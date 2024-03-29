Hülya Avşar'a Konuk Olan Esra Dermancıoğlu'ndan Beklenmedik Orgazm Sorusu!
Hülya Avşar'a Konuk Olan Esra Dermancıoğlu'ndan Beklenmedik Orgazm Sorusu!
Dobralığı ve deli dolu halleriyle nam salmış Esra Dermancıoğlu, Hülya Avşar'ın programına konuk oldu. Programın bir parçası haline gelen 'Hülya Avşar'a soru' kısmında Drmancıoğlu'nun Avşar kızına hazırladığı soru da aldığı cevap da ağızları açık bıraktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkiye'nin en çarpıcı kadınlarından biri olan Hülya Avşar, daima gündemde kalabilmeyi ve kendinden bahsettirmeyi başaran isimlerden biliyorsunuz.
Kimi zaman giydikleri kimi zaman da açıklamalarıyla tüm gözleri üzerine toplamayı başaran Hülya Avşar, şimdilerde YouTube'da "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programıyla gündeme geliyor.
Birbirinden ünlü konuklara, her zamanki dobralığı ve sivri diliyle sorular yönelten Hülya Avşar, bölüm sonunda konuklarından kendisine bir soru sormasını istiyor. Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz haftalarda cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren Doruk Doğrusöz'le sohbeti gündeme oturmuştu kendisinin.
Son bölümünde, Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisindeki çileden çıkaran yenge rolüyle hafızalarımıza kazınan ve deli dolu halleriyle çok konuşulan Esra Dermancıoğlu'nu konuk etti Hülya Avşar!
Bol kahkahalı geçen bölümün sonunda Hülya Avşar, Esra Dermancıoğlu'ndan kendisine bir soru sormasını istediğindeyse işler büyük karıştı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Sıçtın" diyerek kahkahalara boğulan Esra Dermancıoğlu her zamanki dobralığını konuşturarak Hülya Avşar'a "Sen rahat orgazm olan bir kadın mısın?" diye sordu.
Esra Dermancıoğlu, sorusu karşısında ne yapacağını bilemeyen Hülya Avşar'a "istiyorsan kessinler" diyerek takıldı fakat Hülya Avşar, soruyu aldığı kısmı da verdiği cevabı da eksiksiz yayınladı.
Avşar kızı rahat orgazm olup olamadığı sorusuna, "Tamamen senin dediğin gibi beyin meselesi. Beynini kullanabiliyorsan..." diyerek cevap verdi. Bunun üzerine hızını alamayan Esra Dermancıoğlu'ndan "Peki kullanıyor musun beynini?" karşılığı gelince de "Ben her zaman beynimi kullanıyorum" açıklamasında bulunarak boğuldu!
Ayrıca "Eyvah rezil olduk!" demeyi de ihmal etmedi! İşte o anlar... 🙈
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda