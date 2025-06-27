İlkokul Seviyesindeki Coğrafya Genel Kültür Testinde Başarılı Olabilecek misin?
Dünyamız ne kadar büyük, ülkeler ne kadar renkli ve doğa ne kadar şaşırtıcı, farkında mısın? Şimdi sana, ilkokul seviyesindeki basit ama eğlenceli coğrafya soruları hazırladık. Ama dikkat! Bu test, bilgini tazelemek ve seni şaşırtmak için hazırlandı. Bakalım temel coğrafya bilgilerin nasıl? Haritalar, ülkeler, başkentler ve doğa olayları hakkında ne kadar şey biliyorsun?
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1. Hangisi Ege Bölgesi'nde değildir?
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2. Kurakçıl otsu bitkilerden oluşan, sıcak ve ılıman iklimlerdeki ağaçsız doğal alana ne denir?
3. Toprak kaymasının diğer adı nedir?
4. Hangisi bir rüzgar çeşididir?
5. Dünya kaç kıtadan oluşur?
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6. En büyük okyanus hangisidir?
7. Güneş sistemi içinde Dünya kaçıncı gezegendir?
8. Dünyada tam bağımsız kaç Türk Devleti vardır?
9. "Kutsal İttifak" devletlerinden biri olan Venedik, bugün hangi ülkenin sınırlarında bulunur?
10. Türkiye'nin en batıdaki ili hangisidir?
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11. Türkiye'nin komşusu olmayan ülke hangisidir?
12. Ekvator’un en önemli özelliği nedir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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