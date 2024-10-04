İddianame Hazırlandı: Komedyen Şahan Gökbakar ve Kardeşi Togan Gökbakar İçin 10 Yıla Kadar Hapis İsteniyor

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın, Marmaris'te yer alan ve Birinci Derece Doğal Sit Alanı olarak sınıflandırılan villasında gerçekleştirilen izinsiz güneş paneli ve su deposu inşaatıyla ilgili iddianame tamamlandı.

Haber Türk'te yer alan habere göre; Başsavcılık, bu durumun ardından Şahan Gökbakar ve kardeşi Togan Gökbakar dahil olmak üzere 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. İddianamede, şüphelilerin iki farklı suçtan dolayı 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.