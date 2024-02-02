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İndirim Günleri Başlıyor! 3 Şubat - 9 Şubat Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 3 Şubat - 9 Şubat Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
02.02.2024 - 20:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 3 Şubat - 9 Şubat 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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3 Şubat - 9 Şubat 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Doğuş Rize Çay 1 Kg 113 TL

Doğuş Rize Çay 1 Kg 113 TL
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  • Yörükoğlu Beyaz Peynir 500 gr 74 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 gr 95 TL

  • Kaanlar Beyaz Peynir 500 gr 76 TL

  • Tahsildaroğlu Beyaz Peynir 500 gr 79 TL

  • Hayat Su 5 Litre 17,50 TL

  • Pınar Ayran 1,5 Litre 32,50 TL

  • Ülker Dido Çikolatalı Gofret 35 gr 7,75 TL

  • Ülker Dido Gold Süt Reçeli Tadında Çikolatalı Gofret 36 gr 7,75 TL

  • Ülker Dido Trio Beyaz Çikolatalı Gofret 36,5 gr 7,75 TL

  • Oylum Gofret 450 gr 27,90 TL

  • Ariel Toz Deterjan 9 Kg 369 TL

  • Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tabelti 80'li 299 TL

  • Vernel Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1300 ml 65,50 TL

  • Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası Çeşitleri 76,50 TL

  • Neutrogena Hızlı Emilen Bakım Kremi 200 ml 58,90 TL

  • Fax Sıvı Sabun 3 Litre 49,90 TL

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10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
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  • Nescafe Kahve Çeşitleri 20'li 59,90 TL 

  • Fuse Tea Ice Tea Aromalı İçecek Çeşitleri 6x330 ml 59 TL

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8 Şubat 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

HI-LEVEL 55" Ultra HD WEBOS Smart Led Tv 11.999 TL

HI-LEVEL 55" Ultra HD WEBOS Smart Led Tv 11.999 TL
onedio.com

  • Onvo 50' Ultra HD WEBOS 2.0 Smart Led Tv 10.999 TL

  • Onvo 43' Full HD Android 13 Smat Led Tv 6.899 TL

  • Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL

  • TCL 303 2/32 GB Cep Telefonu 2.599 TL

  • Piranha 2210 Bluetooth Kulaklık 249 TL

  • Piranha 9918 Akıllı Bileklik 199 TL

  • Piranha 9970 Bluetooth Kulaklık 239 TL

SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 10.999 TL

SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 10.999 TL
onedio.com

  • SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı 18.499 TL

  • SEG BM 6001X Bulaşık Makinesi 9.999 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.899 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.899 TL
onedio.com

  • Homend 1261H Dustrider Şarjlı Dik Süpürge 3.499 TL

  • Singer M1605 Dikiş Makinesi 3.999 TL

  • Kiwi Portatif Buharlı kırışık Giderici 649 TL

  • Kiwi Çelik Kettle 349 TL

  • Aprilla AEP 7817 Epilatör 349 TL

  • Aprilla Saç Kesme Makinesi 329 TL

  • Aprilla Kamuflaj Desenli Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 249 TL

  • Aprilla Saç Düzleştirici 299 TL

  • Hometech Saç Şekillendirici Fırça 439 TL

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APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 44.990 TL

APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 44.990 TL
onedio.com

Luminarc Arcopal Zelle Yemek Tabağı / Kase 39,90 TL

Luminarc Arcopal Zelle Yemek Tabağı / Kase 39,90 TL
onedio.com

  • Bambu Kesme Tahtası 3'lü 129 TL

  • Keramika Desenli Seramik Kupa 37,50 TL

  • Keramika Desenli Pasta Tabağı 39,90 TL

  • Keramika Desenli Kayık Tabak 29,90 TL

  • Ahşap Uçlu Metal Servis Gereçleri 29,90 TL

  • Metal Standlı Cam Yağlık Seti 2'li 69,90 TL

  • LAV Ölçü Bardağı 520 cc 19,90 TL

  • LAV Başucu Sürahisi 1200 cc 69,90 TL

  • Rakle Dekorlu Kokulu Mum 44,90 TL

  • Paşabahçe Aurora Çay Bardağı 6'lı 89,90 TL

  • Rakle Desenli Cam Kupa 29,90 TL

Essenso Tava ve Sahan Seti 449 TL

Essenso Tava ve Sahan Seti 449 TL
onedio.com

  • Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 329 TL

  • Brita Maxtra Pro All-in-1 Sürahi Filtresi 2'li 249 TL

  • Döküm Kek Kalıbı 219 TL

  • Karma Plastik Ürünler 27,90 TL

  • Stormax Saklama Kabı 59,90 TL

  • Benekli Kase 1500 ml 34,90 TL

  • Hazneli Sabunluk 29,90 TL

  • Geyik Figürlü Matara 600 ml 99,90 TL

  • Motivasyon Matarası 2'li 199 TL

  • Rooc Seri Meyve Bıçağı 19,90 TL

  • Çelik Termos 1.8 Litre 799 TL

İndirimli mamalar;

