosuz Kompresör 799 TL
onedio.com

  • Kompresör 499 TL 

  • 500 ml Yazlık Araç Bakım Ürünleri 49,95 TL 

  • Oto Cam Sileceği 39,95 TL 

  • Direksiyon Kılıfı 99,95 TL

  • Oto Minderi 149 TL 

  • 4 parça Oto Paspas 299 TL 

  • Lastik Tamir Kiti 69,95 TL 

  • Çizik Alıcı Pasta Cila 39,95 TL 

  • Oto Güderi Büyük Boy 34,95 TL 

  • 3'lü Oto Güderi 34,95 TL

  • Telefon Tutucu 79,95 TL 

  • Vantuz Telefon Tutucu 119 TL 

  • Oto Kokusuz Küllük 19,95 TL 

  • Asonic Mıknatıslı Araç Tutacağı 29,95 TL

  • S-link Şarj Kiti Type-C To Type C / Lightning 199 TL 

  • Hytech Spiral Aux Kablo 29,95 TL 

  • Kablosuz Kulaklık Transmitter 99,95 TL 

  • S-link Bt240 Rgb FM Transmitter 199 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

5 Raflı Metal Kitaplık 1.299 TL

5 Raflı Metal Kitaplık 1.299 TL
onedio.com

  • Efes 8 Raflı 2 Kapaklı Çok Amaçlı Boy Dolabı 1.399 TL

  • Plus Aynalı Vestiyer Ayakkabılık Portmanto ve Duvar Askısı 1.899 TL

  • Trend Komodin 679 TL

  • 2 Kapaklı 3 Bölmeli Ayakkabılık 1.049 TL

  • Defne Vestiyer Portmanto Takımı 3.399 TL

  • Dilek Kitaplık 2.499 TL

  • 9 Sepetli Oyuncak Dolabı 1.399 TL

  • Retro Komodin Beyaz/Meşe 479 TL

  • Moon 3'lü Zigon ve Servis Sehpası 689 TL

Sony PS5 Slim 1TB Digital Console 20.499 TL

Sony PS5 Slim 1TB Digital Console 20.499 TL
onedio.com

  • Ofis Tipi Hava Temizleyici 1.399 TL

  • Alf Hero Buharlı Temizleyici 2.699 TL

  • Dolce Vita Banyo Tipi Ani Su Isıtıcı 1.249 TL

  • Philips Daily Collection Smoothie Blender 1.599 TL

  • Hoover Dikey Şarjlı Süpürge 5.399 TL

  • Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi 9.499 TL

  • Hoover 9 Kg Kurutma Makinesi 15.999 TL

  • Altus 10 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11.799 TL

  • Zwilling Granit Derin Kızartma Tavası 1.499 TL

Rose Duvar Askısı 479 TL

Rose Duvar Askısı 479 TL
onedio.com

  • Selçuk Portmanto 3.659 TL

  • Ada Portmanto 4.999 TL

  • Meryem TV Sehpası 929 TL

  • 2 Raflı Metal Portmanto 849 TL

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