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İlk Seçim Sonuçlarında Yeniden Refah Partisi’nden Büyük Sürprizler Geldi

İlk Seçim Sonuçlarında Yeniden Refah Partisi’nden Büyük Sürprizler Geldi

Yeniden Refah Partisi
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
31.03.2024 - 19:51 Son Güncelleme: 31.03.2024 - 19:55

31 Mart Yerel seçimlerinde Yüksek seçim Kurulu yayın yasağını kaldırdı ve ajanslardan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Gelen ilk sonuçlarda en çok dikkat çeken partilerden biri Yeniden Refah Partisi oldu.

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Genel seçimde Cumhur İttifakı’nda yer alan Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlere ittifak çatısı altında girmedi ve alacağı oylar herkes tarafından merak konusu olmuştu.

Genel seçimde Cumhur İttifakı’nda yer alan Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlere ittifak çatısı altında girmedi ve alacağı oylar herkes tarafından merak konusu olmuştu.

Yerel seçim için ilk sonuçlar gelmeye başladı, Yeniden Refah Partisi büyük sürprizlere imza atmaya başladı.

Yerel seçim için ilk sonuçlar gelmeye başladı, Yeniden Refah Partisi büyük sürprizlere imza atmaya başladı.

Gelen ilk sonuçlara göre YRP, 4. büyük parti durumunda.

Gelen ilk sonuçlara göre YRP, 4. büyük parti durumunda.

İşte fark yarattığı iller:

İşte fark yarattığı iller:

Yozgat: 1. sırada

Malatya: 3. sırada

Şanlıurfa 2. sırada 

Kahramanmaraş 2. sırada

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