İndirimli mamalar;
onedio.com

Evcik Hayvan Elektrik Süpürgesi ve Tüy Kurutma Bakım Seti 2.990 TL

Evcik Hayvan Elektrik Süpürgesi ve Tüy Kurutma Bakım Seti 2.990 TL
onedio.com

  • Zamanlayıcı Ayarlı Hayvan Mama Kabı 699 TL

  • Kameralı Akıllı Evcil Hayvan Besleyici 1.699 TL

  • Evcil Hayvan Tarama Fırçası 69,90 TL

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Çift Kişilik Baza Başlık Set 7.199 TL

Çift Kişilik Baza Başlık Set 7.199 TL
onedio.com

  • Tek Kişilik Baza Başlık Set 3.749 TL

  • Legend Lux Torba Yaylı Yatak 4.399 TL

  • Bamboo Yaylı Yatak 1.799 TL

  • Therapy Süngerli Yatak 1.649 TL

Kabin Boy PP Valiz 569 TL

Kabin Boy PP Valiz 569 TL
onedio.com

  • Orta Boy PP Valiz 669 TL

  • Büyük Boy PP Valiz 769 TL

  • PP Makyaj Çantası 329 TL

  • PP Laptop Çantası 269 TL

  • Kadın Zincirli Çanta 199 TL

  • Casio Kadın / Erkek Kol Saati 799 TL

  • JUNO Kadın Sevgililer Günü Terliği 69,90 TL

  • JUNO Kadın Önü Kapalı Keçeli Terlik 199 TL

  • JUNO Çocuk Havuz Tabanlı Peluş Terlik 119 TL

  • 4+1 Merdiven 579 TL

  • Lotus Toka 17,50 TL

  • Peluş Toka ve Taç Çeşitleri 19,90 TL

  • Ahşap Görünümlü Askı 3'lü 29,90 TL

Oyuncak çeşitleri;

Oyuncak çeşitleri;
onedio.com

Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 489 TL

Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 489 TL
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  • Tek Kişilik Pamuk Nevresim Seti 389 TL

  • Çift kişilik Welsoft Nhut Battaniye 279 TL

  • Nakışlı Waffle Mutfak Peçetesi 29,90 TL

  • Kanaviçe Mutfak Peçetesi 29,90 TL

  • KNUP Bay Kapüşonlu Muline Sweatshirt 179 TL

  • Bay Melanj Yarım Fermuarlı Polar 169 TL

  • Silk&Blue Bayan Şortlu Takım 2'li 199 TL

  • Bay Uzun Kollu Pijama Takımı 229 TL

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9 Şubat 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Keysmart Nofrost Buzdolabı 11.999 TL

Keysmart Nofrost Buzdolabı 11.999 TL
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  • Keysmart Buzdolabı 9.999 TL

  • Keysmart 8 kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL

  • Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.999 TL

HP 7N4W2AA Notebook 10.999 TL

HP 7N4W2AA Notebook 10.999 TL
onedio.com

  • LG 55' UHD Smart Tv 18.999 TL

  • Dijitsu 32' HD Ready Tv 3.799 TL

  • HP Tanklı Yazıcı 5.299 TL

  • Tecno Spark 10 Cep Telefonu 5.799 TL

  • Polosmart TWS Kulaklık 259 TL

  • Kumtel Sürgülü Aspiratör 999 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.999 TL

