NBA Oyuncusunun Kadın Muhabire Röportaj Verirken Gözlerini Kaçırmak İçin Sarf Ettiği Çaba Viral Oldu

NBA'de Memphis Grizzlies forması giyen 24 yaşındaki Ja Morant, maç sonunda verdiği röportajla sosyal medyanın gündemine düştü. Muhabir Kelsey Wright Johnson'a röportaj verirken göz teması kurmamasıyla dikkat çeken Ja Morant için 'Göz disiplininin zirvesi böyle olur' yorumu yapıldı.

Yaşananlara birlikte bakalım.