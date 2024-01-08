Fatih Terim'in Başı Takımının İsmiyle Dertte: "Panathinaikos" Diyemediği Anlar Viral Oldu
Fatih Terim'in Başı Takımının İsmiyle Dertte: "Panathinaikos" Diyemediği Anlar Viral Oldu
Sürpriz bir kararla Yunanistan'ın köklü kulübü Panathinaikos ile sözleşme imzalayan Fatih Terim, tekrar tekrar izlenecek bir röportaja daha imza attı. Fatih Terim'in 'Burası Panathinaikos' demeye çalışırken takımının ismini söylemekte zorluk çektiği anlar viral oldu.
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Ligin zirvesine yerleşen Fatih Terim'in öğrencileri son maçını 2-0 kazarak taraftarlarına güven verdi.
Terim'in takımıyla ilgili yaşadığı dil sürçmesi sosyal medyanın gündemindeydi.
Röportaj sırasında yaşanan gülümseten anlarda, Fatih Terim'in "Burası Panathinaikos" demeye çalışırken takımının ismini doğru bir şekilde söylemekte güçlük çektiği görüldü.
Panathinaikos derken zorlanan Fatih Terim, kendisine has mimikleriyle yüzümüzü gülümsetti.
Fatih Terim'in takımının ismini söyleyemediği anlar👇
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