İlk ve Son'dan Timothée Chalamet Şakalarına Dizi ve Filmlere Dair Birbirinden Komik X Paylaşımları

Merhabalar. X/Twitter aleminde goygoy hiç bitmiyor. Özellikle bir konu gündem olduğunda X kullanıcıları onu dizi ve film sahneleriyle tiye alıyor. Bazen de direkt film ya da dizinin kendisini... Biz de her hafta olduğu gibi bu hafta da X'te paylaşılan birbirinden komik gönderileri bir araya topladık. Hepinize iyi hafta sonları dileriz.