Polosmart Saç Düzleştirici 279 TL

Polosmart Saç Düzleştirici 279 TL
onedio.com

  • Polosmart Saç Şekillendirici 279 TL

  • Polosmart Saç Sakal Erkek Bakım Cihazı 219 TL

  • Polosmart Kaş Düzeltme Cihazı 139 TL

  • Polosmart Manikür Pedikür Seti ve Nasır Sökücü 179 TL

  • Polosmart Tırnak Kurutucu 125 TL

  • Polosmart Ledli Cımbız 75 TL

  • Polosmart 3 Başlıklı Traş Makinesi 219 TL

  • Polosmart Mini Traş Makinesi 149 TL

  • Polosmart El ve Ayak Bakım Seti 199 TL

  • Philips Epilatör 579 TL

  • Polosmart Siyah Nokta Temizleyici 199 TL

  • Polosmart Erkek Vücut Bakım Cihazı 279 TL

  • Polosmart Burun Kıl Almaz Favori Düzeltme Cihazı 99 TL

  • Polosmart Led Işıklı Şarjlı Ayna 149 TL

  • Polosmart 4 Başlıklı Şarjlı Diş Fırçası 199 TL

  • Polosmart 16 Uçlu Kulak Temizleme Seti 69 TL

  • Yüz Temizleme Fırçası 39 TL

  • Makyaj Fırça Seti 7'li 139 TL

  • Göz Altı Masaj Aleti 135 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tablet Mop Temizlik Seti 139 TL

Tablet Mop Temizlik Seti 139 TL
onedio.com

  • Sürgülü Kapak Erzak Kabı 10 Litre 99 TL

  • Sürgülü Kapak Erzak Kabı 7,5 Litre 89 TL

  • Sürgülü Kapak Erzak Kabı 5 Litre 72,50 TL

  • Saplı Faraşlı Fırça 49,50 TL

  • Çatal Kaşıklı Bölmeli Saklama Kabı 55 TL

  • Yuvarlak / Dikdörtgen Tencere 1200 ml 34,50 TL

  • Bulaşıklık 59 TL

  • 15 Bölmeli Organizer 36,50 TL

  • Turşuluk 1500 ml 42,50 TL

  • Zeytinlik 2500 ml 49,50 TL

  • Saplı Gırgır 47,50 TL

  • İkili Süzgeç 55 TL

  • Dolap İçi Yumurtalık 69 TL

  • Yuvarlak Emaye Tepsi 69 TL

  • Hobi Masası 69 TL

  • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 27,50 TL

  • Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 24,50 TL

Chef's Karnıyarık Tencere 319 TL

Chef's Karnıyarık Tencere 319 TL
onedio.com

  • Benante 12 Parça Kahvaltı Seti 419 TL

  • Paşabahçe İconic Kase 17 cm 24,50 TL

  • Paşabahçe Hasır Oval Tabak 36,50 TL

  • Paşabahçe Patisserie Cam Saklama Kabı 79 TL

  • LAV Defne Kapaklı Saklama Kabı 315 cc 27,50 TL

  • LAV Defne Kapaklı Saklama Kabı 375 cc 32,50 TL

  • LAV Keops Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 79 TL

  • LAV Keops Meşrubat Bardağı 3'lü 75 TL

  • Melamin Desenli Orta Boy Tepsi 49,50 TL

  • Melamin Desenli Şekerlik 69 TL

  • Melamin Desenli Ekmeklik 42,50 TL

  • Silikon Kapak Seti 6'lı 69 TL

  • Silikon Mutfak Seti 99 TL

  • Çok Amaçlı Mutfak Makası 55 TL

  • Saklama Kutusu 7,5 Litre 47,50 TL

  • Saklama Kutusu 1,5 Litre 23,50 TL

Pelüş Koala 219 TL

Pelüş Koala 219 TL
onedio.com

  • Barbie Bebek 129 TL

  • Oyuncak Dinozor ve Yavrusu 79 TL

  • Eğitici İletişim Oyunu 69 TL

  • Yükselen Zeka Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 189 TL

  • Lisanslı İlerlemeli Kutu Oyunları 69 TL

  • Denge Oyunu 99 TL

Kadın Erkek Kol Saati ve Bileklik Seti 219 TL

Kadın Erkek Kol Saati ve Bileklik Seti 219 TL
onedio.com

  • Kadın Pijama Takımı 225 TL

  • Kadın Düğmeli Pijama Takımı 269 TL

  • Askılı Çanta 149 TL

  • Cüzdan 85 TL

  • Erkek Kışlık Gömlek 135 TL

  • Erkek Triko Hırka 209 TL

  • Kadın Eşofman Altı 109 TL

  • Kadın-Erkek Suni Deri Eldiven 149 TL

  • Kadın-Erkek Kar Eldiveni 169 TL

  • Çocuk Kar Eldiveni 159 TL

  • Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 419 TL

  • Molinella Tek Kişilik Nevresim Seti 329 TL

  • Molinella Çift Kişilik Fitted Çarşaf 149 TL

  • Molinella Tek Kişilik Fitted Çarşaf 99 TL

  • Wellsft Çift Kişilik Battaniye 239 TL

  • Wellsft Tek Kişilik Battaniye 189 TL

  • Erkek Terlik 69 TL

  • Kadın Flanel Terlik 75 TL

  • Yüz Havlusu 54,50 TL

  • El Havlusu 24,50 TL

  • Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

  • Wellsoft Tv Battaniyesi 149 TL

  • Keçe Kapı Önü Paspası 32,50 TL

ŞOK 3 Şubat 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

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Onvo Dijital Airfryer 2.199 TL

