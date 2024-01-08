NBA Oyuncusunun Kadın Muhabire Röportaj Verirken Gözlerini Kaçırmak İçin Sarf Ettiği Çaba Viral Oldu
NBA Oyuncusunun Kadın Muhabire Röportaj Verirken Gözlerini Kaçırmak İçin Sarf Ettiği Çaba Viral Oldu
NBA'de Memphis Grizzlies forması giyen 24 yaşındaki Ja Morant, maç sonunda verdiği röportajla sosyal medyanın gündemine düştü. Muhabir Kelsey Wright Johnson'a röportaj verirken göz teması kurmamasıyla dikkat çeken Ja Morant için 'Göz disiplininin zirvesi böyle olur' yorumu yapıldı.
Yaşananlara birlikte bakalım.
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Memphis Grizzlies forması giyen 24 yaşındaki Ja Morant, röportaj sırasındaki tavrıyla sosyal medyanın gündemine geldi.
Muhabir Kelsey Wright Johnson ile maç sonu röportaj yaptığı sırada göz teması kurmayan Ja Morant için çeşitli yorumlar yapıldı.
O yorumlardan birisi de şöyleydi: "Kardeşlerim... Göz disiplininin zirvesi böyle olur."
Paylaşımın altında da bu fotoğraflar vardı.
Ja Morant bir kez bile muhabir Kelsey Wright Johnson ile göz teması kurmadı.
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"Göz disiplininin zirvesi" olarak paylaşılan kareler sosyal medyada viral oldu.
Gelen yorumlarda, "'Göz disiplininin zirvesi' ve sizinle işi gereği konuşan bir kadınla göz teması kurmamak mı?" denildi.
Bir diğer yorumda "Sadece kolları gözüküyor ve yorumlarda eleştiriliyor hatta bir kadın "şeytan" bile demiş. Çizme ve kazağıyla çalışıyor, elbisesi sıkı bile değil" dedi.
"Kadın muhabirlere karşı tuhaf davranmayı bırakmanız gerekiyor"
O sırada kalp atışının hızlanacağını söyleyenler de vardı.
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"O iyi bir adam ben olsaydım mikrofona bağırırdım" diyenler oldu.
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