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İnci Taneleri Bugün (9 Ocak Perşembe) Yok mu, Neden Yok? Peki İnci Taneleri Yeni Bölüm Ne Zaman?

İnci Taneleri Bugün (9 Ocak Perşembe) Yok mu, Neden Yok? Peki İnci Taneleri Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kanal D yayın akışı İnci Taneleri
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.01.2025 - 16:09

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi İnci Taneleri, yayınlandığı günden beri Perşembe gecelerinin vazgeçilmezi oluyor. Geçen hafta ekrana gelmeyen sevilen dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak ediliyor. Dizi severler, heyecanın dorukta kaldığı 28. bölümün ardından yeni bölümde olacakları da merak ediyor. Peki, İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? İnci Taneleri'nin 29. bölümü neden yok? Yeni bölüm ne zaman? 

İşte, detaylar...

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İnci Taneleri Bu Akşam (9 Ocak'ta) Var mı, Yok mu?

İnci Taneleri Bu Akşam (9 Ocak'ta) Var mı, Yok mu?

BKM imzalı, Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı sevilen dizi İnci Taneleri, 9 Ocak Perşembe akşamı yayınlanmayacak. Dizinin bu haftaki yayın saatinde Efsane adındaki film televizyonda ilk kez Kanal D ekranlarında yer alacak.

İnci Taneleri Bugün Neden Yok?

İnci Taneleri Bugün Neden Yok?

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın rol aldığı İnci Taneleri geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yılbaşı tatili nedeniyle yayınlamayacak.

Kanal D'nin yayın akışında yer verilmeyen İnci Taneleri dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı da merak konusu oldu.

İşte 9 Ocak'a Ait Kanal D Yayın Akışı

İşte 9 Ocak'a Ait Kanal D Yayın Akışı

İnci Taneleri Yeni Bölüm Ne Zaman?

İnci Taneleri Yeni Bölüm Ne Zaman?

İnci Taneleri'nin iki haftadır izleyici karşısına çıkması beklenen 29. bölümünün henüz fragmanı da yayınlamadı. Yeni bölümde neler olacağı gizemini korurken yayın tarihinin ise 16 Ocak 2025 Perşembe akşamı saat 20.00 olması bekleniyor.

Peki, İnci Taneleri 28. Bölümde Neler Olmuştu?

Peki, İnci Taneleri 28. Bölümde Neler Olmuştu?

İnci Tanelerinin 26 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelen 28. bölümünde, Cihan ve arkadaşlarının yaşadığı kayıp herkesi derinden sarstı. Yaşananlar Cihan için kişisel bir hal alırken, Dilber ve Yıldız'ın ise Zerre'yi korumanın bir yolunu aramaya başladı! Azem sonunda Zerre'yi uzaktan da olsa korumanın bir yolunu buldu. 

Piraye ve Dilber'in bir araya gelmesini sağlayan Azem'in romanı yeni olayların habercisi oldu. Piraye, roman sayesinde tanımaya çalıştığı Dilber ve Yıldız'a bir de teklif yaptı. Cihan ve arkadaşlarının iyice çukura batmasından korkan Azem, ortaya çıkan gizemli kadın ile bir kez daha şaşkına döndü. 

Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için İnci Taneleri'nin 28. bölümü bu akşam saat 00.30'da Kanal D'de!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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