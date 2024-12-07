İlk ve Son'dan Timothée Chalamet Şakalarına Dizi ve Filmlere Dair Birbirinden Komik X Paylaşımları
İlk ve Son'dan Timothée Chalamet Şakalarına Dizi ve Filmlere Dair Birbirinden Komik X Paylaşımları
Merhabalar. X/Twitter aleminde goygoy hiç bitmiyor. Özellikle bir konu gündem olduğunda X kullanıcıları onu dizi ve film sahneleriyle tiye alıyor. Bazen de direkt film ya da dizinin kendisini... Biz de her hafta olduğu gibi bu hafta da X'te paylaşılan birbirinden komik gönderileri bir araya topladık. Hepinize iyi hafta sonları dileriz.
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Başlıyoruz!
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İstanbul'dan taşındıktan sonra ne tuhaf bir cümle olduğunu anladım...
Güzel bir kelime şakası:
Sam ve Dean Winchester kardeşleri bilmemek olur mu hiç...
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Her yerde her...
Timuti Bey bir şeyler deniyor gibi...
Hahahaha tam olarak öyle cidden...
Sen Anlat Karadeniz'deki Tahir sesiyle okuyun...
+1
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Haftaya görüşmek üzere...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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