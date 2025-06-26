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İletişim Mezunlarının Full Çekmesi Gereken Test!

İletişim Mezunlarının Full Çekmesi Gereken Test!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
26.06.2025 - 10:14

İletişim, sadece konuşmak değil; anlamak, aktarmak ve etkileyebilmektir. Gerçek iletişimciler; kuramları bilir, algı yönetimini tanır, dijital dönüşümleri takip eder. Bu testte iletişimin tarihinden günümüz teknolojilerine kadar uzanan bir yolculuğa çıkıyoruz. 10 soruluk bu testte bakalım sen ne kadar iletişimcisin?

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1. Kitle iletişimi üzerine ilk sistematik çalışmaları kim yapmıştır?

2. Aşağıdaki kavramlardan hangisi "algı yönetimi"nin temel araçlarından biridir?

3. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde “gürültü”ye örnektir?

4. “Kamuoyu” kavramını sistematik olarak ele alan ilk iletişimci kimdir?

5. “İzleyici pasiftir, medya etkiler” görüşü hangi kuramı yansıtır?

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6. Türkiye’nin ilk özel televizyon kanalı hangisidir?

7. “Sessiz Sarmal” teorisi neyi açıklamak için geliştirilmiştir?

8. Aşağıdakilerden hangisi Harold Lasswell’in iletişim modelinde yer almaz?

9. Dijital mecralarda yaygınlaşan “FOMO” kavramı neyi ifade eder?

10. “Binge-watching” terimi neyi ifade eder?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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