İlkokul Seviyesindeki Coğrafya Genel Kültür Testinde Başarılı Olabilecek misin?

Dünyamız ne kadar büyük, ülkeler ne kadar renkli ve doğa ne kadar şaşırtıcı, farkında mısın? Şimdi sana, ilkokul seviyesindeki basit ama eğlenceli coğrafya soruları hazırladık. Ama dikkat! Bu test, bilgini tazelemek ve seni şaşırtmak için hazırlandı. Bakalım temel coğrafya bilgilerin nasıl? Haritalar, ülkeler, başkentler ve doğa olayları hakkında ne kadar şey biliyorsun?