İletişim Mezunlarının Full Çekmesi Gereken Test!

İletişim, sadece konuşmak değil; anlamak, aktarmak ve etkileyebilmektir. Gerçek iletişimciler; kuramları bilir, algı yönetimini tanır, dijital dönüşümleri takip eder. Bu testte iletişimin tarihinden günümüz teknolojilerine kadar uzanan bir yolculuğa çıkıyoruz. 10 soruluk bu testte bakalım sen ne kadar iletişimcisin?