İndirim Günleri Başlıyor! 3 Şubat - 9 Şubat Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 3 Şubat - 9 Şubat Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 3 Şubat - 9 Şubat 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
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3 Şubat - 9 Şubat 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Doğuş Rize Çay 1 Kg 113 TL
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10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
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8 Şubat 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
HI-LEVEL 55" Ultra HD WEBOS Smart Led Tv 11.999 TL
SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 10.999 TL
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.899 TL
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APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 44.990 TL
Luminarc Arcopal Zelle Yemek Tabağı / Kase 39,90 TL
Essenso Tava ve Sahan Seti 449 TL
İndirimli mamalar;
Evcik Hayvan Elektrik Süpürgesi ve Tüy Kurutma Bakım Seti 2.990 TL
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Çift Kişilik Baza Başlık Set 7.199 TL
Kabin Boy PP Valiz 569 TL
Oyuncak çeşitleri;
Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 489 TL
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9 Şubat 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Keysmart Nofrost Buzdolabı 11.999 TL
HP 7N4W2AA Notebook 10.999 TL
Polosmart Saç Düzleştirici 279 TL
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Tablet Mop Temizlik Seti 139 TL
Chef's Karnıyarık Tencere 319 TL
Pelüş Koala 219 TL
Kadın Erkek Kol Saati ve Bileklik Seti 219 TL
ŞOK 3 Şubat 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
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Onvo Dijital Airfryer 2.199 TL
Sunny Uhd 50'' Webos Dualled TV 10.999 TL
Ayza Siyah Parlak / Gri Parlak Profil Damla Desen Mika Duşakabin Köşe 3.279 TL
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