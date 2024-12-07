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İlk ve Son'dan Timothée Chalamet Şakalarına Dizi ve Filmlere Dair Birbirinden Komik X Paylaşımları

İlk ve Son'dan Timothée Chalamet Şakalarına Dizi ve Filmlere Dair Birbirinden Komik X Paylaşımları

dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
07.12.2024 - 17:01

Merhabalar. X/Twitter aleminde goygoy hiç bitmiyor. Özellikle bir konu gündem olduğunda X kullanıcıları onu dizi ve film sahneleriyle tiye alıyor. Bazen de direkt film ya da dizinin kendisini... Biz de her hafta olduğu gibi bu hafta da X'te paylaşılan birbirinden komik gönderileri bir araya topladık. Hepinize iyi hafta sonları dileriz.

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
twitter.com

Yaa filmi izlerken bu espri hiç aklıma gelmemişti... Bu arada filmin adı Anyone But You.

İstanbul'dan taşındıktan sonra ne tuhaf bir cümle olduğunu anladım...

İstanbul'dan taşındıktan sonra ne tuhaf bir cümle olduğunu anladım...
twitter.com

Güzel bir kelime şakası:

Güzel bir kelime şakası:
twitter.com

Sam ve Dean Winchester kardeşleri bilmemek olur mu hiç...

Sam ve Dean Winchester kardeşleri bilmemek olur mu hiç...
twitter.com
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Her yerde her...

Her yerde her...
twitter.com

Timuti Bey bir şeyler deniyor gibi...

Timuti Bey bir şeyler deniyor gibi...
twitter.com

Hahahaha tam olarak öyle cidden...

Hahahaha tam olarak öyle cidden...
twitter.com

Sen Anlat Karadeniz'deki Tahir sesiyle okuyun...

Sen Anlat Karadeniz'deki Tahir sesiyle okuyun...
twitter.com

+1

+1
twitter.com
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Haftaya görüşmek üzere...

Haftaya görüşmek üzere...
twitter.com

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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