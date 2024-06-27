İlişkideki Partnerinizin Size Olan İlgisinin Ölmeye Başladığının 13 Göstergesi
İlişkideki Partnerinizin Size Olan İlgisinin Ölmeye Başladığının 13 Göstergesi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Aşk hayattaki en güzel kavram olabilse de, bazen ilişkiler istediğimiz gibi gitmeyebilir. Böyle durumlarda genellikle ilişkilerinin sonu kötü biter. Peki, partnerinizin size karşı ilgilerini kaybettiğini nasıl anlarsınız? Gelin beraber bakalım.
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1. "Aniden seninle zaman geçirmek yerine telefonlarında olmayı çok daha fazla tercih ediyorlar."
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2. "Artık günün hakkında soru sormaz ve düşüncelerini umursamaz. Bütün konuşmalar onun sorunlarına döner."
3. "Eskiden sürekli gelecek hakkında konuşurken şimdi gelecek hakkındaki tüm konuşmalara bir mesafe girmiştir..."
4. "Aniden eskisi gibi seninle mesajlaşmazlar ve mesajlarına oldukça geç dönerler."
5. "Aniden partnerindense ev arkadaşın gibi hissettirmeye başlarlar."
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6. "Öpüşmeleriniz eskisi gibi hissettirmez. Daha kısa ve soğuktur..."
7. "İlişkide artık heyecan kalmamış gibi hissettirir."
8. "Ailenle zaman geçirmek istemez çünkü seninle olan planları da sonuna yaklaşmıştır."
9. "Aniden arkadaşlarınız ilişkinizde daha büyük bir rol oynamaya başlar."
10. "Eskiden çekici buldukları özelliklerin artık sinir bozucu hale gelmiştir."
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11. "Eskisine kıyasla fiziksel temastan uzak dururlar."
12. "Seninle zaman geçirmeyi çok seven çocuk aniden seninle beraber olmamak için bahaneler üretmeye başlar."
13. "Aniden seninle göz teması kurmaktan çekinmeye başlar veya hoşlanmamaya başlar."
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