İki Süper Lig Kulübü İçin Flaş İddia! FIFA Dönemlik Transfer Yasaklarını Süresiz Olarak Güncelledi

Ajansspor'un aktardığına göre, FIFA, 3 dönem transfer yasağı verdiği Ankaragücü ve Kayserispor hakkındaki kararında değişikliğe gitti. Transfer yasaklarının süresiz olarak güncellendiği belirtildi. Kulüpler ise konu hakkında resmi bir açıklama şu an için yayımlamadı.