İnci Taneleri Bugün (9 Ocak Perşembe) Yok mu, Neden Yok? Peki İnci Taneleri Yeni Bölüm Ne Zaman?
İnci Taneleri Bugün (9 Ocak Perşembe) Yok mu, Neden Yok? Peki İnci Taneleri Yeni Bölüm Ne Zaman?
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi İnci Taneleri, yayınlandığı günden beri Perşembe gecelerinin vazgeçilmezi oluyor. Geçen hafta ekrana gelmeyen sevilen dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak ediliyor. Dizi severler, heyecanın dorukta kaldığı 28. bölümün ardından yeni bölümde olacakları da merak ediyor. Peki, İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? İnci Taneleri'nin 29. bölümü neden yok? Yeni bölüm ne zaman?
İşte, detaylar...
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İnci Taneleri Bu Akşam (9 Ocak'ta) Var mı, Yok mu?
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İnci Taneleri Bugün Neden Yok?
İşte 9 Ocak'a Ait Kanal D Yayın Akışı
İnci Taneleri Yeni Bölüm Ne Zaman?
Peki, İnci Taneleri 28. Bölümde Neler Olmuştu?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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