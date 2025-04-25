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İbrahim Çelikkol Kimdir? İbrahim Çelikkol Kaç Yaşında, Çocuğu Var mı?

İbrahim Çelikkol Kimdir? İbrahim Çelikkol Kaç Yaşında, Çocuğu Var mı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.04.2025 - 12:07

Modellikten oyunculuğa geçişiyle dikkat çeken ve birçok kült projede yer alan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında, aslen nereli? Çocuğu var mı, özel hayatında neler olup bitiyor? Sizler için Çelikkol hakkında en çok merak edilen detayları derledik!

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İbrahim Çelikkol Kimdir?

İbrahim Çelikkol Kimdir?

İbrahim Çelikkol; modellikten oyunculuğa uzanan kariyeri, karizmatik duruşu ve dram rolleriyle özdeşleşen performanslarıyla tanınan Türk dizi ve sinema oyuncusudur. 

Özellikle “Merhamet”, “Reaksiyon”, “Siyah Beyaz Aşk” ve “Doğduğun Ev Kaderindir” gibi projelerdeki güçlü karakterleriyle geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Kamera önündeki doğal oyunculuğu ve sporcu geçmişinden gelen fiziksel avantajları, onu ekranların vazgeçilmez yüzlerinden biri haline getirmiştir.

İbrahim Çelikkol Kaç Yaşında?

İbrahim Çelikkol Kaç Yaşında?

1982 doğumlu olan İbrahim Çelikkol 40’lı yaşlarındadır. 1.87 boyundadır ve fit görünümünü spor geçmişine borçludur. 

Balık burcu olan oyuncu, babasını genç yaşta kaybetmiş, annesi ve ablasına düşkünlüğü, yakın ilişkisiyle dikkat çekmiştir.

İbrahim Çelikkol Aslen Nereli?

İbrahim Çelikkol Aslen Nereli?

Aslen İzmitli olan İbrahim Çelikkol, Kocaeli’de doğup büyümüştür. 

Spor akademisi mezunudur ve gençlik yıllarında profesyonel basketbol oynamıştır. Oyunculuğa geçmeden önce modellik de yapmıştır.

İbrahim Çelikkol'un Kariyer Başlangıcı

İbrahim Çelikkol'un Kariyer Başlangıcı

İbrahim Çelikkol kariyerine modellik yaparak adım attı. Uzun süre podyumlarda yer aldıktan sonra, yönetmen Osman Sınav’ın dikkatini çekti ve bu tanışma hayatının dönüm noktası oldu. 

2008 yılında başrolünü üstlendiği Pars: Narkoterör dizisiyle oyunculuğa başladı. Ardından M.A.T ve Karadağlar gibi projelerde yer alarak ekranlarda kendine sağlam bir yer edindi. Asıl çıkışını ise Merhamet, Reaksiyon ve Siyah Beyaz Aşk dizilerindeki performanslarıyla yaptı.

İbrahim Çelikkol'un Özel Hayatı

İbrahim Çelikkol'un Özel Hayatı

2010’ların başında Sinem Kobal ile yaşadığı ilişki uzun süre magazin gündeminde kalan İbrahim Çelikkol'un Kobal'la göz önünde yaşadığı ilişki pek uzun sürmedi. Çiftin uyumu çok konuşulsa da bu aşk bir süre sonra sessiz sedasız sona ermişti. 

2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturan İbrahim Çelikkol, sevgili oldukları dönem de dahil olmak üzere dört yıllık mutlu birlikteliğinin ardından 2019’da oğulları Ali'yi kucağına aldı. Ancak çiftin evliliği zamanla yıprandı ve uzun süren ayrılık iddialarının ardından 2022’de resmen boşandılar.

 Ayrılığın ardından dostane bir ilişki sürdürmeye özen gösteren ikili, oğulları Ali’nin hayatındaki yerini ortaklaşa sürdürmeye devam ediyor. İbrahim Çelikkol, boşanma sonrası özel hayatını daha geri planda yaşamayı tercih etti. Zaman zaman adı farklı isimlerle anılsa da, ilişkilerini kameralardan uzak tutan İbrahim Çelikkol, oğlu Ali ile bağını her fırsatta vurguluyor, babalığı da hayatının en önemli rolü olarak tanımlıyor.

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İbrahim Çelikkol'un Öne Çıkan Açıklamaları

  • “Oynadığım karakterlerden kalan maço algısı yanlış.”

