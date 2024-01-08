Görüş Bildir
Haberler
Spor
Basketbol
NBA Oyuncusunun Kadın Muhabire Röportaj Verirken Gözlerini Kaçırmak İçin Sarf Ettiği Çaba Viral Oldu

NBA Oyuncusunun Kadın Muhabire Röportaj Verirken Gözlerini Kaçırmak İçin Sarf Ettiği Çaba Viral Oldu

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 14:05

NBA'de Memphis Grizzlies forması giyen 24 yaşındaki Ja Morant, maç sonunda verdiği röportajla sosyal medyanın gündemine düştü. Muhabir Kelsey Wright Johnson'a röportaj verirken göz teması kurmamasıyla dikkat çeken Ja Morant için 'Göz disiplininin zirvesi böyle olur' yorumu yapıldı. 

Yaşananlara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Memphis Grizzlies forması giyen 24 yaşındaki Ja Morant, röportaj sırasındaki tavrıyla sosyal medyanın gündemine geldi.

Memphis Grizzlies forması giyen 24 yaşındaki Ja Morant, röportaj sırasındaki tavrıyla sosyal medyanın gündemine geldi.

Muhabir Kelsey Wright Johnson ile maç sonu röportaj yaptığı sırada göz teması kurmayan Ja Morant için çeşitli yorumlar yapıldı.

Muhabir Kelsey Wright Johnson ile maç sonu röportaj yaptığı sırada göz teması kurmayan Ja Morant için çeşitli yorumlar yapıldı.

O yorumlardan birisi de şöyleydi: "Kardeşlerim... Göz disiplininin zirvesi böyle olur."

O yorumlardan birisi de şöyleydi: "Kardeşlerim... Göz disiplininin zirvesi böyle olur."
twitter.com

Paylaşımın altında da bu fotoğraflar vardı.

Paylaşımın altında da bu fotoğraflar vardı.

Ja Morant bir kez bile muhabir Kelsey Wright Johnson ile göz teması kurmadı.

Ja Morant bir kez bile muhabir Kelsey Wright Johnson ile göz teması kurmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Göz disiplininin zirvesi" olarak paylaşılan kareler sosyal medyada viral oldu.

"Göz disiplininin zirvesi" olarak paylaşılan kareler sosyal medyada viral oldu.

Gelen yorumlarda, "'Göz disiplininin zirvesi' ve sizinle işi gereği konuşan bir kadınla göz teması kurmamak mı?" denildi.

Gelen yorumlarda, "'Göz disiplininin zirvesi' ve sizinle işi gereği konuşan bir kadınla göz teması kurmamak mı?" denildi.
twitter.com

Bir diğer yorumda "Sadece kolları gözüküyor ve yorumlarda eleştiriliyor hatta bir kadın "şeytan" bile demiş. Çizme ve kazağıyla çalışıyor, elbisesi sıkı bile değil" dedi.

Bir diğer yorumda "Sadece kolları gözüküyor ve yorumlarda eleştiriliyor hatta bir kadın "şeytan" bile demiş. Çizme ve kazağıyla çalışıyor, elbisesi sıkı bile değil" dedi.
twitter.com

"Kadın muhabirlere karşı tuhaf davranmayı bırakmanız gerekiyor"

"Kadın muhabirlere karşı tuhaf davranmayı bırakmanız gerekiyor"
twitter.com

O sırada kalp atışının hızlanacağını söyleyenler de vardı.

O sırada kalp atışının hızlanacağını söyleyenler de vardı.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

"O iyi bir adam ben olsaydım mikrofona bağırırdım" diyenler oldu.

"O iyi bir adam ben olsaydım mikrofona bağırırdım" diyenler oldu.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu konu hakkında siz ne düşüncelerinizi yorumlara bekliyoruz!

Bu konu hakkında siz ne düşüncelerinizi yorumlara bekliyoruz!

Röportaj için👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
4
4
3
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?