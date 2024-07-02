İğrenç ama Faydalı: Valizinizi Boşaltmadan Önce Neden Banyoda Bekletmelisiniz?

Dolayısıyla bavulunuzu doğrudan yatağın veya kanepenin üzerine koymak, tahta kurularını aslında valizinize davet etmek demektir. Valizinizi öncelikle banyoda tutmanın, daha sonra odanızı kontrol etmenin faydasını göreceksiniz.

Otel odanız her ne kadar temiz görünse de, bu tahta kurusunun olmayacağı anlamına gelmez. Tahta kuruları, tozu ve kiri değil insanı sever!

Pek çok kişinin gelip gittiği oteller, tahmin edersiniz ki tahta kuruları için de tam bir cennet. Aynı şekilde, tatilden döndüğünüzde de evinize tahta kurularını yaymamak için valizinizi öncelikle banyoya sokmanızı tavsiye ederiz.