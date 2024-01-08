Hull City'nin Sahibi Acun Ilıcalı, Fabio Carvalho Transferi İçin Liverpool ile Görüşüyor!
Hull City'nin Sahibi Acun Ilıcalı, Fabio Carvalho Transferi İçin Liverpool ile Görüşüyor!
İngiltere Championship'te ilk 6 iddiasını sürdüren Hull City, Premier Lig'e çıkmak için takımı güçlendirmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Liverpool'un yetenekli oyuncusu Fabio Carvalho için çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: Yağız Sabuncuoğlu
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2023-2024 sezonunun yaz transfer döneminde Liverpool'dan RB Leipzig'e dönen Fabio Carvalho için Acun Ilıcalı harekete geçti.
İlk 6 hedefi için Hull City kadrosunu güçlendirmek isteyen Acun Ilıcalı, Liverpool'a geri dönen Fabio Carvalho'yu kiralamak istiyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Hull City, Liverpool forması giyen Fábio Carvalho’yu sezon sonuna dek kiralama teklifi yaptı.
Fábio Carvalho'yu Fulham, Nottingham Forest, Burnley, Wolverhampton ve Everton'ın da istiyor.
Acun Ilıcalı ise bu transferde kendisine ve Hull City'e güveniyor.
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Acun Ilıcalı: "Fabio Carvalho için büyük kulüplerle mücadele halindeyiz ama biz de Hull City'yiz. Jaden Philogene'nin 10 kulüp arasından bizi seçtiğini unutmayın. Fabio Carvalho, çok özel bir oyuncu ve onu gerçekten Hull City'de görmek istiyoruz." dedi.
On numara mevkiside forma giyen Portekizli 21 yaşındaki yıldızın piyasa değeri 14 milyon Euro. Önümüzdeki günlerde Acun Ilıcalı bu transferi gerçekleştirecek mi birlikte göreceğiz!
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