Hülya Avşar'a Konuk Olan Esra Dermancıoğlu'ndan Beklenmedik Orgazm Sorusu!

Dobralığı ve deli dolu halleriyle nam salmış Esra Dermancıoğlu, Hülya Avşar'ın programına konuk oldu. Programın bir parçası haline gelen 'Hülya Avşar'a soru' kısmında Drmancıoğlu'nun Avşar kızına hazırladığı soru da aldığı cevap da ağızları açık bıraktı!