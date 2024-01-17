İki Süper Lig Kulübü İçin Flaş İddia! FIFA Dönemlik Transfer Yasaklarını Süresiz Olarak Güncelledi
İki Süper Lig Kulübü İçin Flaş İddia! FIFA Dönemlik Transfer Yasaklarını Süresiz Olarak Güncelledi
Kaynak: https://ajansspor.com/haber/fifadan-f...
Ajansspor'da yer alan haberde, geçtiğimiz günlerde transfer yasağı getirilen Süper Lig kulüplerinden Samsunspor ve Adana Demirspor'un cezasının kalktığı, iki kulübün transfer yasağının ise süresiz olarak güncellendiği ifade edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
FIFA, geçen hafta Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 7 takıma transfer yasağı getirdiğini açıklamıştı.
Adana Demirspor ve Samsunspor'un cezaları kalktı.
İki kulübe süresiz transfer yasağı!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
bol keseden paraları saçma sapan adamlara dağıtırsanız olacağı bu. ula ülkedeki erkeklerin %90'ı futbol oynuyor. ama adam akıllı topçu çıkartamıyoruz .
Ligde 20 takım var fakat bunların 12-13 tanesi boş. Ne yaptıkları, ne oynadıkları, hedefleri hiçbir şey belli değil. Böyle bir lige 18-20 takım çok fazla. İl... Devamını Gör