Fatih Terim'in Başı Takımının İsmiyle Dertte: "Panathinaikos" Diyemediği Anlar Viral Oldu

Sürpriz bir kararla Yunanistan'ın köklü kulübü Panathinaikos ile sözleşme imzalayan Fatih Terim, tekrar tekrar izlenecek bir röportaja daha imza attı. Fatih Terim'in 'Burası Panathinaikos' demeye çalışırken takımının ismini söylemekte zorluk çektiği anlar viral oldu.