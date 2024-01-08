Hull City'nin Sahibi Acun Ilıcalı, Fabio Carvalho Transferi İçin Liverpool ile Görüşüyor!

İngiltere Championship'te ilk 6 iddiasını sürdüren Hull City, Premier Lig'e çıkmak için takımı güçlendirmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Liverpool'un yetenekli oyuncusu Fabio Carvalho için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Yağız Sabuncuoğlu