İlişkideki Partnerinizin Size Olan İlgisinin Ölmeye Başladığının 13 Göstergesi

Aşk hayattaki en güzel kavram olabilse de, bazen ilişkiler istediğimiz gibi gitmeyebilir. Böyle durumlarda genellikle ilişkilerinin sonu kötü biter. Peki, partnerinizin size karşı ilgilerini kaybettiğini nasıl anlarsınız? Gelin beraber bakalım.