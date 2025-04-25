İbrahim Çelikkol Kimdir? İbrahim Çelikkol Kaç Yaşında, Çocuğu Var mı?

2010’ların başında Sinem Kobal ile yaşadığı ilişki uzun süre magazin gündeminde kalan İbrahim Çelikkol'un Kobal'la göz önünde yaşadığı ilişki pek uzun sürmedi. Çiftin uyumu çok konuşulsa da bu aşk bir süre sonra sessiz sedasız sona ermişti.

2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturan İbrahim Çelikkol, sevgili oldukları dönem de dahil olmak üzere dört yıllık mutlu birlikteliğinin ardından 2019’da oğulları Ali'yi kucağına aldı. Ancak çiftin evliliği zamanla yıprandı ve uzun süren ayrılık iddialarının ardından 2022’de resmen boşandılar.

Ayrılığın ardından dostane bir ilişki sürdürmeye özen gösteren ikili, oğulları Ali’nin hayatındaki yerini ortaklaşa sürdürmeye devam ediyor. İbrahim Çelikkol, boşanma sonrası özel hayatını daha geri planda yaşamayı tercih etti. Zaman zaman adı farklı isimlerle anılsa da, ilişkilerini kameralardan uzak tutan İbrahim Çelikkol, oğlu Ali ile bağını her fırsatta vurguluyor, babalığı da hayatının en önemli rolü olarak tanımlıyor.