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İğrenç ama Faydalı: Valizinizi Boşaltmadan Önce Neden Banyoda Bekletmelisiniz?

İğrenç ama Faydalı: Valizinizi Boşaltmadan Önce Neden Banyoda Bekletmelisiniz?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.07.2024 - 12:12

İster uzun bir tatilden dönmüş olun ister birkaç günlüğüne minik bir kaçamak yapın. Yanınızda muhakkak eşyalarınızı taşıdığınız bir valiz vardır. Büyük ya da küçük fark etmez, valizi evinizin veya otel odanızın içerisine temizlemeden almak ise büyük sorunlara yol açabilir.

Peki neden valizinizi açmadan önce banyoda tutmalısınız?

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Şöyle keyifli bir tatile giderken yanınıza almanız gereken bazı şeyler vardır.

Şöyle keyifli bir tatile giderken yanınıza almanız gereken bazı şeyler vardır.

Giyeceğiniz kıyafetler, ayakkabılar, tabii olmazsa olmaz güneş kremi, ilaçlar... Bütün bunları da muhtemelen valizinize bir güzel yerleştirirsiniz. Tatilde kalacağınız yere vardığınızda ise valizi bir köşeye fırlatır, bir an önce tatilin tadını çıkarmak istersiniz.

Fakat valizinizi odanızın bir köşesine fırlatmadan önce yapmanız gereken bir şey var! Yoksa tatiliniz zehir olabilir...

Fakat valizinizi odanızın bir köşesine fırlatmadan önce yapmanız gereken bir şey var! Yoksa tatiliniz zehir olabilir...

İster tatilden dönmüş olun ister tatile yeni gitmiş olun, valizinizi odanıza almadan önce banyoya koymanızda fayda var.

Yoksa tatiliniz boyunca valizinizin bir köşesine saklanmış tahta kurularının hedefi haline gelebilirsiniz!

Tahta kuruları, insanların kanıyla beslenmeyi seven dünyanın en yaygın haşerelerinden biri!

Tahta kuruları, insanların kanıyla beslenmeyi seven dünyanın en yaygın haşerelerinden biri!

Ev ve otellerde konaklamayı seven tahta kurularını bir kez kendilerine mesken belledikleri yerden çıkarmak oldukça zor olabilir. Tahta kuruları, beslenmedikleri zamanlarda saklanırlar. Dolayısıyla onları yakalamak bir hayli güçtür. 

Geceleri kan aramak için saklandıkları yerden çıkan tahta kuruları, arkalarında çok az iz bırakırlar.

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı'nın aktardığına göre tahta kuruları, kanepe ve sandalye kenarlarında, çekmece içlerinde, mobilyalarda, hatta elektrik prizlerinde bile saklanabilir.

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı'nın aktardığına göre tahta kuruları, kanepe ve sandalye kenarlarında, çekmece içlerinde, mobilyalarda, hatta elektrik prizlerinde bile saklanabilir.

Dolayısıyla bavulunuzu doğrudan yatağın veya kanepenin üzerine koymak, tahta kurularını aslında valizinize davet etmek demektir. Valizinizi öncelikle banyoda tutmanın, daha sonra odanızı kontrol etmenin faydasını göreceksiniz.

Otel odanız her ne kadar temiz görünse de, bu tahta kurusunun olmayacağı anlamına gelmez. Tahta kuruları, tozu ve kiri değil insanı sever! 

Pek çok kişinin gelip gittiği oteller, tahmin edersiniz ki tahta kuruları için de tam bir cennet. Aynı şekilde, tatilden döndüğünüzde de evinize tahta kurularını yaymamak için valizinizi öncelikle banyoya sokmanızı tavsiye ederiz.

Peki kaldığınız yerde tahta kurusu olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz?

Peki kaldığınız yerde tahta kurusu olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz?

  • Tahta kuruları genellikle genellikle çarşaflarda kan lekeleri bırakır. Yatağın dikişleri boyunca  boyunca ilerlerken görülebilirler. 

  • Yuvarlak, yassı, kızıl-kahverengi vücutları vardır ve dökülen dış iskeletlerini, kahverengi kakalarını görebilir ya da tatlı bir küf kokusu alabilirsiniz.

  • Yatakları, elektrik prizlerini seven tahta kurularının sevmediği şey ise sudur.

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