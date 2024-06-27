Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlişkiler
İlişkideki Partnerinizin Size Olan İlgisinin Ölmeye Başladığının 13 Göstergesi

İlişkideki Partnerinizin Size Olan İlgisinin Ölmeye Başladığının 13 Göstergesi

Aden
Aden - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 17:31

Aşk hayattaki en güzel kavram olabilse de, bazen ilişkiler istediğimiz gibi gitmeyebilir. Böyle durumlarda genellikle ilişkilerinin sonu kötü biter. Peki, partnerinizin size karşı ilgilerini kaybettiğini nasıl anlarsınız? Gelin beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. "Aniden seninle zaman geçirmek yerine telefonlarında olmayı çok daha fazla tercih ediyorlar."

1. "Aniden seninle zaman geçirmek yerine telefonlarında olmayı çok daha fazla tercih ediyorlar."

2. "Artık günün hakkında soru sormaz ve düşüncelerini umursamaz. Bütün konuşmalar onun sorunlarına döner."

3. "Eskiden sürekli gelecek hakkında konuşurken şimdi gelecek hakkındaki tüm konuşmalara bir mesafe girmiştir..."

3. "Eskiden sürekli gelecek hakkında konuşurken şimdi gelecek hakkındaki tüm konuşmalara bir mesafe girmiştir..."

4. "Aniden eskisi gibi seninle mesajlaşmazlar ve mesajlarına oldukça geç dönerler."

4. "Aniden eskisi gibi seninle mesajlaşmazlar ve mesajlarına oldukça geç dönerler."

'Başkalarıylarsa hala eskisi gibi devam ediyordur.'

5. "Aniden partnerindense ev arkadaşın gibi hissettirmeye başlarlar."

'Sadece aynı evde yaşayan iki yabancı gibisindir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. "Öpüşmeleriniz eskisi gibi hissettirmez. Daha kısa ve soğuktur..."

7. "İlişkide artık heyecan kalmamış gibi hissettirir."

'Sana cevap verirken soğuk ve mesafeli davranır...'

8. "Ailenle zaman geçirmek istemez çünkü seninle olan planları da sonuna yaklaşmıştır."

8. "Ailenle zaman geçirmek istemez çünkü seninle olan planları da sonuna yaklaşmıştır."

9. "Aniden arkadaşlarınız ilişkinizde daha büyük bir rol oynamaya başlar."

9. "Aniden arkadaşlarınız ilişkinizde daha büyük bir rol oynamaya başlar."

'Ne zaman dışarı çıksanız yanınızda başkaları olmaya başlar.'

10. "Eskiden çekici buldukları özelliklerin artık sinir bozucu hale gelmiştir."

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. "Eskisine kıyasla fiziksel temastan uzak dururlar."

12. "Seninle zaman geçirmeyi çok seven çocuk aniden seninle beraber olmamak için bahaneler üretmeye başlar."

12. "Seninle zaman geçirmeyi çok seven çocuk aniden seninle beraber olmamak için bahaneler üretmeye başlar."

13. "Aniden seninle göz teması kurmaktan çekinmeye başlar veya hoşlanmamaya başlar."

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın