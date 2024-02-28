İlişkinizde Eksik Olan Duygu Hangisi?
İlişkinizde Eksik Olan Duygu Hangisi?
Bu teste geldiğine göre ilişkinizde eksik bir duygu olabileceğini düşünüyorsun!
Peki ya bu duygu hangisi?
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!
2. Partnerinle nereden tanışıyorsunuz?
3. Ne kadar zamandır birlikte olduğunuzu öğrenebilir miyiz?
4. Birbirinizi üzdüğünüzde özür diler misiniz?
5. Onun için her şeyi yapar mısınız?
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6. Bütün günü birlikte geçirseniz bile konuşacak konular bulabiliyor musunuz?
7. Sence bir ilişkide hangisi daha önemli?
8. Seni birinden soğutacak şey nedir?
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