  • “Kadınların içerisinde büyüdüm, kendimi şanslı hissediyorum.”

  • “Hayatta en önem verdiğim değerler: mahremiyet, samimiyet ve saygı.”

  • “Annem saf bir ruh, onun oğlu olmak beni gururlandırıyor.”

  • “Eski eşimle karşılaştığımda bunun bir dönüm noktası olduğunu anlamıştım.”

  • “Sırılsıklam bir aşığım.”

İbrahim Çelikkol'un Yer Aldığı Diziler

İbrahim Çelikkol'un Yer Aldığı Diziler

Televizyon Dizileri

  • Pars: Narkoterör (2008) – Başkomiser Şamil Baturay

  • M.A.T. (2009) – Sinan Atalay

  • Keskin Bıçak (2010) – Mithat

  • Karadağlar (2010–2011) – Gülali Karadağ

  • İffet (2011–2012) – Cemil Özdemir

  • Merhamet (2013–2014) – Fırat Kazan

  • Reaksiyon (2014) – Oğuz Ayaz

  • Seddülbahir 32 Saat (2016) – Mehmet Çavuş

  • Kördüğüm (2016) – Ali Nejat Karasu

  • Siyah Beyaz Aşk (2017–2018) – Ferhat Aslan

  • Muhteşem İkili (2018–2019) – Mert Barca

  • Doğduğun Ev Kaderindir (2019–2021) – Mehdi Karaca

  • Bir Zamanlar Çukurova (2021–2022) – Hakan Gümüşoğlu / Mehmet Kara

  • Gaddar (2024) – Korkut Zakkum 

İnternet Dizileri

  • Kuş Uçuşu (2022–2024) – Kenan Sezgin

  • Ayrılık da Sevdaya Dahil (2025) – Kemal

  • 1001 Gece Masalları (2025) – Sultan Şehriyar

İbrahim Çelikkol'un Yer Aldığı Filmler

İbrahim Çelikkol'un Yer Aldığı Filmler

  • Fetih 1453 (2012) – Ulubatlı Hasan 

  • Sadece Sen (2014) – Ali 

  • Mevlana Mest-i Aşk (2024) – İskender

İbrahim Çelikkol'un Güncel Projeleri

İbrahim Çelikkol'un Güncel Projeleri
  • Ayrılık da Sevdaya Dahil (Netflix, 2025) 

Yönetmenliğini Yavuz Turgul’un üstlendiği bu Netflix dizisinde İbrahim Çelikkol, Kemal karakterini canlandırıyor. Dizi, bir alacak tahsildarı ile senarist Afife'nin yollarının kesişmesini ve gelişen olayları konu alıyor. ​

  • 1001 Gece Masalları (Tabii, 2025) 

Bozdağ Film tarafından üretilen ve Tabii platformunda yayınlanan bu dizide Çelikkol, Sultan Şehriyar karakterine hayat veriyor. Dizi, klasik masal atmosferini modern bir anlatımla sunuyor. ​

İbrahim Çelikkol'un Ödülleri ve Adaylıkları

İbrahim Çelikkol'un Ödülleri ve Adaylıkları

Kazandığı Ödüller

  • 2012 – 17. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri

  • “Umut Veren Oyuncu” – Fetih 1453 filmindeki “Ulubatlı Hasan” rolüyle. 

  • 2023 – 5. Uluslararası İzmir Film Festivali

  • “Dijital Platformda En İyi Erkek Oyuncu” – Kuş Uçuşu dizisindeki “Kenan Sezgin” karakteriyle. 

  • 2024 – 22. Kineo Ödül Töreni (Venedik Film Festivali kapsamında)

  • “Uluslararası En İyi Oyuncu” – Bu ödülü alan ilk Türk erkek oyuncu oldu. 

Adaylıklar

“En İyi Erkek Oyuncu” – Siyah Beyaz Aşk dizisindeki “Ferhat Aslan” rolüyle.

“En İyi Dizi Çifti” – (Birce Akalay ile)

  • 2020 – Uluslararası İzmir Film Festivali

En İyi Erkek Oyuncu” – Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki “Mehdi Karaca” karakteriyle. 

  • 2022 – 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri

“En İyi İnternet Dizisi” – Kuş Uçuşu dizisiyle ekip olarak aday gösterildi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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