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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasında ''Gazi Başkomutan'' Var mı? İletişim Başkanlığından Açıklama Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasında ''Gazi Başkomutan'' Var mı? İletişim Başkanlığından Açıklama Geldi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
26.08.2024 - 15:40

Sosyal medyada bir süredir dolaşan 'Gazi Başkomutan' imzasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait olduğu iddiaları yalanlandı. İletişim Başkanlığı, bu imzanın FETÖ'nün propagandasına dayandığını açıkladı.

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İletişim Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İletişim Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Terör örgütü FETÖ'nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görsellerin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının bulunduğu resmi evraka ait olduğu iddiası doğru değildir.''

Açıklamanın devamında söz konusu görselin FETÖ terör örgütünün propaganda hesapları aracılığıyla sosyal medyaya servis edildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında söz konusu görselin FETÖ terör örgütünün propaganda hesapları aracılığıyla sosyal medyaya servis edildiği belirtildi.

Aynı zamanda aynı görselin geçmiş yıllarda da dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği vurgulandı. Son olarak asılsız iddialara itibar edilmemesi konusunda da uyarı yapıldı.

Aynı zamanda aynı görselin geçmiş yıllarda da dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği vurgulandı. Son olarak asılsız iddialara itibar edilmemesi konusunda da uyarı yapıldı.

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