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II. Beyazıt, Osmanlı Padişahı oldu! 20 - 26 Mayıs Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

II. Beyazıt, Osmanlı Padişahı oldu! 20 - 26 Mayıs Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Aden
Aden - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 15:51

Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım.  (Görseller temsili olabilir.)

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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II. Beyazıt, Osmanlı Padişahı oldu.

II. Beyazıt, Osmanlı Padişahı oldu.

20 Mayıs 1481.

FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) Paris'te kuruldu.

FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) Paris'te kuruldu.

21 Mayıs 1904.

Büyük İskender'in orduları, III. Darius'u Granikos Savaşı'nda yendi.

Büyük İskender'in orduları, III. Darius'u Granikos Savaşı'nda yendi.

22 Mayıs MÖ 334.

Dandanakan Muharebesi yapıldı ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu kuruldu.

Dandanakan Muharebesi yapıldı ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu kuruldu.

23 Mayıs 1040.

Beşinci Haçlı seferi'nde Haçlılar, Akka şehrini Eyyubiler'e bıraktılar.

Beşinci Haçlı seferi'nde Haçlılar, Akka şehrini Eyyubiler'e bıraktılar.

24 Mayıs 1218.

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İspanyol İmparatorluğu, Venedik Cumhuriyeti ve Papalık Devleti, Osmanlı Devleti aleyhine ittifak kararı aldı.

İspanyol İmparatorluğu, Venedik Cumhuriyeti ve Papalık Devleti, Osmanlı Devleti aleyhine ittifak kararı aldı.

25 Mayıs 1571.

Rusya'nın son Çarı, II. Nikola taç giydi.

Rusya'nın son Çarı, II. Nikola taç giydi.

26 Mayıs 1894.

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