Onvo Dijital Airfryer 2.199 TL
onedio.com

  • Sprey Yağdanlık 59,95 TL 

  • Airfryer Izgara Teli 159 TL 

  • 50'li Airfryer Pişirme Kağıdı 59,95 TL

  • Salta 5 Parça Mutfak Seti 129 TL 

  • Petcom Şarjörlü Rende 119 TL 

  • Ahşap Tepsi Seti 99,95 TL 

  • Silikon Saplı Spatula Çeşitleri 24,95 TL 

  • 420 cc Cam Pipetli Yeşil Bardak 99,95 TL 

  • 2'li Evoks Pasta Seti 52,95 TL

  • 170 cc Vakumlu Cam Saklama Kabı 39,95 TL 

  • 6'lı Bardak Altlığı 59,95 TL 

  • 4'lü Kül Tablası 49,95 TL

  • Sebze Kesme Bıçağı 99,95 TL 

  • Pai Ahşap Saplı Takı / Kupa Standı 149 TL

  • Petcom Kabak Desenli Tepsi 59,95 TL

  • Teleskopik Lavabo Organizatörü 39,95 TL

  • Silikon Maşa 24,95 TL 

  • 3'lü Servis Seti 14,95 TL

  • Barbie Mini Karakterler 29,95 TL

  • 30 cm Kariyer veya Balerin Bebek 129 TL 

  • Çanta 14,95 TL 

  • Fırın 14,95 TL 

  • Çamaşır Makinesi 14,95 TL 

  • Çizim Seti 49,95 TL 

  • Valiz 24,95 TL 

  • Lisanslı Lolipop Sürpriz Yumurta 49,95 TL 

  • Lisanslı Dev Sürpriz Yumurta 69,95 TL 

  • Manyetik Figür Oyun Seti 34,95 TL 

  • My Little Pony Sevimli İşaret Sihri Serileri 279 TL

  • Mini Dünya Sihri Serileri 129 TL 

  • Hot Wheels Şehir Başlangıç Setleri 299 TL 

  • NERF Elite 2.0 Tetrad 299 TL 

  • 24 cm Spiderman Hareketli Figür 279 TL

Sunny Uhd 50'' Webos Dualled TV 10.999 TL

Sunny Uhd 50'' Webos Dualled TV 10.999 TL
onedio.com

  • Hoover 10 kg Çamaşır Makinesi 11.799 TL

  • Dolce Vita Banyo Tipi Ani Su Isıtıcı 1.249 TL

  • Hoover 9 kg Çamaşır Kurutma Makinesi 15.499 TL

  • Hoover 9 kg Çamaşır Makinesi 14.999 TL

  • Awox Steamplus Ütü 629 TL

  • Awox Demplus İndigo Mavi Çay Makinesi 779 TL

  • Leggno Gourmet Pro 1800 W Sandviç ve Tost Makinesi 1.899 TL

  • Awox Kıyma Makinesi 1.349 TL

  • Philips Daily Collection Smoothie Blender 1.599 TL

Ayza Siyah Parlak / Gri Parlak Profil Damla Desen Mika Duşakabin Köşe 3.279 TL

Ayza Siyah Parlak / Gri Parlak Profil Damla Desen Mika Duşakabin Köşe 3.279 TL
onedio.com

  • Ayza Parlak Profil Damla Desen Mika Duşakabin Oval 3.229 TL

  • Akrilik Kare Duş Teknesi 2.799 TL

  • Lange Çamaşır Makinesi Dolabı 1.149 TL

  • Akrilik Oval Duş Teknesi 2.799 TL

  • Duru Banyo Dolabı 5.499 TL

  • Fokus Banyo Dolap 5.499 TL

  • Duru Banyo Boy Dolap 2.899 TL

  • Fokus Banyo Boy Dolap 2.899 TL

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