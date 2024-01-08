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Hakan Çalhanoğlu'nun Gol Sevincini Abartıp Şortunu Sıyıran Takım Arkadaşıyla İmtihanı Yüzünüzü Gülümsetecek

Hakan Çalhanoğlu'nun Gol Sevincini Abartıp Şortunu Sıyıran Takım Arkadaşıyla İmtihanı Yüzünüzü Gülümsetecek

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 14:18

Serie A'da lider Inter, bu hafta sonu karşılaştığı Hellas Verona'yı son dakikada bulduğu golle 2-1 yenmeyi başardı. Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde Interli Davide Frattesi fileleri havalandırarak altın değerindeki 3 puanı takımına hediye etti. Gol sevincini abartan Davide Frattesi'nin yardımına Hakan Çalhanoğlu koştu.

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Davide Frattesi 90+4'te Hellas Verona karşısında takımına galibiyeti getirirken çılgınlar gibi sevindi.

Davide Frattesi 90+4'te Hellas Verona karşısında takımına galibiyeti getirirken çılgınlar gibi sevindi.

Tribünlere koştuğu sırada kendisini yakalamak için çabalayan takıp arkadaşları Davide Frattesi'nin şortunu sıyırdı.

Tribünlere koştuğu sırada kendisini yakalamak için çabalayan takıp arkadaşları Davide Frattesi'nin şortunu sıyırdı.

Tribünlerin önünde çılgınca sevinen Interli futbolcular galibiyetin sevincini kutlarken bir kişinin aklında takım arkadaşına yardım etmek vardı.

Tribünlerin önünde çılgınca sevinen Interli futbolcular galibiyetin sevincini kutlarken bir kişinin aklında takım arkadaşına yardım etmek vardı.

Hakan Çalhanoğlu iç çamaşarı gözüken takım arkadaşının imdadına yetişti.

Hakan Çalhanoğlu iç çamaşarı gözüken takım arkadaşının imdadına yetişti.

Bu anları Instagram hesabından "Football 🤯" notuyla paylaşan Çalhanoğlu'nun gönderisi çok beğenildi.

Bu anları Instagram hesabından "Football 🤯" notuyla paylaşan Çalhanoğlu'nun gönderisi çok beğenildi.
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Çalhanoğlu'nun şortunu giydirmeye çalıştığı Frattesi kalpler yolladı.

Çalhanoğlu'nun şortunu giydirmeye çalıştığı Frattesi kalpler yolladı.

Frattesi'yi sırtına alan Thuram'ın yorumu ise şöyleydi😂

Frattesi'yi sırtına alan Thuram'ın yorumu ise şöyleydi😂

Kimileri tek fotoğraftan Hakan Çalhanoğlu'nun şortu indirmeye çalıştığını düşünse de👇

Kimileri tek fotoğraftan Hakan Çalhanoğlu'nun şortu indirmeye çalıştığını düşünse de👇

Çalhanoğlu takım arkadaşını giydirmeyi ihmal etmemişti🫡

Çalhanoğlu takım arkadaşını giydirmeyi ihmal etmemişti🫡

Çalhanoğlu gibi arkamızı toplayacak birilerinin olması için 🙏

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