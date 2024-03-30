İndirim Günleri Başlıyor! 30 Mart - 5 Nisan Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 30 Mart - 5 Nisan Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 30 Mart - 5 Nisan 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
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30 Mart - 5 Nisan 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 124 TL
Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası 77,50 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
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4 Nisan 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Samsung 58" 4K Crystal UHD Tv 23.499 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 15.499 TL
Volta Elektrikli Motorlu Bisiklet 14.990 TL
Paşabahçe Porselen Fincan Takımı 12 Parça 299 TL
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Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 699 TL
Limonata Bardağı 18,50 TL
Ocak Üstü Tost Makinesi 479 TL
Bukle L Koltuk 19,999 TL
Bayan Çapraz Tek Tokalı Terlik 199 TL
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Bebek Çoraplı Bereli Tulum Takım 179 TL
Oyuncak Futbol Sahası 159 TL
Casio Kadın/Erkek Kol Saati 699 TL
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5 Nisan 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Bayram şekerleri ve çikolataları👇
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APE RYDER BONOBO Elektrikli Bisiklet 59.999 TL
SGS Tek Akülü Darbeli Matkap Seti 1.399 TL
Kumtel Kömürlü Barbekü 745 TL
Spiral Hortum Seti 15m 399 TL
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Sakura Saksı 4,8 l 39,50 TL
Benante Porselen Gold Rimli Fincan Seti 599 TL
Kiğılı Dynamic Slim Fit Erkek Gömlek 349 TL
ŞOK 30 Mart 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Kablosuz Kompresör 799 TL
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5 Raflı Metal Kitaplık 1.299 TL
Sony PS5 Slim 1TB Digital Console 20.499 TL
Rose Duvar Askısı 479 TL
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