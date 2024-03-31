İlk Seçim Sonuçlarında Yeniden Refah Partisi’nden Büyük Sürprizler Geldi
İlk Seçim Sonuçlarında Yeniden Refah Partisi’nden Büyük Sürprizler Geldi
31 Mart Yerel seçimlerinde Yüksek seçim Kurulu yayın yasağını kaldırdı ve ajanslardan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Gelen ilk sonuçlarda en çok dikkat çeken partilerden biri Yeniden Refah Partisi oldu.
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Genel seçimde Cumhur İttifakı’nda yer alan Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlere ittifak çatısı altında girmedi ve alacağı oylar herkes tarafından merak konusu olmuştu.
Yerel seçim için ilk sonuçlar gelmeye başladı, Yeniden Refah Partisi büyük sürprizlere imza atmaya başladı.
Gelen ilk sonuçlara göre YRP, 4. büyük parti durumunda.
İşte fark yarattığı iller:
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