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İki Süper Lig Kulübü İçin Flaş İddia! FIFA Dönemlik Transfer Yasaklarını Süresiz Olarak Güncelledi

İki Süper Lig Kulübü İçin Flaş İddia! FIFA Dönemlik Transfer Yasaklarını Süresiz Olarak Güncelledi

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
17.01.2024 - 09:58

Ajansspor'da yer alan haberde, geçtiğimiz günlerde transfer yasağı getirilen Süper Lig kulüplerinden Samsunspor ve Adana Demirspor'un cezasının kalktığı, iki kulübün transfer yasağının ise süresiz olarak güncellendiği ifade edildi.

Kaynak: https://ajansspor.com/haber/fifadan-f...
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FIFA, geçen hafta Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 7 takıma transfer yasağı getirdiğini açıklamıştı.

FIFA, geçen hafta Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 7 takıma transfer yasağı getirdiğini açıklamıştı.

Yapılan açıklamada, 'Şeffaflığı teşvik etme çabaları doğrultusunda, tescil yasağına tabi kulüpleri listeleyen dijital bir uygulama' başlatıldığı ifade edilmiş ve bu sebepten dolayı Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor, Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor'a 3'er, Yılport Samsunspor'a ise 2 dönem transfer yasağı getirildiği belirtilmişti.

Adana Demirspor ve Samsunspor'un cezaları kalktı.

Adana Demirspor ve Samsunspor'un cezaları kalktı.

Atılan adımlar sonrasında Adana'ya 3, Samsun'a 2 dönemlik uygulanan cezanın kaldırıldığı, ekiplerin transfer yapabilecekleri ifade edildi. Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Motez Nourani ile anlaştıklarını da duyurdu.

İki kulübe süresiz transfer yasağı!

İki kulübe süresiz transfer yasağı!

Ajansspor'un aktardığına göre, FIFA, 3 dönem transfer yasağı verdiği Ankaragücü ve Kayserispor hakkındaki kararında değişikliğe gitti. Transfer yasaklarının süresiz olarak güncellendiği belirtildi. Kulüpler ise konu hakkında resmi bir açıklama şu an için yayımlamadı.

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1.Harald

bol keseden paraları saçma sapan adamlara dağıtırsanız olacağı bu. ula ülkedeki erkeklerin %90'ı futbol oynuyor. ama adam akıllı topçu çıkartamıyoruz .

Bozkurt

Ligde 20 takım var fakat bunların 12-13 tanesi boş. Ne yaptıkları, ne oynadıkları, hedefleri hiçbir şey belli değil. Böyle bir lige 18-20 takım çok fazla. İl... Devamını Gör