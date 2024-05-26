II. Beyazıt, Osmanlı Padişahı oldu! 20 - 26 Mayıs Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
II. Beyazıt, Osmanlı Padişahı oldu! 20 - 26 Mayıs Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım. (Görseller temsili olabilir.)
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II. Beyazıt, Osmanlı Padişahı oldu.
FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) Paris'te kuruldu.
Büyük İskender'in orduları, III. Darius'u Granikos Savaşı'nda yendi.
Dandanakan Muharebesi yapıldı ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu kuruldu.
Beşinci Haçlı seferi'nde Haçlılar, Akka şehrini Eyyubiler'e bıraktılar.
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İspanyol İmparatorluğu, Venedik Cumhuriyeti ve Papalık Devleti, Osmanlı Devleti aleyhine ittifak kararı aldı.
Rusya'nın son Çarı, II. Nikola taç giydi.
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