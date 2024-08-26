Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasında ''Gazi Başkomutan'' Var mı? İletişim Başkanlığından Açıklama Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasında ''Gazi Başkomutan'' Var mı? İletişim Başkanlığından Açıklama Geldi
Sosyal medyada bir süredir dolaşan 'Gazi Başkomutan' imzasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait olduğu iddiaları yalanlandı. İletişim Başkanlığı, bu imzanın FETÖ'nün propagandasına dayandığını açıkladı.
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İletişim Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
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Açıklamanın devamında söz konusu görselin FETÖ terör örgütünün propaganda hesapları aracılığıyla sosyal medyaya servis edildiği belirtildi.
Aynı zamanda aynı görselin geçmiş yıllarda da dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği vurgulandı. Son olarak asılsız iddialara itibar edilmemesi konusunda da uyarı yapıldı.
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