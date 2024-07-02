İğrenç ama Faydalı: Valizinizi Boşaltmadan Önce Neden Banyoda Bekletmelisiniz?
İğrenç ama Faydalı: Valizinizi Boşaltmadan Önce Neden Banyoda Bekletmelisiniz?
İster uzun bir tatilden dönmüş olun ister birkaç günlüğüne minik bir kaçamak yapın. Yanınızda muhakkak eşyalarınızı taşıdığınız bir valiz vardır. Büyük ya da küçük fark etmez, valizi evinizin veya otel odanızın içerisine temizlemeden almak ise büyük sorunlara yol açabilir.
Peki neden valizinizi açmadan önce banyoda tutmalısınız?
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Şöyle keyifli bir tatile giderken yanınıza almanız gereken bazı şeyler vardır.
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Fakat valizinizi odanızın bir köşesine fırlatmadan önce yapmanız gereken bir şey var! Yoksa tatiliniz zehir olabilir...
Tahta kuruları, insanların kanıyla beslenmeyi seven dünyanın en yaygın haşerelerinden biri!
Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı'nın aktardığına göre tahta kuruları, kanepe ve sandalye kenarlarında, çekmece içlerinde, mobilyalarda, hatta elektrik prizlerinde bile saklanabilir.
Peki kaldığınız yerde tahta kurusu olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz?
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