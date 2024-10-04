İddianame Hazırlandı: Komedyen Şahan Gökbakar ve Kardeşi Togan Gökbakar İçin 10 Yıla Kadar Hapis İsteniyor
İddianame Hazırlandı: Komedyen Şahan Gökbakar ve Kardeşi Togan Gökbakar İçin 10 Yıla Kadar Hapis İsteniyor
Kaynak: https://www.haberturk.com/sahan-gokba...
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın, Marmaris'te yer alan ve Birinci Derece Doğal Sit Alanı olarak sınıflandırılan villasında gerçekleştirilen izinsiz güneş paneli ve su deposu inşaatıyla ilgili iddianame tamamlandı.
Haber Türk'te yer alan habere göre; Başsavcılık, bu durumun ardından Şahan Gökbakar ve kardeşi Togan Gökbakar dahil olmak üzere 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. İddianamede, şüphelilerin iki farklı suçtan dolayı 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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Şahan Gökbakar'ın, Marmaris Delikyol Koyu'nda bulunan villasının kaçak olduğu tespit edilmiş ve yapı kayıt belgesi iptal edilerek yıkım kararı alınmıştı.
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Şahan Gökbakar'ın villasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın özel haberine göre; Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre soruşturma, Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlatıldı.
Müdürlük, yaptığı suç duyurusunda şüphelilerin Turgut Mahallesi’nde yer alan yapıya izinsiz fiziki ve inşai müdahalede bulunduğunu öne sürdü. Söz konusu taşınmazda kaçak olarak beton dolgu üzerine ahşap iskele, taş duvar, bir adet konut yapısı, bir adet depo yapısı, çardak, güneş paneli ve su deposu inşa edildiği vurgulandı.
İddianamede Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar, Çağrı Özeren ve Osman Bayındır’ın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nu ihlal ve imar kirliliğine neden olma suçlarından 3’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
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Hazırlanan iddianame Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianame kabul edilirse sanıklar önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.
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