İnci Taneleri Bugün (9 Ocak Perşembe) Yok mu, Neden Yok? Peki İnci Taneleri Yeni Bölüm Ne Zaman?

İnci Tanelerinin 26 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelen 28. bölümünde, Cihan ve arkadaşlarının yaşadığı kayıp herkesi derinden sarstı. Yaşananlar Cihan için kişisel bir hal alırken, Dilber ve Yıldız'ın ise Zerre'yi korumanın bir yolunu aramaya başladı! Azem sonunda Zerre'yi uzaktan da olsa korumanın bir yolunu buldu.

Piraye ve Dilber'in bir araya gelmesini sağlayan Azem'in romanı yeni olayların habercisi oldu. Piraye, roman sayesinde tanımaya çalıştığı Dilber ve Yıldız'a bir de teklif yaptı. Cihan ve arkadaşlarının iyice çukura batmasından korkan Azem, ortaya çıkan gizemli kadın ile bir kez daha şaşkına döndü.

Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için İnci Taneleri'nin 28. bölümü bu akşam saat 00.30'da Kanal D'de!